Европа переживает нашествие волков. И думает, не пора ли менять правила охоты

Автор фото, Getty Images

Автор, Яна Литвинова

Должность, Би-би-си, Лондон

21 минуту назад

Европейская комиссия заявила, что резкий рост популяции волков в странах Евросоюза привел к тому, что они стали представлять настоящую опасность для фермерских хозяйств и человеческой жизни.

Она начинает сбор данных, чтобы решить, следует ли лишить волков их охраняемого статуса.

Исчезавший волк

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Волку отводилась крайне неприглядная роль в европейских сказках. Некоторые защитники окружающей среды по сей день говорят, что это - несправедливо

«Детишкам маленьким не без причин

Нельзя речей коварных слушать, —

Иначе волк их может скушать».

История Красной Шапочки, и в мрачном изложении братьев Гримм, и в игривой интерпретации Шарля Перро, известна подавляющему большинству детей и взрослых. И хотя детали слегка разнятся, в одном сомнений нет никаких: и саму доверчивую девочку, и ее больную старую бабушку съел серый волк, один из главных злодеев европейского фольклора.

Следовательно, не стоит удивляться, что к первой половине XX века волков в Западной Европе почти не осталось, а в Европе Восточной последние бастионы все еще держались только в Карпатах и Польше.

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Ближе к концу того же бурного столетия оправившаяся от двух мировых войн Европа сообразила, что под натиском активной урбанизации и прочих признаков прогресса, может растерять остатки своей дикой природы и приняла «Директиву о средах обитания» (The Habitat Directive), в которой были обозначены строгие меры по защите природы и ее естественных обитателей

«В Европейском Союзе обитают пять видов крупных хищников: бурый медведь, волк, росомаха и два вида рыси. Деятельность человека привела к резкому сокращению численности и распространения этих видов в Европе», - было написано в директиве, принятой в 1992 году.

Европейские законодатели серьезно подошли к проблеме и запретили абсолютно любую деятельность, которая могла бы хоть в какой-то степени помешать жизни и распространению исчезающих видов животных (в том числе и крупных хищников).

В перечень запрещенной деятельности попали:

Какой бы то ни было отлов или убийство (на охоте или просто так) диких животных

Намеренное нарушение их жизненных циклов, особенно в периоды размножения, взращивания молодняка, спячки и миграции

Ухудшение или разрушение мест размножения или мест отдыха (к последнему, вероятно, можно отнести абсолютно все лесные массивы)

Использование всех неизбирательных средств отлова или убийства, способных вызвать локальное исчезновение и серьезное беспокойство популяций.

Большинство европейских стран, особенно учитывая рост популярности и влиятельности «зеленых» партий, отнеслись к запретам очень серьезно.

Возвращение сверххищников

Автор фото, iStock / Getty Images Plus Подпись к фото, К европейским сверххищникам относится и рысь, которая успешно вернулась в дикую природу. Эта, например, сфотографирована в Норвегии

В биологии серххищниками или высшими хищниками называются животные, занимающие в пищевой цепочке самую верхнюю строчку. Другими словами их никто не ест, а они, в свою очередь, могут поедать кого угодно. Включая и нас с вами. Что несколько портит слегка устаревший имидж homo sapiens как царя живой природы.

Постепенно европейские сверххищники почувствовали, что ситуация изменилась и стали потихоньку возвращаться на утраченные позиции. Рысь, например, практически полностью исчезла из Западной и Центральной Европы уже к середине XX века, а сейчас считается, что ее популяция превысила 18 000 особей. Учитывая, что всего три года назад речь шла о порядка 10 000, прогресс, далеко не безопасный для кошек собак, скота и даже людей, налицо.

17 000 бурых евразийских медведей разгуливают по лесам Скандинавии, Карпат, Болгарии и Греции, а также (не удивляйтесь) Испании, Италии и Франции.

Автор фото, VW Pics / Contributor Подпись к фото, Бурый европейский медведь в Финляндии

И, наконец, волки.

Сколько волков в Европе? Скажем так, гораздо больше, чем раньше. В 2020 году их было 12 000. Сейчас, если верить сайту Rewilding Europe («Одичание Европы», имеется в виду, восстановление популяций диких животных, разумеется), их около 17 000 или 18 000.

Волки быстро сориентировались в своем новом статусе охраняемого животного и стали активно распространяться. В 2017 году первый волк за более чем столетие забрел в Люксембург, и первый – за 200 лет был замечен в Дании. В 2019 году было официально подтверждено, что они обосновались в голландском национальном парке.

Все эти страны отличаются большой плотностью населения, где трудно найти необработанный участок земли. Хотим мы этого или нет, но придется признать очевидное: ареалы человека в волка в Западной и Центральной Европе местами совпадают.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Не надо обманываться его безобидным видом... Европейский серый волк

За примером далеко ходить не надо. Не далее, как в 2020 году, во время первого локдауна пандемии Covid-19, в городе Сканно, расположенном в центральной части Италии, запертые в своих домах жители могли наблюдать, как четыре волка преследовали оленя прямо по улицам города.

