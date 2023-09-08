Что еще теперь нельзя эмигрантам и за что сажают тех, кто остался. Главное в Беларуси за неделю

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Белорусские дипломатические миссии по всему миру скоро будут нужны эмигрантам только для того, чтобы возле них протестовать

4 часа назад

Указ Александра Лукашенко о том, что дипломатические миссии Беларуси за рубежом больше не будут выдавать гражданам паспорта, стал самым сильным за последние годы ударом по белорусским эмигрантам. Готовой меры противодействия у белорусской оппозиции пока нет, и это значит, что тысячи людей останутся без свободы передвижения и не только — указ содержит ряд других серьезных ограничений. В самой Беларуси политически мотивированные задержания происходят буквально каждый день. Би-би-си рассказывает о главных событиях в стране за неделю.

Что еще будет запрещено эмигрантам из Беларуси

Указ Лукашенко под названием «О порядке выдачи документов и совершения действий» — самая серьезная мера против белорусских эмигрантов, которую предпринял официальный Минск. Лукашенко подписал указ 4 сентября, на его сайте он появился 5-го и уже с 7-го вступил в силу.

Согласно документу, белорусские дипломатические представительства за границей больше не будут выдавать гражданам новые паспорта или продлевать уже действующие. Все это можно будет сделать только в самой Беларуси — и это совершенно неприемлемо для тысяч людей, покинувших страну из-за опасений политических преследований.

Но это не единственное ограничение, с которым столкнутся граждане.

Указ дает право сотрудникам дипмиссий Беларуси изымать у людей действующее паспорта с расплывчатой формулировкой «в случаях и порядке, определенных законодательством Республики Беларусь».

Все сделки с недвижимостью и транспортом для эмигрантов будут возможны только на территории Беларуси — там где, человек зарегистрирован по месту жительства (или был зарегистрирован, или же по месту жительства родителей) — это аналог советского института прописки).

Консульства больше не будут выдавать и заверять копии свидетельства о рождении и заключении брака, дипломе о высшем образовании — эти документы за границей нужны при оформлении документов на право жить там, устраиваться на работу, отдавать детей в образовательные учреждения.

Эмигранты не смогут из-за границы распоряжаться своим семейным капиталом — разовой государственной выплатой по случаю рождения ребенка (аналог российского материнского капитала).

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Автор фото, Zerkalo.io Подпись к фото, После указа Александра Лукашенко белорусский паспорт будет создавать эмигрантам еще больше проблем, а не решать их

Как мы уже рассказывали, указ Лукашенко может привести к тому, что тысячи политических и трудовых эмигрантов из Беларуси останутся без документов, и решения, что с этим делать, пока нет. Например, в МИД Германии прямо сказали, что «когда дойдет до дела, тогда и будем решать, как быть».

Белорусская оппозиция в изгнании надеется, что ей удастся легитимизировать «паспорт новой Беларуси», но когда это произойдет и произойдет ли вообще — неизвестно.

В первую очередь потому, что Беларусь является общепризнанным независимым государством, и с точки зрения международного законодательства непонятно, почему ее граждане должны иметь два типа паспортов.

Пока самый реалистичный вариант: живущие в Литве и Польше белорусы могут оформить проездной документ иностранца, он дает возможность перемещаться по шенгенской зоне.

По состоянию на утро 8 сентября власти Беларуси не прокомментировали введенные ими запреты и ограничения.

За что в последнее время преследовали граждан в самой Беларуси

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В самой Беларуси преследования по политическим мотивам продолжаются в ежедневном режиме.

Издание «Медиазона. Беларусь» (российская «Медиазона» признана властями РФ «иностранным агентом»), ведущее хронику таких преследований, только за последние три дня зафиксировало несколько таких случаев.

Неназванный мужчина получил 13 суток ареста за то, что продал признанную «экстремистской» книгу об убийстве немецкого гауляйтера во времена Второй мировой войны.

Отсидевший три года за оппозиционные надписи на заборе житель Беларуси сразу же был отправлен в СИЗО по новому обвинению, обстоятельства дела неизвестны.

Жительницу Новополоцка оштрафовали на 3,7 тыс. белорусских рублей (1,3 тыс. евро) за фото белой собаки в красном комбинезоне и подписью «Жыве Беларусь, нет насилию».

Заведующий аптекой в Гомеле получил шесть лет за денежные переводы воюющему на стороне Украины полку Кастуся Калиновского и помогающей политическим эмигрантам организации BYSOL.

Тренер молодежной команды минского «Динамо» задержан за участие в одной из акций протеста в 2020-м году и сообщений в оппозиционный чат, существовавший в те дни.