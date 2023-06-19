В Молдове пророссийскую партию «Шор» признали неконституционной

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Председатель Конституционного суда Молдовы Николае Рошка зачитал решение на слушаниях в Кишиневе

час назад

Конституционный суд Молдовы решил, что деятельность пророссийской политической партии «Шор» не соответствует конституции страны. 19 июня суд принял окончательное решение по запросу правительства страны о проверке конституционности этой партии.

Правительство Молдовы обратилось в суд с требованием проверить деятельность партии в ноябре прошлого года. Правительство посчитало, что партия организовывала массовые протесты для дестабилизации ситуации в стране, причём платила их участникам за выход на митинги.

Судьи постановили, что партия действовала вразрез с принципами верховенства закона и угрожала суверенитету и независимости страны — ровно такую формулировку содержал документ, поданный в КС правительством еще в ноябре 2022 года. Партию «Шор» также обвиняли в незаконном финансировании и деятельности в интересах России.

Для принятия решения суду понадобилось десять заседаний с перерывом в один месяц.

Со дня принятия этого решения партия считается расформированной. Ни один из её документов более не будет иметь юридической силы.

Председатель Конституционного суда Николае Рошка заявил, что Министерство юстиции Молдовы создаст комиссию для ликвидации партии и исключения её из реестра юридических лиц.

При этом представители партии «Шор» сохранят свои мандаты в парламенте, но будут работать как независимые депутаты.

Как утверждало правительство, деятельность партии подпадает под статью 41 конституции страны, согласно которой партии и общественно-политические объединения, чья деятельность направлена «против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности», являются неконституционными.

Сообщается, что во время процесса было приведено достаточно доказательств того, что «Шор» занималась организацией массовых протестов с подкупом участников.

«Партия, созданная из коррупции и для коррупции»

Представители «Шор» назвали обвинения против партии политически мотивированными.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Заместитель главы партии «Шор» Марина Таубер назвала решение Конституционного суда «позорным и беспрецедентным»

Основатель партии Илан Шор на своей странице в фейсбуке так прокомментировал решение суда: «Сегодня Майя Санду плюнула в лицо сотням тысячам граждан, которые поддерживают Партию «Шор». Сегодня Майя Санду плюнула в лицо людям повторно. Я хочу твердо заявить, что, несмотря на запреты, наложенные PAS и Майей Санду, мы продолжим все наши социальные проекты и будем участвовать во всех выборах».

Замглавы партии «Шор» Марина Таубер назвала решение Конституционного суда «позорным и беспрецедентным». «Мы первая страна в Европе, где распущена оппозиционная политическая партия. Мы не можем сравнивать себя с экстремистскими действиями в Турции и Болгарии, которые нам здесь привели в пример», — сказала она.

Майя Санду на свой странице в фейсбуке заявила: «Конституционный суд признал партию «Шор» неконституционной. Это ожидаемое обществом решение именно потому, что молдаване ценят и хотят жить в демократическом государстве, в правовом государстве, где преступные организации не допущены к захвату государства» .

«Политическая партия, созданная из коррупции и для коррупции, представляет опасность для конституционного строя и безопасности государства», — добавила она.

Что известно о партии «Шор»

Лидером партии «Шор» является Илан Шор — бизнесмен, который сейчас скрывается от молдавских правоохранительных органов в Израиле. Ранее его признали виновным в причастности к хищению 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы. В октябре прошлого года США и Великобритания ввели против него санкции.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонники партии «Шор» около Конституционного суда

С сентября прошлого года «Шор» проводила массовые акции протеста в Кишиневе, выступая против прозападного правительства Молдовы. Это происходило на фоне резкого роста цен на энергоносители и сокращения поставок российского газа.

В начале 2023 года Майя Санду заявила, что Россия готовит в ее стране мятеж с целью свержения прозападного правительства и установления пророссийского режима. По данным разведки Молдовы, этот план должны были осуществить засланные в страну люди с военным опытом, выдавая себя за гражданских лиц.

Санду подчеркнула, что предполагаемый мятеж россияне планировали осуществить при поддержке внутренних сил - таких, как оппозиционная партия «Шор».

Однако Таубер утверждала, что ее партия не настроена против Евросоюза, а хочет хороших отношений со всеми сторонами.