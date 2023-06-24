30 суток ареста и конфискация авто. Может ли Путин ввести военное положение из-за мятежа Пригожина?

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31 минуту назад

В России ужесточен режим военного положения. Пока это касается только оккупированных территорий Украины, где российские власти его уже ввели, – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Еще с 9 июня граждан могли задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения, а с 24 июня - еще и штрафовать. Все эти меры были узаконены Госдумой еще до начала мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. При этом сам мятеж по закону не является основанием для введения военного положения. Объясняем, может ли Путин ввести военное положение в других российских регионах.

Поправки в закон «О военном положении» и Кодекс административных правонарушений Госдума приняла 18 мая и 20 июня соответственно. Первый пакет поправок вступил в силу 9 июня, он расширяет возможность ограничений прав граждан в рамках режима военного положения. Второй пакет поправок – в КоАП – устанавливает наказания за нарушение режима.

Эти поправки Владимир Путин подписал в субботу – уже после своего обращения к народу по поводу «вооруженного мятежа», в организации которого российские власти обвиняют Евгения Пригожина.

О введении в приграничных или других российских регионах военного положения Путин при этом не заявлял. Ввести его президент во время войны с Украиной может в любой момент своим указом, однако такого основания как «вооруженный мятеж» в законе «О военном положении» нет - в связи с мятежом можно ввести только чрезвычайное положение, которое регулируется другим законом.

Военное положение в России может быть введено лишь в случае вторжения или нападения иностранных вооруженных сил или засылки ими вооруженных банд или наемников. ЧВК «Вагнер2 с момента своего создания в 2014 году и за полтора года участия в войне России с Украиной действовала на стороне России, а не иностранного государства. Сам Пригожин утверждает, что он и его бойцы - патриоты России.

Ужесточение режима

Поправки в закон «О военном положении» вступили в силу 9 июня. Они впервые позволяют досматривать и задерживать транспортные средства, а также задерживать граждан на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами Путина на конкретной территории, где было введено военное положение.

Кроме того, новая редакция закона «О военном положении» разрешает властям принудительно перемещать граждан под контролем властей с территории, где введены ограничения, туда, где оно не действует.

Эти поправки содержат юридическую коллизию. Административное задержание, то есть лишение свободы без судебного решения, - и по Конституции, и по КоАП возможно без суда в исключительных случаях не более, чем на 48 часов. То есть поправка о задержании на срок до 30 суток «в порядке, предусмотренном федеральным законом» (каким именно, не уточняется) прямо противоречит и Конституции, и КоАП.

Как должна разрешаться эта коллизия, ни депутаты Госдумы, ни одобрившие поправку сенаторы и подписавший ее Владимир Путин не объяснили. Однако поправка в КоАП, вступившая в силу 24 июня, уточняет, что задерживать на срок свыше 48 часов за нарушение режима военного положения можно будет в случае издания Путиным соответствующего указа. Противоречия Конституции такая возможность, впрочем, не устранит.

В любом случае, с 24 июня граждан за те же нарушения можно лишать свободы на месяц - в виде административного ареста по решению суда.

Новая статья КоАП и новые наказания

Поправки в КоАП, предусматривающие новые наказания за нарушение режима военного положения, Владимир Путин также подписал в субботу, 24 июня. Они сразу же вступили в силу.

В КоАП в соответствии с ними появилась новая статья 20.5.1: «Нарушение режима военного положения». Граждан по ней могут штрафовать на сумму до 1 тысячи рублей, должностных лиц - до 2 тысяч. При этом и тех, и других суд может подвергать административному аресту на срок до 30 суток.

Кроме того, статья позволяет конфисковывать автомобили у задержанных граждан, если суд признает, что нарушение было совершено с использованием транспортного средства.

КоАП позволяет рассматривать дела об административных правонарушениях, в том числе о фактическом лишении свободы граждан на длительный 30-дневный срок и лишении их имущества без адвокатов. В отличие от уголовных процессов, в таких делах присутствие защитника не обязательно, и бесплатно его предоставить задержанному государство не обязано.