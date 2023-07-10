Нападение с ножом на детский сад в Китае: шесть погибших

Автор фото, VCG Подпись к фото, Полиция возле одного из учебных заведений в провинции Гуандун (архивное фото)

44 минуты назад

По меньшей мере шесть человек погибли и один получил ранения в результате нападения с ножом на детский сад в уезде Ляньцзян в провинции Гуандун на юге Китая.

«Среди жертв - один воспитатель, двое родителей и трое воспитанников. Один подозреваемый арестован», – сообщила пресс-секретарь городской администрации.

Нападение произошло в 7:40 по местному времени в понедельник (23:40 воскресенья по Гринвичу).

Полиция сообщила, что арестовала 25-летнего мужчину по подозрению в нападении и расследует причины случившегося.

Подобные нападения в Китае происходят относительно редко, но в последние годы в стране произошла целая серия нападений с ножом, в том числе в школах.

В августе прошлого года нападавший с ножом ворвался в детский сад в юго-восточной провинции Цзянси, убив трех человек и ранив еще шестерых.

В апреле 2021 года двое детей погибли и 16 получили ранения во время поножовщины в городе Бэйлюй Гуанси-Чжуанского автономного района.