Зеленский приехал в Болгарию. Что он привезет оттуда для ВСУ?

Автор фото, Bulgarian government press office/EPA Подпись к фото, Владимир Зеленский и министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль в аэропорту Софии

Автор, Георгий Эрман

Должность, Корреспондент Би-би-си

час назад

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию, где проведет переговоры с руководством страны о предоставлении Украине вооружений и о поддержке ее вступления в НАТО и ЕС.

Визит в Софию может иметь огромное значение для украинской армии. Также он является выражением благодарности за помощь, которую болгары оказывают Украине.

В прошлом году Болгария стала одним из ключевых поставщиков боеприпасов и горючего для Украины.

Она еще с советских времен остается одним из крупнейших производителей стрелкового оружия и артиллерийских снарядов в регионе. Это особенно важно, учитывая, что одной из самых насущных потребностей украинской армии как раз и являются снаряды советских калибров.

Весной 2022 года Болгария официально отказалась поставлять боеприпасы в Украину. Против этого выступали входившие в коалиционное правительство социалисты, а также близкий к ним по взглядам президент страны Румен Радев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация в поддержку Украины в Софии

Однако тогдашний премьер-министр Кирил Петков и министр финансов Асен Василев, основатели либерального политического движения «Продолжаем перемены», сумели найти способ отправке Украине помощи.

Позднее они рассказали в интервью немецкой газете Die Welt, что через третьи руки Болгария в первые месяцы войны поставляла Украине около трети всех боеприпасов и 40% горючего.

Европейский новостной сайт Euraktiv сообщал, ссылаясь на свои источники, что в прошлом году опосредованный экспорт вооружений и боеприпасов из Болгарии в Украину составил по меньшей мере 1 млрд долларов.

В то же время официальный экспорт составил 1,7 млрд долларов (в 2021 году весь импорт Украины из Болгарии составлял около 500 млн долларов).

Автор фото, Президентство на Республика България Подпись к фото, Президент Болгарии Румен Радев с послом Украины Олесей Илащук

Впрочем, Украина хотела бы получить из Болгарии и безвозмездную помощь: боеприпасы со складов болгарской армии, зенитно-ракетные комплексы С-300, самоходные артиллерийские установки, 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, из которых, правда, поднять в воздух можно лишь часть .

В декабре 2022 года парламент и правительство Болгарии поддержали оказание Украине военной помощи, но помешала позиция президента Радева.

Тогда страна переживала политический кризис. Партии, поддерживавшие Украину, не смогли сформировать правительство, а временный кабинет министров подчинялся президенту. В феврале нынешнего года Радев призвал к быстрейшему установлению мира в Украине, заявив, что поставлять ей вооружения, это все равно, что пытаться гасить пожар бензином.

20 марта 2023 Болгария не присоединилась к коалиции из 19 стран ЕС, которые приняли план по поставке миллиона 155 мм артиллерийских снарядов Украине. Радев заявил, что Болгария будет поставлять боеприпасы и оружие другим странам Европы, но только при условии, что их потом Украине не передадут.

Так и получилось, что завершение политического кризиса в июне стало для Украины желанным подарком.

Новое правительство во главе с Николаем Денковым и бывшей еврокомиссаром ЕС во вопросам молодежи и инноваций Марией Габриэль представляет объединение двух ведущих политических партий, которым удалось прийти к соглашению.

У них разное видение того, как проводить реформы в стране, но зато общая позиция по оказанию помощи Украине.

Всего через две недели после формирования новое правительство одобрило пакет военной помощи Киеву. Болгария также хочет присоединиться к коалиции из 19 стран ЕС, которые будут снабжать Украину 155 мм снарядами.

«Это лучшее правительство для украино-болгарских отношений. Новый министр обороны Тодор Тагарев известен своими настроениями в поддержку НАТО и Украины, ранее он работал советником министерства обороны Украины», - отмечает руководитель секции Юго-Восточной Европы общественной инициативы New Geopolitics Research Network Игорь Федик.

Автор фото, mod.bg Подпись к фото, Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев является главным сторонником предоставления Украине вооружений. Противники такого решения хотят его отставки

Визит президента Зеленского в Болгарию означает, что пакет помощи, принятый ее правительством, в Киеве считают весомым: сейчас президент Украины не ездит в страны, откуда можно вернуться с пустыми или почти пустыми руками.

Однако то, что конкретно будет в этот пакет входить, могут и не обнародовать.

«Министр обороны Тагарев сказал мне в интервью, что эта помощь останется засекреченной», - говорит Игорь Федик.

Он полагает, что Болгария может предоставить Украине артиллерийские снаряды, стрелковое вооружение, а также переносные зенитно-ракетные и противотанковые комплексы.

Тогда как передача бронетехники, например танков Т-72, и военных самолетов будет сложнее и может войти в следующие пакеты помощи, считает Федик. Взамен поставленных Украине вооружений Болгария может просить у других стран НАТО технику или финансирование.

О ЗРК С-300 речь не идет вообще, Болгария хочет оставить их себе.

Кроме того, в повестке обсуждений в ходе президентского визита может быть и организация совместного военного производства.

Украина уже приступила к созданию совместных проектов с чешскими военными предприятиями. В ходе визита в Киев в апреле этого года президент Чехии Петр Павел пояснил, что речь идет о производстве боеприпасов, ручного оружия, о ремонте танков, а также о возможном производстве учебных самолетов.

Подобных соглашений можно ждать и с Болгарией, поскольку в стране существует немало оборонных предприятий, находящихся как в государственном, так и в частном владении.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Произведенные в Болгарии боеприпасы на выставке в Пловдиве, июнь 2022 года

Однако новое правительство Болгарии столкнулось и с яростным сопротивлением. Противники предоставления Украине военной помощи проводят акции по всей стране, требуют референдума «за мир и суверенитет» и отставки министра обороны Тодора Тагарева.

Особенно активно выступают против социалисты и ультраправая партия «Возрождение» во главе с Костадином Костадиновым, которого политические противники прозвали «Костей Копейкиным» за его близкие отношения с российским посольством.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Костадин Костадинов является одним из лидеров пророссийской оппозиции

«На это воскресенье запланирован еще один марш, на котором противники линии правительства намерены дойти до дома министра обороны, чтобы попытаться на него психологически надавить», -- говорит Игорь Федик.

По его мнению, для Украины важно, чтобы новое правительство Болгарии, которое объявило, что будет бороться с российским влиянием в стране, просуществовало как можно дольше. Оно уже заявило о кадровых изменениях в спецслужбах.

А к болгарским спецслужбам вопросы есть. Особенно в связи с загадочными взрывами и пожарами на военных складах и заводах, случавшимися в последнее десятилетие. Не далее, как 25 июня в окрестностях города Карнобат загорелся оружейный склад компании EMCO болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, ранее продававшего оружие Украине и едва не ставшего жертвой «Новичка» в 2015 году. Это уже не первый подобный случай на его предприятиях.