Территория риска: автостоп на Западном берегу

Элик Крижановский родился и вырос в Бруклине. Он говорит, что чувствует себя дома в израильском поселении Кфар-Тапуах на Западном берегу.

Элик регулярно пользуется автостопом и всегда подвозит других израильтян, когда сам садится за руль.