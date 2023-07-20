«Бахмут в полуокружении, этим нельзя не воспользоваться». Генерал ВСУ Сырский –об украинском наступлении

Автор фото, Getty Images

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8 минут назад

Генерал-полковник Александр Сырский возглавил Сухопутные войска ВСУ еще в 2019 году. Он руководил обороной Киева в начале полномасштабного вторжения России в Украину, а позже был одним из командующих успешным контрнаступлением в Харьковской области.

Сырский отвечал за зимнюю оборонную операцию в Донбассе, а сейчас продолжает возглавлять Восточную группировку войск, которая ведет бои на самых горячих участках фронта.

Огромное внимание мира сейчас приковано к южному направлению, где ожидалось основное наступление украинских войск. Но не менее драматичная ситуация сложилась в Донбассе, где ВСУ пытаются окружить Бахмут, а россияне собрали значительные силы на Лиманском направлении.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил встретился с Сырским в секретном месте близ специального «командирского» автомобиля, на котором тот посещает своих воинов и следит за динамикой боев в Донбассе.

Ранее мы публиковали репортаж Джонатана Билла с линии фронта:

Би-би-си: Расскажите, как проходит наступление?

Александр Сырский: Пока мы, моя группировка, проводим оборонительную операцию. И на фоне оборонительной операции проводим наступательные действия на нескольких направлениях около Бахмута.

Би-би-си: То есть основная группировка ваших сил сейчас ведет оборону и одновременно идут наступательные действия на нескольких направлениях? Наступление продолжается уже больше месяца. И некоторые на Западе говорят, что прогресс происходит медленнее, чем ожидали. Даже президент Зеленский сказал, что наступление идет медленнее, чем надеялась Украина. Это правда? Наступление более медленное, чем вы хотели бы?

Александр Сырский: Понимаете, мы хотим получить очень быстрый результат. Но в нашей реальности это фактически невозможно. Я могу вам рассказывать о своей группировке, о своем направлении. И я хочу сказать, что на моем направлении около Бахмута, на Лиманском направлении, сосредоточены основные силы российской армии.

Эта местность насыщена инженерными заграждениями, много подразделений вообще весь прошедший год там вели оборонительные бои. Фактически вся эта большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Поэтому все продвижения идут действительно не так быстро, как нам бы хотелось.

Кроме того, российские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно — в артиллерии. А главное — значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. То есть пока мы можем отвечать одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян.

К сожалению, такова наша жестокая реальность. Но мы очень тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны достичь успеха. И сейчас мы двигаемся вперед.

Би-би-си: Но не так быстро, как хотелось бы?

Александр Сырский: Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км.

Би-би-си: То есть вы отвоевываете землю и наступаете.

Александр Сырский: Да.

«Нам нужно наступать»

Би-би-си: Но не так быстро, как вы хотели наступать?

Александр Сырский: Да, разумеется.

Би-би-си: И это происходит потому, что россияне заминировали территорию, у них мощная оборона, у них больше войск, а вам нужно больше техники, больше артиллерии, больше снарядов?

Александр Сырский: Да, вы совершенно правы. У нас нет преимущества над россиянами, к сожалению, в численности наших войск. И в численности нашей артиллерии, единиц нашей артиллерии.

Автор фото, Сырский

Би-би-си: Генералы всегда просят больше времени, больше войск, больше техники, больше боеприпасов. Как вы думаете, вы были готовы к этому наступлению?

Александр Сырский: На данный момент я нахожусь в той ситуации, когда понимаешь, что нам нужно наступать. И мы это делаем для того, чтобы не дать возможности врагу перехватить оперативную инициативу. Нашу инициативу наступательную. Потому что долгое время, когда российские войска наступали на Бахмутском направлении, мы вынуждены были только обороняться.

Поэтому на фоне общей оборонительной операции мы проводим наступательные действия на нескольких направлениях, создавая локальное преимущество в силах и средствах на достаточно таких ограниченных участках. И тогда мы используем свое преимущество. Ну, и главное — это дает очень большой моральный стимул для наших военнослужащих.

Для нас это очень важно, потому что наши военные чувствуют, скажем так, жажду победы. Они понимают, что двигаются вперед, несмотря на то, что двигаются постоянно с боями.

Но мы же это делаем не кое-как, а каждая операция очень продумана.

Каждый день таких наступательных действий детально планируется, поэтому у нас значительно меньшие потери в личном составе. И мы достигаем успеха в основном за счет использования маневра, ударами во фланг, обходом, охватом и выходом в тыл.

Би-би-си: Но снова вопрос: хватило ли у вас времени, войск, боеприпасов для подготовки к этому наступлению?

Александр Сырский: Вы знаете, никогда не бывает достаточно ни войск, ни вооружения, ни боеприпасов. Для любого военного, как правило, это большая проблема.