Не обращая никакого внимания на городской антураж, небольшая стая промчалась по тротуарам и газонам, перескочила через террасу закрытого ресторана и настигла оленя, когда тот не сумел перепрыгнуть через высокий забор. Пиршество состоялось прямо на месте, в городской черте, на глазах у запертой в домах публики.

Можно сказать, что волки последовательно проникают на все территории, оставленные человеком: в Испании их стаи бродят по вымершим деревням, они обосновались в заброшенных военных объектах, построенных на границе бывшего «железного занавеса» (как на их популяцию повлияла война в Украине пока не известно, но с определенной долей вероятности можно предположить, что они потянулись на запад).

В начале нулевых польские волки перешли границу с Германией, где сейчас насчитывается около полутора сотен волчьих стай. Повсюду картина примерно одна и та же: откуда уходит человек, туда приходит волк.

Слишком много

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Волчья стая в центральной Италии

Идея возвращения сверххищников в оставшиеся очаги дикой природы густонаселенных европейских стран хороша ровно до тех пор, пока хищник послушно занимает отведенную ему природой экологическую нишу и не покушается на ареал человека.

Взять ту же Италию, куда волков вернули в надежде, что они помогут держать под контролем диких кабанов и оленей, которые наносили немалый урон фермерским угодьям. Но дело в том, что и олени с кабанами тоже умнеют и постепенно вырабатывают способы как держаться от волков подальше. Эта смена моделей поведения называется экологией страха и имеет влияние не только на непосредственную добычу хищников, но и на экосистему в целом.

Популяция травоядных, например, становится меньше, но одновременно и более здоровой, и более активной. Тот самый случай, когда выживают только самые лучшие представители вида. Одновременно, чем меньше травоядных, тем обильнее трава и подлесок, в которых живут другие виды животных и насекомых. В общем, все бы было хорошо, но волки почему-то ограничиваться оленями и кабанами не стали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нападение волков на домашних животных стало для многих европейских фермеров серьезной проблемой

Нынешний взрыв волчьей популяции привел к тому, что молодые самцы, покидающие стаи, стали образовывать собственные социальные группы. А поскольку волкам, которые одновременно являются высоко социальными и яростно территориальными животными, требуется для каждой новой стаи и новая отдельная территория, они стали все ближе и ближе подбираться к деревням и городам в поисках новых земель. Хрупкий баланс, на котором покоится любая экосистема, даже включающая человека, был нарушен.

К тому же, эти, не слишком отдаленные предки домашних овчарок, как и их одомашненные родственницы, не привередливы в еде: олень или кабан, овца или крыса, любимая кошка пожилой дамы или мусорный бак в городе, объедки ресторана или даже свиной жир, которым смазывают седла – в пищу сгодится все.

И до тех пор, пока ни фермеры, ни охотники не могут легально подойти к ним, что называется, на ружейный выстрел, ситуация будет только ухудшаться.

Охранять, но не так рьяно

Автор фото, Greg Spektor Подпись к фото, Волк вышел на охоту. Фотография сделана в Германии

Резкий рост популяции волков в странах Европы, вызвавший нарекания фермеров и, кстати, и туристов, привел к тому, что ЕС задумался о пересмотре их охраняемого статуса.

«Концентрация волчьих стай в некоторых европейских регионах стала реальной опасностью для домашнего скота, а потенциально и для людей, — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Я призываю местные и национальные власти принять меры там, где это необходимо».

Эта тема сердцу Фон дер Ляйен очень и очень близка: в сентябре прошлого года ее пони Долли погибла в зубах волка, который проник в ее хорошо охраняемый загон на северо-западе Германии.

За некоторыми исключениями, как, например, если вашей жизни угрожает непосредственная опасность, преднамеренное убийство волков является незаконным.

В 2010 году Брюссель возбудил дело против Швеции, которая занимается отстрелом своих волков, которые перебрались туда из России и Финляндии.

Поскольку дело это все еще расследуется и по сей день, а Швеция продолжает свою деятельность в нарушении «Директивы о средах обитания», в этом году европейский омбудсмен начал еще одно, свое отдельное расследование по поводу того, почему первое дело все еще в производстве.

Если процесс продлится еще несколько месяцев, то Стокгольм может выйти сухим из воды, потому что к этому времени волки с согласия Брюсселя будут охраняться уже не так тщательно.

Аргументы «за»

Автор фото, W. Bulach Подпись к фото, Волки в национальном парке в Баварии

ЕС находится в непростом положении. Будучи наднациональной организацией, ему приходится учитывать интересы многих стран и таких же многочисленных слоев населения эти страны населяющих.

С одной стороны, жалобы на волков растут, и некоторые фермерские союзы требуют вернуть право их отстреливать.

По этому поводу ЕС и запустил процесс консультаций, чтобы сбалансировать интересы экологии с продуктивностью сельского хозяйства и вопросами общественной безопасности.

