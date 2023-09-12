Российский самолет со 161 пассажиром совершил аварийную посадку в поле. Никто не пострадал

Автор фото, Западно-Сибирская прокуратура, Россия Подпись к фото, Первое фото севшего в поле самолета опубликовала прокуратура, которая начала проверку

12 сентября 2023, 04:12 GMT Обновлено 22 минуты назад

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в сельской местности недалеко от Новосибирска. Никто не пострадал.

Как сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России, , на борту лайнера Airbus A320 находились 167 человек: 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, и шестеро членов экипажа.

Министерство здравоохранения Новосибирской области известило, что медицинскую помощь пришлось оказать только одному человеку — из-за повышенного давления. Травм при посадке никто не получил.

Самолет, летевший из Сочи в Омск, из-за неполадки не смог сесть в Омске и запросил посадку в Новосибирске, который находится на 600 км дальше на восток.

В итоге, однако, экипаж посадил лайнер в поле в сельской местности за 200 км до Новосибирска.

Местные власти сообщили, что самолет сел в Убинском районе Новосибирской области; телеграм-канал Baza уточнил, что он сел в районе деревни Каменка. Она находится практически на прямой линии между Омском и Новосибирском.

Однозначной информации о том, какая неисправность заставила экипаж садиться вне аэропорта, пока нет.

Российские телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что у самолета обнаружились неполадки в системе гидравлики. Агентство Интерфакс сообщает со ссылкой на "экстренные службы", что в качестве одной из версий рассматривается и отказ двигателя.

По данным ресурса Airfleets, этому самолету Airbus A320 с регистрационным номером RA-73805 (до марта этого года VP-BMW) - почти 20 лет, что немного для такого лайнера. Первый полет он совершил в феврале 2004 года. В "Уральские авиалинии" поступил в мае 2013-го, а до того его эксплуатировала авиакомпания Air Arabia.