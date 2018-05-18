Смешанные расы

Меган Маркл станет первым членом королевской семьи двойного происхождения. Она много говорила о трудностях определения ее этнической принадлежности. Мы собрали четырех людей, рассказывающих о предметах, которые характеризуют их происхождение.
Морская ракушка, найденная отцом на пляже Маврикия
“Рука Фатимы”, подаренная двоюродным братом из Марокко
Кенте, традиционный наряд из Ганы
Карманные часы, подаренные прапрапрадеду в Лондоне во время Первой мировой войны
Картофельные лепешки, любимая ирландская еда
Here Comes the Sun, книга о причудливых людях на Карибах
Банан и приправы, напоминание о наследии Ямайки
Флаер, напоминающий о районе, где я вырос