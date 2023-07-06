Зеленский приехал в Болгарию. Что он привезет оттуда для ВСУ?
- Автор, Георгий Эрман
- Должность, Корреспондент Би-би-си
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию, где проведет переговоры с руководством страны о предоставлении Украине вооружений и о поддержке ее вступления в НАТО и ЕС.
Визит в Софию может иметь огромное значение для украинской армии. Также он является выражением благодарности за помощь, которую болгары оказывают Украине.
В прошлом году Болгария стала одним из ключевых поставщиков боеприпасов и горючего для Украины.
Она еще с советских времен остается одним из крупнейших производителей стрелкового оружия и артиллерийских снарядов в регионе. Это особенно важно, учитывая, что одной из самых насущных потребностей украинской армии как раз и являются снаряды советских калибров.
Весной 2022 года Болгария официально отказалась поставлять боеприпасы в Украину. Против этого выступали входившие в коалиционное правительство социалисты, а также близкий к ним по взглядам президент страны Румен Радев.
Однако тогдашний премьер-министр Кирил Петков и министр финансов Асен Василев, основатели либерального политического движения «Продолжаем перемены», сумели найти способ отправке Украине помощи.
Позднее они рассказали в интервью немецкой газете Die Welt, что через третьи руки Болгария в первые месяцы войны поставляла Украине около трети всех боеприпасов и 40% горючего.
Европейский новостной сайт Euraktiv сообщал, ссылаясь на свои источники, что в прошлом году опосредованный экспорт вооружений и боеприпасов из Болгарии в Украину составил по меньшей мере 1 млрд долларов.
В то же время официальный экспорт составил 1,7 млрд долларов (в 2021 году весь импорт Украины из Болгарии составлял около 500 млн долларов).
Впрочем, Украина хотела бы получить из Болгарии и безвозмездную помощь: боеприпасы со складов болгарской армии, зенитно-ракетные комплексы С-300, самоходные артиллерийские установки, 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, из которых, правда, поднять в воздух можно лишь часть .
В декабре 2022 года парламент и правительство Болгарии поддержали оказание Украине военной помощи, но помешала позиция президента Радева.
Тогда страна переживала политический кризис. Партии, поддерживавшие Украину, не смогли сформировать правительство, а временный кабинет министров подчинялся президенту. В феврале нынешнего года Радев призвал к быстрейшему установлению мира в Украине, заявив, что поставлять ей вооружения, это все равно, что пытаться гасить пожар бензином.
20 марта 2023 Болгария не присоединилась к коалиции из 19 стран ЕС, которые приняли план по поставке миллиона 155 мм артиллерийских снарядов Украине. Радев заявил, что Болгария будет поставлять боеприпасы и оружие другим странам Европы, но только при условии, что их потом Украине не передадут.
Так и получилось, что завершение политического кризиса в июне стало для Украины желанным подарком.
Новое правительство во главе с Николаем Денковым и бывшей еврокомиссаром ЕС во вопросам молодежи и инноваций Марией Габриэль представляет объединение двух ведущих политических партий, которым удалось прийти к соглашению.
У них разное видение того, как проводить реформы в стране, но зато общая позиция по оказанию помощи Украине.
Всего через две недели после формирования новое правительство одобрило пакет военной помощи Киеву. Болгария также хочет присоединиться к коалиции из 19 стран ЕС, которые будут снабжать Украину 155 мм снарядами.
«Это лучшее правительство для украино-болгарских отношений. Новый министр обороны Тодор Тагарев известен своими настроениями в поддержку НАТО и Украины, ранее он работал советником министерства обороны Украины», - отмечает руководитель секции Юго-Восточной Европы общественной инициативы New Geopolitics Research Network Игорь Федик.
Визит президента Зеленского в Болгарию означает, что пакет помощи, принятый ее правительством, в Киеве считают весомым: сейчас президент Украины не ездит в страны, откуда можно вернуться с пустыми или почти пустыми руками.
Однако то, что конкретно будет в этот пакет входить, могут и не обнародовать.
«Министр обороны Тагарев сказал мне в интервью, что эта помощь останется засекреченной», - говорит Игорь Федик.
Он полагает, что Болгария может предоставить Украине артиллерийские снаряды, стрелковое вооружение, а также переносные зенитно-ракетные и противотанковые комплексы.
Тогда как передача бронетехники, например танков Т-72, и военных самолетов будет сложнее и может войти в следующие пакеты помощи, считает Федик. Взамен поставленных Украине вооружений Болгария может просить у других стран НАТО технику или финансирование.
О ЗРК С-300 речь не идет вообще, Болгария хочет оставить их себе.
Кроме того, в повестке обсуждений в ходе президентского визита может быть и организация совместного военного производства.
Украина уже приступила к созданию совместных проектов с чешскими военными предприятиями. В ходе визита в Киев в апреле этого года президент Чехии Петр Павел пояснил, что речь идет о производстве боеприпасов, ручного оружия, о ремонте танков, а также о возможном производстве учебных самолетов.
Подобных соглашений можно ждать и с Болгарией, поскольку в стране существует немало оборонных предприятий, находящихся как в государственном, так и в частном владении.
Однако новое правительство Болгарии столкнулось и с яростным сопротивлением. Противники предоставления Украине военной помощи проводят акции по всей стране, требуют референдума «за мир и суверенитет» и отставки министра обороны Тодора Тагарева.
Особенно активно выступают против социалисты и ультраправая партия «Возрождение» во главе с Костадином Костадиновым, которого политические противники прозвали «Костей Копейкиным» за его близкие отношения с российским посольством.
«На это воскресенье запланирован еще один марш, на котором противники линии правительства намерены дойти до дома министра обороны, чтобы попытаться на него психологически надавить», -- говорит Игорь Федик.
По его мнению, для Украины важно, чтобы новое правительство Болгарии, которое объявило, что будет бороться с российским влиянием в стране, просуществовало как можно дольше. Оно уже заявило о кадровых изменениях в спецслужбах.
А к болгарским спецслужбам вопросы есть. Особенно в связи с загадочными взрывами и пожарами на военных складах и заводах, случавшимися в последнее десятилетие. Не далее, как 25 июня в окрестностях города Карнобат загорелся оружейный склад компании EMCO болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, ранее продававшего оружие Украине и едва не ставшего жертвой «Новичка» в 2015 году. Это уже не первый подобный случай на его предприятиях.
Бывший министр обороны Болгарии Бойко Наев ранее предостерегал, что «Кремль хочет уничтожить болгарскую военную промышленность».