Джеральдин Гелли

Территория риска: автостоп на Западном берегу

GERALDINE GHELLI

Фотограф Джеральдин Хоуп Гелли рассказывает о трэмпинге на Западном берегу реки Иордан. Обычно этим словом называют самодеятельный пеший туризм.

GERALDINE GHELLI

Но для израильтян, живущих на Западном берегу, это автостоп - популярный, хотя иногда и рискованный способ передвижения по оккупированной территории. За трэмперами часто охотятся палестинские боевики.

GERALDINE GHELLI

На охваченной затяжным конфликтом территории автостоп остается широко распространенным способом передвижения израильских поселенцев, особенно молодежи.

GERALDINE GHELLI

Некоторые здесь считают автостоп более безопасным, чем общественный транспорт.

GERALDINE GHELLI

В апреле Джеральдин Хоуп Гелли неделю провела у дорог, общаясь с израильтянами, путешествующими автостопом. В основном это молодые ортодоксальные евреи.

GERALDINE GHELLI
Джеральдин Гелли

Главное чувство, которое у меня осталось от этих встреч - это то, что практика автостопа на Западном берегу - демонстрация израильтянами уверенности и того, что это их земля. Но корни ее лежат в страхе.

GERALDINE GHELLI

Дорога 60 - главная автотрасса, пересекающая Израиль и Западный берег с севера на юг. По ней передвигаются и израильтяне, и палестинцы.

GERALDINE GHELLI

Элик Крижановский родился и вырос в Бруклине. Он говорит, что чувствует себя дома в израильском поселении Кфар-Тапуах на Западном берегу.
Элик регулярно пользуется автостопом и всегда подвозит других израильтян, когда сам садится за руль.

GERALDINE GHELLI

Мирав Сахар не ездит с незнакомцами из соображений безопасности, она садится в машину только к тем, кого знает.

GERALDINE GHELLI

Михаэль живет в поселении Элон-Море. Он ездит только по поселению и выезжает из него, только когда рядом солдаты.

GERALDINE GHELLI

Знак на автобусной остановке советует автостоперам, как избежать опасностей.

GERALDINE GHELLI

GERALDINE GHELLI