Скотленд-Ярд сложил оружие. Новый кризис в британской полиции заставил власти призвать на помощь армию

Автор фото, EPA

Автор, Алексей Калмыков

Должность, Би-би-си

час назад

Одна из старейших полиций мира переживает новый кризис. Более сотни полицейских элитного подразделения лондонского Скотленд-Ярда сложили оружие. Руководство полиции и МВД полностью поддержало их, а власти призвали на помощь армию.

Проблема в том, что одного из полицейских обвинили в убийстве. Год назад он застрелил человека при попытке задержания после погони на юге Лондона.

Его коллеги возмущены новой реальностью, в которой каждое их решение, принятое за долю секунды в экстремальных условиях, теперь чревато долгим разбирательством и может закончиться тюрьмой.

Полиция не первый раз оказывается в центре скандала, однако впервые за долгие годы терпение лопнуло у элитных полицейских. Их демарш продемонстрировал глубину кризиса в отношениях британцев с полицией, созданной по уникальной модели «граждан в форме», которые в большинстве своем не вооружены и существуют не для принуждения, а для «контроля с согласия населения».

Исключение — компактные подразделения вооруженных офицеров полиции, которые созданы для борьбы с терроризмом и мафией, защиты важных персон и объектов вроде аэропортов. Они обучены не только стрельбе, но и скоростным погоням по городским улицам; к их помощи прибегают обычные полицейские в особых случаях.

Именно на такой вызов откликнулась дежурная машина вооруженных полицейских 5 сентября прошлого года. Они догнали подозреваемого и при задержании застрелили его. Обстоятельства случившегося сейчас являются предметом расследования, и полиция не комментирует их.

Известно лишь, что семья погибшего 24-летнего чернокожего Криса Кобы, активно требовавшая наказать полицейского, решила «сделать шаг назад и взять паузу» после того, как ей показали запись полицейского видеорегистратора.

Офицера отстранили от службы на время расследования независимого надзорного органа. Оно длилось почти год, после чего прокуратура сообщила на прошлой неделе, что с учетом выводов этого расследования она решила предъявить офицеру обвинение в убийстве.

«Стоит ли оно того?»

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Двое вооруженных полицейских помогают двум постовым задерживать человека, пытавшегося прорваться в здание британского парламента

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Новость стала шоком для полицейских. Десятки офицеров вооруженного подразделения Скотленд-Ярда немедленно сдали лицензии на ношение оружия. Прошло несколько дней, и их число перевалило за сотню.

«Никакого организованного протеста нет. Я точно знаю, что ими руководит не гнев и не возмущение, — сказал Би-би-си их недавно уволившийся коллега. — Они самоотверженно преданы службе. Но у них у всех есть семьи, жены, дети».

Риск попасть в тюрьму за то, ради чего им дали в руки оружие, стал «слишком велик», говорит он.

«И каждый из них теперь задается вопросом: стоит ли оно того?»

Даже если по итогам расследования полицейского оправдают, он на месяцы, а возможно и годы оказывается отстранен от службы, получает только жалование, но остается без сверхурочных. На финансовое давление накладывается психологическое — как на офицера, так и на семью.

Глава Скотленд-Ярда и фактически старший полицейский Британии сэр Марк Роули попросил министра внутренних дел Суэллу Браверман защитить его подчиненных. Он написал ей, что при нынешней системе полицейские рискуют попасть под уголовное дело, даже если досконально выполняют инструкции.

Сэра Марка поддержала сначала Браверман, а затем и премьер-министр Риши Сунак.

«Вооруженные полицейские выполняют невероятно сложную работу. Им приходится за долю секунды решать вопросы жизни и смерти. Их храбрость гарантирует нам безопасность и заслуживает благодарности», — сказал он.

Поддержка властей вряд ли успокоит полицейских с оружием, поскольку подозрения в убийстве выдвигают и расследуют независимые надзорные органы и суды, на которые у министров нет прямого влияния.

