«Прикосновения — это романтично». Кевин Спейси в лондонском суде отвечает на обвинения в домогательствах

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2 часа назад

Актер Кевин Спейси, обвиняемый в многочисленных случаях сексуальных домогательств, продолжает давать показания в Королевском суде лондонского района Саутварк.

В четверг он заявил суду, что у него была «некоторая близость» с одной из предполагаемых жертв его домогательств, но при этом он считает, что прикосновения — это романтично, а не преступно.

63-летнему актеру, обладателю двух «Оскаров», вменяют в вину сразу 12 случаев сексуальных домогательств и насилия. Он категорически отрицает это и по каждому эпизоду дает в суде подробнейшие ответы.

Суд уже успел заслушать показания истца по поводу событий, предположительно имевших место в начале 2000-х, когда тот подвозил актера на вечеринку с участием звезд шоубизнеса.

Спейси сообщил суду, что к тому моменту уже некоторое время флиртовал со своим обвинителем и «романтически» и «интимно» трогал этого мужчину. «Да уж, я люблю пофлиртовать», — признался актер.

Признав факт этих касаний, Спейси уточнил, что «это не сопровождалось никаким насилием, агрессией или болью. Это было нежно и, по-моему, романтично».

По его словам, мужчина даже сказал что-то вроде «это для меня ново». Актер пояснил, что дальше дело не зашло, поскольку предполагаемая жертва «дала понять, что не хочет заходить дальше».

На вопрос о том, как он отреагировал на обвинения, выдвинутые против него этим человеком, Спейси признался: «Я был потрясен. Никогда бы не подумал, что (имя человека), которого я знал больше 20 лет, вонзит мне нож в спину».

Свидетельствуя против Спейси, четыре предполагаемые жертвы называли его «подлым сексуальным хищником», «скользким типом», «зверским, презренным и отвратительным» человеком.

Присяжные услышали, как актер якобы «агрессивно» хватал троих мужчин за промежность, а четвертый обвинитель утверждал, что Спейси чем-то опоил его и совершил с ним половой акт против его воли, пока он спал.

Сам актер ранее заявлял полиции, что обвинения одного из потерпевших сильно удивили его, а трех других он и вовсе не может вспомнить в лицо.

По словам Спейси, он, возможно «неуклюже домогался» последней предполагаемой жертвы насилия, но при этом актер отрицал, что умышленно совершал действия насильственного характера.

Спейси обвиняют в 12 эпизодах преступлений сексуального характера, совершенных в отношении четырех мужчин в период с 2001 по 2013 годы.

Еще в январе он заявил о своей невиновности по трем эпизодам непристойного домогательства, трем эпизодам сексуального насилия и одному случаю полового контакта без обоюдного согласия сторон.

В его адрес выдвинут и ряд других схожих обвинений, по которым он также отрицает свою вину.