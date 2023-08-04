«Вояджер-2» услышал «крик с Земли». НАСА сумело восстановить контакт с потерявшимся зондом

Автор фото, NASA Подпись к фото, 21 июля «Вояджер-2» перестал получать команды с Земли и отправлять данные обратно. Теперь проблема решена, говорят в НАСА.

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час назад

Специалисты американского космического агентства НАСА сумели восстановить контакт со своим зондом «Вояджер-2», который летит в миллиардах километров от Земли. 21 июля зонду случайно отправили ошибочную команду, в результате чего он утратил связь с центром управления полетами.

Из-за ошибки ось антенны, направленной на Землю, отклонилась на 2°, после чего зонд потерял способность принимать команды.

Ранее в НАСА надеялись, что связь восстановится после автоматической перезагрузки систем ориентации, которая должна произойти в октябре.

Однако проблему удалось решить намного раньше. Для этого американские инженеры прибегли к помощи нескольких земных обсерваторий, которые образуют так называемую Сеть дальней космической связи НАСА (Deep Space Network - DSN).

Эти обсерватории сумели поймать контрольный сигнал от «Вояджера-2», хотя он оказался слишком слабым, чтобы различить конкретную информацию, которая в нем содержалась.

В пятницу Лаборатория реактивного движения НАСА, которая построила зонд, сообщила, что ей удалось успешно отправить космическому аппарату инструкции, которые исправили его положение в космосе.

«Один из объектов Сети дальней космической связи в австралийской Канберре отправил то, что можно назвать межзвездным «криком», - сказано в заявлении лаборатории, которое цитирует агентство AFP. – Чтобы команда [с Земли] достигла «Вояджера», требуется 18,5 световых часов в одну сторону, сотрудникам центра управления полетами понадобилось 37 часов, чтобы узнать, сработала ли эта команда».

Лаборатория объясняет, что зонд начал передавать на Землю телеметрическую информацию 4 августа, «что говорит о его нормальном режиме работы и том, что он остается на ожидаемой траектории».

Представители НАСА говорили, что после потери связи шансов быстро восстановить контакт с зондом было немного.

Где сейчас «Вояджер-2»?

Автор фото, NASA Подпись к фото, Транзит Ио вокруг Юпитера: снимок сделан космическим зондом «Вояджер-2»

«Вояджер-2» находится на расстоянии более 19,9 млрд км от Земли и движется со скоростью 55 346 км/ч в межзвездном пространстве. Он летит в космосе уже 46 лет.

Зонд перестал получать команды от наземных диспетчеров с 21 июля, как и передавать данные на Землю.

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В понедельник НАСА заявило, что его огромная спутниковая антенна в столице Австралии Канберре пытается обнаружить так называемые «паразитные» сигналы от «Вояджера-2». Это - побочная низкочастотная составляющая в спектре сигнала, отправляемого зондом.

Кроме того, антенна постоянно отправляла в район нахождения «Вояджера-2» правильную команду, в надежде установить с ним контакт. Об этом сообщила управляющая миссиями «Вояджеров» Лаборатория реактивного движения НАСА.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Солнце генерирует постоянный шторм частиц высокой энергии, известный как солнечный ветер, который может подниматься и опускаться в зависимости от активности нашей звезды

Если бы эти действия ни к чему не привели, у ученых оставался расчет на запрограммированный сброс ориентации, автоматически выполняемый для того, чтобы антенна зонда всегда была направлена на Землю. Следующий сброс назначен на 15 октября.

«Вояджер-2» и его близнец «Вояджер-1» — единственные космические аппараты, которые когда-либо работали за пределами гелиосферы, области околосолнечного пространства, в которой плазма солнечного ветра (ионизированных частиц, исходящих из солнечной короны) движется со сверхзвуковой скоростью.

«Вояджеры» достигли межзвездного пространства в 2018 и 2012 годах соответственно.

Для чего создали «Вояджеры»?

Автор фото, NASA Подпись к фото, Фотография облаков Нептуна, сделанная «Вояджером-2»

Зонды были разработаны, чтобы использовать редкое выравнивание внешних планет, которое происходит примерно каждые 176 лет. Идея проекта появилась в середине 1960-х годов, когда интерну НАСА Гэри Флендро поручили изучить методы исследования внешних планет Солнечной системы.

Он обнаружил, что в ближайшем будущем произойдет редкое выравнивание Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, что позволило сократить срок космической миссии для их изучения с 40 до менее, чем 10 лет. Это также помогло достичь этих планет с одного маневра.

На сегодняшний день «Вояджер-2» — единственный космический корабль, когда-либо пролетевший мимо Нептуна и Урана, в то время как «Вояджер-1» сейчас находится на расстоянии более 24 млрд километров от Земли, являясь, таким образом, самым дальним космическим кораблем человечества.

Автор фото, X Подпись к фото, Сообщение НАСА от имени «Вояджер-1»

«Возможно, вы слышали… «Вояджер-2» делает перерыв в отправке данных до октября. А пока я пока что здесь, почти в 15 миллиардах миль от Земли, и все в порядке! — V1», — написала НАСА от имени «Вояджера-1» на прошлой неделе в сети X, ранее известной как Twitter.

Каждый космический корабль несет Золотую пластинку со звуками, изображениями и сообщениями c Земли, предназначенными для передачи истории нашего мира инопланетянам, если таковые ему на пути попадутся.