Британская полиция: народная и безоружная

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция с народом, а не против него. Как и народ, обычная полиция не вооружена

В Британии обычные полицейские никогда не имели огнестрельного оружия. Исключение — Северная Ирландия, но там проживает меньше двух миллионов из 67 млн подданных британской короны.

Вооружены не более 5% всех стражей правопорядка. В главной полиции страны, лондонском Скотленд-Ярде, из 34 тысяч полицейских на службе всего около 2500 с огнестрельным оружием.

На время кризиса сдавших пистолеты и автоматы офицеров правительство намерено заменить армией. Но только если потребуется, и только для борьбы с террористами — с населением военные иметь дела не будут, патрулировать улицы им не дадут.

Армия обучена уничтожать врагов, а у полицейских в Британии совсем другие функции.

Британская полиция представляет население, а не власть. Принципы ее работы были сформулированы еще два века назад, в далеком 1829 году при основании Скотленд-Ярда.

Главный из них — «контроль с согласия населения», а не насаждение воли государства. При этом имеется в виду все население, а не отдельные граждане.

Другой принцип — применение минимальной силы. А лучше вообще без нее.

Полиция до сих пор руководствуется этими принципами. Относительно недавно, когда в пандемию власти ограничили право граждан собираться больше двух, Скотленд-Ярд выпустил разъяснение о том, что такое «контроль с согласия населения».

У полицейских нет права сходу наказывать людей, они обязаны пройти 4 стадии, которые по-английски имеются правилом четырех «E» (Engage, Explain, Encourage, Enforce), говорилось в нем.

Сначала поговорить, спросить, выслушать. Потом объяснить, что не так. Затем предложить добровольно выполнить требования закона. И только если все три этапа оказались безуспешными, полицейский получает право на принуждение.

Кризис доверия

Большинство британцев доверяет полиции — 51% считает, что полицейские справляются со своей работой «превосходно» или «хорошо», и лишь 13% — что «плохо» или «из рук вон плохо», показывают опросы.

Однако на фоне скандалов и нескольких громких преступлений, совершенных полицейскими, публика немного охладела к «гражданам в форме». Еще 10 лет назад рейтинг доверия был 63%, а число недовольных не превышало 8%.

Два громких дела лондонских полицейских вызвали резонанс национального масштаба и привели к протестам. Сначала лондонский полицейский Уэйн Казинс похитил, изнасиловал и убил 33-летнюю Сару Эверард. А потом его коллега Дэвид Кэррик признался, что пользовался служебными полномочиями, чтобы годами запугивать и насиловать женщин.

Скотленд-Ярд затеял большую чистку, которая займет годы. Внутренние расследования проводятся в отношении 1600 сотрудников, более 1000 полицейских временно отстранены от службы.

Одновременно власти расширили полномочия полиции пресекать протесты населения, что добавило очков правящей Консервативной партии среди ее сторонников, но подорвало авторитет полиции среди другой части электората. Скотленд-Ярд немедленно применил новый закон на практике и жестко пресек майскую акцию противников монархии в день коронации Карла III, о чем позже сожалел.

Растущее недовольство полицией отбрасывает тень и на элитные вооруженные подразделения, которые до сих пор не были замешаны в громких скандалах.

Это — еще одна причина нынешнего кризиса.

Полицейские недовольны тем, как пресса и политики мажут всех одним дегтем, поскольку ответить на обвинения они не могут. Правила службы запрещают публичное выражение мнений и раскрытие инсайдерской информации. Политик может писать в соцсетях что вздумается, полицейским это запрещено.

Полицейские, сложившие оружие, не только не хотят, чтобы каждый выстрел в перестрелке при задержании годами расследовали комиссии и прокуроры. Они опасаются, что любое такое расследование будет необъективным, а из каждого могут сделать козла отпущения в угоду общественному мнению.