ЧМ-2018: надежды сборной России

Федор Смолов
Клуб: “Краснодар”
Возраст: 28 лет
Амплуа: нападающий
Смолов в этом году забил 14 мячей в российском чемпионате. Больше только у голландца Квинси Промеса.
Федор не скрывает, что давно хочет играть в европейском клубе. Пресса предрекала ему переезд в Англию, но трансфер пока не состоялся.
Чемпионат мира - шанс для Смолова заявить о себе на международном уровне.
Александр Головин
Клуб: ЦСКА, Москва
Возраст: 22 года
Амплуа: атакующий полузащитник
Головин, без преувеличения, лучший молодой футболист России на сегодняшний день.
Александр обладает взрывной скоростью, хорошим дриблингом и, главное, упорством, которого иногда не хватает его партнерам по сборной.
Осталось проявить все эти качества на большом турнире (на Евро-2016 у Головина это не получилось).
Алексей Миранчук
Клуб: “Локомотив”, Москва
Возраст: 22 года
Амплуа: атакующий полузащитник
Алексей Миранчук уже несколько лет числился среди перспективных и подающих надежды игроков, но в составе “Локомотива” под руководством Юрия Семина он раскрылся по-настоящему.
Алексей стал незаменимым игроком группы атаки благодаря хорошему видению поля и умению быстро принимать решения. Итогом стал заслуженный титул чемпиона России по футболу.
Далер Кузяев
Клуб: “Зенит”, Санкт-Петербург
Возраст: 25 лет
Амплуа: полузащитник
Мало кто верил, что после перехода в “Зенит” в прошлом сезоне Кузяев будет регулярно появляться на поле. Но он не затерялся среди матерых конкурентов, закрепился в составе и стал играть за сборную.
Кузяев хорош в отборе мяча, обладает мощным дальним ударом и может сыграть на нескольких позициях. Просто находка для Станислава Черчесова.
Роман Зобнин
Клуб: “Спартак”, Москва
Возраст: 24 года
Амплуа: полузащитник
Два года назад Зобнин пришел из “Динамо” в “Спартак” и сразу же прочно закрепился в основе.
Год спустя он получил тяжелую травму и почти весь минувший сезон лечился и восстанавливался.
Теперь успех зависит от того, сможет ли он вернуть себе прежнюю физическую форму.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Автор: Всеволод Бойко
Продюсер: Олеся Волкова
Редакторы: Александра Зайцева, Олег Михайлов
Фото: AFP/Getty Images