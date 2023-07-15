Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер в женском финале Уимблдона

Автор фото, PA

час назад

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала первым непосеянным игроком, выигравшим Уимблдон в женском одиночном разряде. Она обыграла в финале представительницу Туниса Онс Жабер.

24-летняя Вондроушова занимает лишь 42-е место в мире после того, она пропустила шесть месяцев прошлого сезона из-за травмы запястья.

Но чешская теннисистка справилась с нервами лучше, чем Жабер, которая заняла второе место в 2022 году. Вондроушова выиграла субботний финал со счетом 6:4 6:4.

28-летняя Жабер, посеянная под номером шесть, проиграла все три крупных финала, в которых она играла.

Вондроушова, которая в прошлом году приехала на Уимблдон болельщицей, в гипсе после операции на запястье, просто упала навзничь на корте, когда поняла масштабы того, чего она добилась.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Маркета Вондроушова была ошеломлена собственным успехом

«Я не совсем понимаю, что происходит — это потрясающее чувство», — сказала Вондроушова, которая обыграла пять посеянных игроков, и подняла свой заветный кубок.

Тепло обнявшись с Жабер у сетки, она снова опустилась на колени, и как казалось, чуть не расплакалась.

Затем, как это принято в наши дни, она пошла обнять свою команду и семью, в том числе мужа Стефана, который приехал в Лондон, чтобы посмотреть финал. До этого он был дома в Праге, чтобы присматривать за котом.

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Джабер же была очень расстроена, она сидела на стуле с опущенной головой.

«Это очень, очень тяжело. Это самое болезненное поражение в моей карьере», — сказала Джабер. Она хотела стать первой африканской или арабской женщиной, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде.