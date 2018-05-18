Автор: Нора Факим
Фото: Фил Кумс

Смешанные расы

Меган Маркл станет первым членом королевской семьи двойного происхождения. Она много говорила о трудностях определения ее этнической принадлежности. Мы собрали четырех людей, рассказывающих о предметах, которые характеризуют их происхождение.

Мароккко, Маврикий, Индия

Происхождение: Британия,

Нора Факим

Морская ракушка, найденная отцом на пляже Маврикия

“Рука Фатимы”, подаренная двоюродным братом из Марокко

Белый британец, Гана

Итан Боаки-Барранке

Кенте, традиционный наряд из Ганы

Карманные часы, подаренные прапрапрадеду в Лондоне во время Первой мировой войны

Ирландия, Ямайка

Джессика Даймонд

Картофельные лепешки, любимая ирландская еда

Here Comes the Sun, книга о причудливых людях на Карибах

с ямайскими и кенийскими корнями

индийского происхождения

Темнокожий азиат

Билал Хан

Банан и приправы, напоминание о наследии Ямайки

Флаер, напоминающий о районе, где я вырос