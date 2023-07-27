Украинская фехтовальщица дисквалифицирована на чемпионате мира за отказ пожать руку россиянке

Автор фото, Getty Images

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

28 минут назад

Украинскую спортсменку Ольгу Харлан отстранили от дальнейшего участия в чемпионате мира по фехтованию после отказа от рукопожатия с россиянкой, выступавшей под нейтральным флагом, Анной Смирновой.

На табло чемпионата мира в Милане напротив фамилии Харлан появилась красная метка EXC, победа в матче в 1/16 финала присуждена Йоане Илиевой из Болгарии, хотя сам поединок Илиевой и Харлан не состоялся.

В четверг, после того как Ольга Харлан в 1/32 финала обыграла Анну Смирнову на чемпионате мира по фехтованию, она не стала пожимать руку сопернице, а протянула саблю.

При этом по правилам без финального рукопожатия поединок считается незавершенным, а нарушителю грозит отстранение от участия в соревнованиях.

Смирнова почти час оставалась на площадке и подала протест, однако после консультаций судьи оставили в силе результат поединка.

Автор фото, Getty Images

Ольга Харлан стала первой представлявшей Украину спортсменкой, которая выступила на соревнованиях против россиянки после начала полномасштабного российского вторжения в прошлом году.

Министерство спорта Украины поздно вечером в среду изменило свою ранее действовавшую политику, которая запрещала спортсменам соревноваться даже с россиянами или белорусами, выступающими под нейтральным флагом. В новой политике говорится, что украинцам запрещено выступать против спортсменов, которые «представляют Российскую Федерацию и Беларусь».

Накануне украинский шпажист Игорь Рейзлин не вышел на поединок 1/32 финала чемпионата мира против россиянина Вадима Анохина.

Тем временем советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк поделился в твиттере фотографией, на которой Анна Смирнова стоит с российским солдатом.

«На фото Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после победы в честном бою», — сказал Подоляк.

"Как видите, она откровенно восхищается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города. Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала украинскую представительницу за то, что она не пожала руку россиянке", - добавил он.