Для нас — особенно, потому что очень большой размах зоны проведения боевых действий. И боевые действия ведутся на разных направлениях. И в целом российские войска имеют преимущество. Вместе с тем, нельзя достичь победы, только защищаясь. Конечно, мы планируем активные наступательные действия на фоне общей оборонной операции. Еще раз я подчеркиваю, что говорю только о своем направлении.

Поэтому у нас выходит, что на ряде направлений, начиная от Купянска до Лимана, мы ведем оборонительные действия. Также мы ведем оборонительные действия около Бахмута. Однако в настоящее время мы перешли к активным наступательным действиям с целью улучшения тактического положения и охвата Бахмута с флангов. И таким образом создания условий для его взятия его в окружение.

Би-би-си: Ваша цель — отвоевать Бахмут?

Александр Сырский: Я бы хотел это сделать.

Би-би-си: Почему?

Александр Сырский: Потому что это принципиальное дело, дело чести. Потому что мы потеряли много наших побратимов, много наших военнослужащих, когда защищали Бахмут.

Мы знаем, я знаю, какой это был действительно прекрасный город. Это был цветущий город. А сейчас это просто мертвый город, это руины почти сплошные. И поэтому мы просто обязаны его вернуть. Кроме того, мы не забываем, что Бахмут есть…

Почему важен Бахмут

Би-би-си: Многие люди, в частности, и комментаторы на Западе, говорят, что Бахмут не имеет стратегического значения. Но вы хотите его отбить. Если он не имеет стратегического значения, зачем вам отбивать Бахмут?

Александр Сырский: Я с вами не соглашусь относительно стратегического значения Бахмута. Попробую объяснить. В первую очередь, Бахмут — это центр сосредоточения основных направлений и дорог. Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все эти пути.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Около Бахмута идут тяжелые бои

Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях. Кроме того, вообще местность около Бахмута — это сосредоточение разного рода господствующих высот, которые позволяют контролировать большую часть соседней местности, на подступах к Бахмуту. Это повышает его роль как плацдарма для дальнейших наступательных действий.

Буквально в трех километрах за Бахмутом начинается следующий город — Часов Яр. И тут нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который находится в низине.

И я считаю, что это была большая ошибка «Вагнера», когда он полностью залез в Бахмут, потерпел, можно сказать, сумасшедшие потери в личном составе. Фактически они потеряли боеспособность. В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями.

Потому что вообще расположение российский войск на данный момент напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться.

Би-би-си: Сколько времени займет возвращение Бахмута?

Александр Сырский: Я не знаю. Я буду пытаться это сделать как можно быстрее.

Би-би-си: Отбить Бахмут — это было бы важно для Украины?

Александр Сырский: Для Украины? Вы правы абсолютно.

Би-би-си: А для Запада? Как вы считаете, это будет сигнал о наступлении Украины? Если занять Бахмут?

Александр Сырский: Наш народ ждет от нас побед. Разных побед, символичных побед.

«Нельзя недооценивать российскую армию»

Би-би-си: Хочу задать вам более общий вопрос. Об операции на востоке, которой вы руководите. И об операции на юге, которой вы не руководите. Многие люди считают, что основной украинский рывок будет на юге. Военная логика — расколоть российские силы. Так какова же цель украинской военной операции на востоке? Она для того, чтобы зафиксировать врага? Чтобы задержать как можно больше российских войск и облегчить наступление на юге, где мы ждем основного рывка?

Александр Сырский: Если вы отслеживаете размещение российских войск, то, несмотря на достаточно сложные условия для них на юге, они все еще держат довольно большую группировку непосредственно тут, на востоке.

Автор фото, Getty Images

Они во время нашего наступления на юге, в Запорожье, продолжали перебрасывать с южного направления сюда, на восток, свои части. Причем в основном это были части десантных или десантно-штурмовых войск.

А это как раз свидетельствует о той роли и значении, которые они придают как раз этому направлению, востоку. Потому что, как я сказал, в принципе те задачи, которые они перед собой ставили, они их не меняли. Для них одна из важных задач — прорыв нашей обороны и выход на границы Донецкой области. Поэтому не удивительно, что около 160 тыс. российских военных как раз находятся в зоне ответственности моей оперативно-стратегической группировки.

Би-би-си: Великобритания опубликовала свой отчет на основе разведданных, в котором сказано: Россия терпит огромные потери. Она теряет технику, заканчиваются боеприпасы. Это правда?

Александр Сырский: Да.

Би-би-си: Но вы говорите, что россияне несмотря не это — все еще грозный, трудный враг? Это тоже правда, или это не так?

Александр Сырский: Понимаете, это реальность. Нельзя недооценивать российскую армию. Конечно, у нее есть численное преимущество, она имеет достаточный уровень оснащения, в первую очередь — средствами радиоэлектронной борьбы, достаточное количество артиллерии, достаточное количество боеприпасов, значительное количество ракетных систем.

Ну, и преимущество в авиации. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов.