Автор «Игры престолов» подал в суд на разработчиков ChatGPT за нарушение авторских прав

Автор фото, Jeff Kravitz Подпись к фото, По книгам Джорджа Мартина сняты один из самых популярных сериалов в истории «Игра престолов» и приквел «Дом драконов»

час назад

Американские писатели Джордж Мартин и Джон Гришэм подали в суд на OpenAI, компанию-владельца чат-бота ChatGPT. Они считают, что их авторские права были нарушены при разработке и тестировании искусственного интеллекта.

Мартин – автор цикла романов-фэнтези «Песнь льда и пламени», по которому компания HBO сняла один из самых популярных в истории сериалов, «Игра престолов».

Гришэм – автор экранизированных в Голливуде бестселлеров «Фирма», «Дело о пеликанах», «Клиент» и многих других.

В иске говорится, что при создании алгоритма ChatGPT, суть которого сводится к обработке больших массивов текстов, разработчики использовали огромный объем материала, доступного в интернете, и в том числе тексты их книг, защищенные авторским правом.

Они обвиняют компанию OpenAI в «систематических и масштабных кражах [контента]». В иске также упомянуты писатели Джонатан Франзен, Джоди Пиколт и Джордж Сондерс.

В OpenAI заявили, что уважают права авторов и одновременно считают, что технологии ИИ могут быть полезны в том числе и писателям.

Дело передано в федеральный суд Манхэттена. Интересы писателей в суде будет представлять Гильдия авторов США.

Это не первый иск такого рода. В июле с аналогичной претензией в суд обратилась актриса-комик Сара Сильверман.

Кроме того, писатели Маргарет Этвуд и Филип Пулман этим летом подписали открытое письмо с призывом к компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, выплатить им компенсацию за использование их работ.

«Мы ведем продуктивный диалог со многими творческими людьми по всему миру, включая Гильдию авторов [США], и пытаемся совместно понять и обсудить их опасения по поводу ИИ», — сказал представитель OpenAI.

Угроза замены человека

Автор фото, NurPhoto

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Эксперты полагают, что успех шансы писателей выиграть дело невелики.

Преподаватель права в лондонском Университете Сити Патрик Гулд говорит, что для победы в суде истцам необходимо доказать, что ChatGPT скопировал и воспроизвел их работу, а это очень трудно сделать.

По его мнению, в этой истории есть гораздо более серьезная проблема —угроза, что ИИ рано или поздно вытеснит интеллектуальный труд человека.

«Что нам нужно сделать, так это пойти в парламент или Конгресс и поднять вопрос о том, что ИИ может сделать ненужными творческие профессии, и что нам с этим делать в будущем», — сказал Гулд в комментарии Би-би-си.

В своем иске писатели тоже говорят не только об авторских правах, но и о том, что технологии, подобные ИИ, вытесняют контент, созданный людьми.

Проблема касается не только авторов текстов. В январе этого года в суд обратились художники, работающие в цифровой сфере.

Они обвинили разработчиков программ Stability AI и Midjourney, которые превращают текст в изображения, в том, что в основу их алгоритмов заложена работа с произведениями искусства, защищенными авторским правом.

Еще один иск против OpenAI и Microsoft подан группой программистов, которые утверждают, что при обучении одной из разновидностей ИИ под названием Copilot компания использовала придуманные ими коды без их согласия.