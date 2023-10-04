Британия и Ирландия стали единственными претендентами на Евро-2028

Автор фото, Irish Football Association

39 минут назад

Британия и Ирландия, которые подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года, будут участвовать в конкурсе без соперников, после того как Турция отказалась от борьбы за турнир, чтобы сосредоточиться на совместной с Италией заявке на проведение Евро-2032.

В июле Турция согласилась объединить свою заявку с Италией, и теперь это решение одобрено руководящим органом Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

В то время как Италия подавала заявку только на проведение турнира 2032 года, Турция претендовала на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

Обе заявки на турниры 2028 и 2032 годов должны быть официально одобрены на заседании исполкома UEFA во вторник на следующей неделе.

«Проведение обоих турниров по-прежнему требует одобрения исполнительного комитета на заседании в Ньоне 10 октября. Презентации на этом заседании станут важной частью процесса, в ходе которого будет должным образом рассмотрено содержание заявок, прежде чем будет принято решение», — говорится в сообщении UEFA.

Автор фото, UEFA Подпись к фото, Стадион имени Ататюрка в Стамбуле вмещает 75 тысяч зрителей

Турция принимала июньский финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером», он прошел на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, однако ни один крупный международный турнир в этой стране еще не проводился.

Италия, действующий чемпион Европы, принимала Евро в 1968 и 1980 годах.

В апреле для совместной заявки Британии и Ирландии были отобраны 10 стадионов в обеих странах, в том числе «Авива» в Дублине и «Уэмбли» в Лондоне.

В заявку также включены два строящихся стадиона – в Белфасте и Эвертоне.