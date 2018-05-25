Территория риска: автостоп на Западном берегу

GERALDINE GHELLI
Фотограф Джеральдин Хоуп Гелли рассказывает о трэмпинге на Западном берегу реки Иордан. Обычно этим словом называют самодеятельный пеший туризм.
GERALDINE GHELLI
Но для израильтян, живущих на Западном берегу, это автостоп - популярный, хотя иногда и рискованный способ передвижения по оккупированной территории. За трэмперами часто охотятся палестинские боевики.
GERALDINE GHELLI
На охваченной затяжным конфликтом территории автостоп остается широко распространенным способом передвижения израильских поселенцев, особенно молодежи.
GERALDINE GHELLI
Некоторые здесь считают автостоп более безопасным, чем общественный транспорт.
GERALDINE GHELLI
В апреле Джеральдин Хоуп Гелли неделю провела у дорог, общаясь с израильтянами, путешествующими автостопом. В основном это молодые ортодоксальные евреи.
GERALDINE GHELLI
GERALDINE GHELLI
Дорога 60 - главная автотрасса, пересекающая Израиль и Западный берег с севера на юг. По ней передвигаются и израильтяне, и палестинцы.
GERALDINE GHELLI
Элик Крижановский родился и вырос в Бруклине. Он говорит, что чувствует себя дома в израильском поселении Кфар-Тапуах на Западном берегу.
Элик регулярно пользуется автостопом и всегда подвозит других израильтян, когда сам садится за руль.
GERALDINE GHELLI
Мирав Сахар не ездит с незнакомцами из соображений безопасности, она садится в машину только к тем, кого знает.
GERALDINE GHELLI
Михаэль живет в поселении Элон-Море. Он ездит только по поселению и выезжает из него, только когда рядом солдаты.
GERALDINE GHELLI
Знак на автобусной остановке советует автостоперам, как избежать опасностей.
GERALDINE GHELLI
GERALDINE GHELLI