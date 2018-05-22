ЧМ-2018: надежды сборной России

Смолов в этом году забил 14 мячей в российском чемпионате. Больше только у голландца Квинси Промеса.



Федор не скрывает, что давно хочет играть в европейском клубе. Пресса предрекала ему переезд в Англию, но трансфер пока не состоялся.



Чемпионат мира - шанс для Смолова заявить о себе на международном уровне.