Бизнесмена Рубена Варданяна задержали на выезде из Нагорного Карабаха

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Бывший государственный министр Нагорного Карабаха, бизнесмен Рубен Варданян задержан азербайджанской стороной в Лачинском коридоре, сообщила его жена и источник ТАСС в окружении политика. По их данным, задержание произошло при попытке Варданяна покинуть непризнанную республику.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (так армяне называют Карабах — Би-би-си), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации», — сообщила жена политика Вероника Зонабенд РБК.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что не располагает информацией о задержании Варданяна. «В любом случае, он российский гражданин, у него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место задержание», — сказал Песков. Впрочем, он уточнил, что не знает точно, есть ли у Варданяна по-прежнему российское гражданство.