Еврокомиссия призвала все заинтересованные стороны предоставить данные о популяции волков и о том, к каким практическим результатам приводит их охраняемый статус.

«Возвращение волка в регионы ЕС, где он долгое время отсутствовал, все чаще приводит к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами, особенно там, где меры по предотвращению нападений на домашний скот широко не применяются», — заявили в комиссии.

Автор фото, meepoohfoto Подпись к фото, Волки - социальные животные, и если они охотятся группами, то никакие пастушьи собаки овец от них не спасут

Это уже не первая попытка Брюсселя как-то обуздать серых хищников. С 2013 по 2018 ЕС пытался претворить в жизнь проект, который буквально обеспечил бы ситуацию, при которой и волки были бы сыты, и овцы, соответственно, целы. Нет, отстреливать волков никто не разрешил, но фермерам дали право обороняться при помощи ограждений с электротоком, сторожевых собак, далеко не все из которых способны потягаться с матерыми хищниками, и отпугивающих акустических устройств.

Эффект от подобных половинчатых мер был явно недостаточным.

Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия и Италия входят в число стран-членов ЕС, в которых число домашнего скота, зарезанного волками растет рекордными темпами. В Австрии, например, с конца 90-х оно выросло на 230%.

Ожидается, что Еврокомиссия выступит со своими предложениями где-нибудь через полгода.

И аргументы «против»

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Какие бы меры ни предпринял Евросоюз, убивать волчиц с волчатами он точно не позволит. Фотография сделана во Франции

Экологи утверждают, что вместо того, чтобы менять законы, разрешающие убивать волков, фермеры могут принять профилактические меры, как те же самые электрические заграждения, и что «убийства» волков являются нарушением законодательства ЕС.

Для них возвращение сверххищников в дикую европейскую природу является предметом, достойным гордости. «Это возвращение, особенно возвращение волков и медведей, демонстрирует удивительную стойкость этих животных, населяющих ландшафт, в котором доминирует человек. В то время, когда биоразнообразие находится под угрозой по всему миру, возвращение хищников в Европу является радостным контрастом и позитивным событием в сохранении видов и в росте благосостояния человека», - говорится на сайте Rewilding Europe.

Ранее в этом году 12 министров окружающей среды ЕС написали Виргиниюсу Синкявичюсу, европейскому комиссару по окружающей среде, призывая исполнительную власть не «ослаблять правовую защиту волка».

Автор фото, Jean Marc Ferre Подпись к фото, Волки в Провансе. Защитников окружающей среды тоже понять можно. И фермеров. И Урсулу фон дер Лайен, лишившуюся любимого пони...

Взять, к примеру, депутата Европарламента от партии «Зеленых» Томаса Вайца, который хотя и признал, что возвращение крупных хищников в Европу «создает серьезные проблемы для фермеров», но одновременно заявил, что это - «большой успех в защите природы».

Он также опасается, что снятие ограничений приведет к тому, что верх одержат те, кто хочет «отбраковывать волков без каких-либо ограничений», предупредив, что отмена Директивы о среде обитания «поставит под угрозу охранный статус многих видов и другие природоохранные достижения».

Точно так же Рейнеке Хамелеерс, генеральный директор «Еврогруппы для животных» (Eurogroup for Animals), лоббистской организации из Брюсселя, занимающейся соблюдением прав животных во всех странах ЕС, назвала волков «прекрасными животными, которые несправедливо преследовались в прошлом и преследуются до сих пор».

Наверное, она в детстве почему-то не читала «Красную Шапочку».

Волки в Соединенном Королевстве

Автор фото, Adrian Coleman Подпись к фото, Одним из сверххищников Британских островов является выдра. Зубы, конечно, острые, но на человека вряд ли станет нападать

Пока что Британские острова, после того, как последний волк был убит в Шотландии то ли в конце XVII, то ли в начале XVIII века, серых хищников могут не опасаться.

Если волки, не обращая внимания на государственные границы, могут перебраться из Польши в Германию, а оттуда и во Францию с Люксембургом, то пролив Ла-Манш пока что остается для них непреодолимой преградой.

Это не означает, что в Британии нет людей, которые бы хотели их вернуть. Особенно это касается Шотландии, где бесконтрольно расплодившиеся олени практически до грунта съели растительность на холмах горного района Хайлендс.

Однако, хотя такие разговоры и ведутся, реально возвращения волков опасаться пока что не следует.

Потому что, по словам эксперта по дикой природе Рея Мейерса, «им будет достаточно съесть какого-нибудь пса, и они немедленно станут в нашем сознании «адскими гончими».

Автор фото, theasis Подпись к фото, Иногда шотландским фермерам приходится просто гоняться за оленями, чтобы хоть как-то спасти растительность... для тех же овец

При этом не следует забывать, что, если олени смогут как-то адаптироваться к жизни с волками, у овец это не получится. К тому же в Британии просто нет таких лесных массивов, как в той же Германии, и волкам волей-неволей придется жить в тесном контакте с человеком. Что может не понравиться ни первым, ни вторым.