Мировая пресса о Нагорном Карабахе: Россия занята Украиной и теряет влияние на Кавказе

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24 минуты назад

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». Присутствие российских миротворцев Баку не помешало.

В течение вторника сообщалось, что Нагорный Карабах подвергался массированным обстрелам, из региона поступали сообщения о жертвах среди мирного населения.

США, Евросоюз и Россия призвали к прекращению боевых действий. А в среду власти Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня.

Министерство обороны Азербайджана подтвердило, что боевые действия будут приостановлены, если непризнанная Нагорно-Карабахская республика сдаст все вооружение и тяжелую технику, а все военные — в том числе вооруженных сил Армении — сложат оружие и уйдут с боевых позиций.

Мировая пресса внимательно следит за развитием событий, выдвигая свои версии происходящего. Один из главных аспектов, интересующих наблюдателей, - это роль России: именно усилиями Москвы стороны договорились о прекращении огня во время прошлого конфликта в 2020 году, и по условиям заключенного тогда соглашения в регион вошли российские миротворцы.

Однако в последние два дня, по сообщению Министерства обороны России, они занимались лишь «мониторингом обстановки» и фиксировали «многочисленные факты нарушения режима прекращения огня», а заодно приняли участие в эвакуации мирного населения.

Многие западные издания приходят к выводу, что Россия, ослабленная войной в Украине, уже не является непререкаемым авторитетом на Южном Кавказе. Ее возможности по стабилизации обстановки невелики, и Кремль не горит желанием ввязываться в новый конфликт.

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Обозреватель Times Ханна Люсинда Смит отмечает, что президент Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что операция Азербайджана закончится, если сепаратистские силы сложат оружие. Сам Блинкен намерен провести в среду срочные переговоры со всеми сторонами, чтобы положить конец «вопиющей» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель США.

Накануне Блинкен заявил: «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают Азербайджан немедленно прекратить эти действия».

Газета цитирует уполномоченного по правам человека в Степанакерте Гегама Степаняна, заявившего, что блокада призвана «довести наше население до безнадежности и заставить людей покинуть свои дома». По его словам, Азербайджан воспользовался тем, что внимание и военные силы России сосредоточены в Украине, а международное сообщество не предпринимает никаких мер, чтобы остановить Баку.

Джеймс Килнер из Daily Telegraph отмечает, ситуация в регионе заметно изменилась с 2020 года. Тогда президент России Владимир Путин смог вмешаться и потребовать мира после пяти недель войны, а Кремль еще рассматривался как гарант суверенитета Армении. Сейчас же поддержка России наполнена нюансами.

Килнер, в частности, отмечает, что Армения заняла более прозападную позицию и не поддержала российское вторжение в Украину. Возможно, Кремль хочет наказать ее и унизить премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Кремль также может рассматривать новую войну в Нагорном Карабахе как хороший способ привлечь на свою сторону западные державы и отвлечь их от поддержки Украины», - пишет Килнер.

По его мнению, у конфликта есть перспективы роста: Израиль и Турция в 2020 году поддержали Баку и продолжают поддерживать до сих пор. Российская поддержка Еревана ослабевает, но ей на смену приходят западные страны. Килнер напоминает о недавних учениях военных Армении и США, которые привели Москву в ярость, а также о соглашениях Еревана и Тегерана – иранские войска маневрируют у границ Армении с Азербайджаном.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В июле этого года Владимир Путин провел трехстороннюю встречу с главами Азербайджана и Армении. Спустя два месяца конфликт разгорелся с новой силой

«Антитеррористическая операция» Баку очень похожа на полномасштабное наступление с целью захвата Нагорного Карабаха, отмечает обозреватель Globe and Mail Марк Маккиннон.

«На короткое время Россия Владимира Путина получила возможность вести себя как супердержава, которой она когда-то была. К огорчению союзника Москвы – Армении, - и к выгоде исторического соперника Армении - Азербайджана, эта эпоха вновь закончилась», - пишет он.

Маккиннон напоминает, что именно усилиями Москвы в 2020 году в Карабахе удалось достичь мира, пусть и хрупкого. Однако затем началась война в Украине.

«Короткая вторая жизнь России в качестве великой державы закончилась с катастрофическим решением Путина начать полномасштабное вторжение в Украину в начале прошлого года, - пишет он. - Война оказалась огромной глупостью, в результате которой российская армия, иногда считавшаяся второй по силе в мире после американской, была смята сочетанием украинской решимости и западных технологий».

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в начале этого года заявил, что 97% российской армии находится на Украине, а глава вооруженных сил Норвегии заявил, что численность российских войск у границ его страны составляет не более 20% от довоенной, напоминает Маккиннон.

«Азербайджан, который так и не смог полностью принять написанное в Москве перемирие, помешавшее ему вернуть весь Нагорный Карабах, когда три года назад казалось, что победа уже близка, похоже, выбрал этот момент слабости России, чтобы завершить начатое», - пишет он.

На фоне сообщений о том, что российский миротворческий контингент, первоначально насчитывавший 2000 человек, из-а войны в Украине также сократился, Москва уже несколько месяцев игнорирует просьбы Армении вмешаться и принудительно снять необъявленную азербайджанскую блокаду Лачинского коридора, отмечает Маккиннон. Возможности оставшихся российских войск остановить полномасштабное наступление азербайджанских войск, если оно и происходит, скорее всего, еще более ограничены.

«В условиях, когда Россия отвлеклась и не в состоянии защитить своих союзников, Армении нужны другие друзья», - считает Маккиннон, напоминая, что Пашинян к тому же крайне непопулярен в Кремле. Он напоминает, что Азербайджан пользуется поддержкой Турции, а Париж стал одним из главных защитников Армении на международной сцене.

«Франция, Турция и США - все члены НАТО - скорее всего, станут арбитрами, определяющими дальнейшие действия в Нагорном Карабахе, а Путину придется наблюдать со стороны за тем, как еще одна часть бывшей советской империи ускользает из его рук», - завершает он свой анализ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По условиям соглашения 2020 года Россия ввела в Карабах две тысячи своих миротворцев. Но от конфликта они дистанцировались

О том же пишут и другие издания. Армения в значительной степени полагается на Россию в вопросах безопасности, между двумя странами заключен оборонный пакт, который, однако, не распространяется на территорию Нагорного Карабаха, напоминает в Washington Post Мария Илюшина. Армения вновь обратилась за помощью к России, но Москва во время блокады в основном бездействовала, будучи занятой войной в Украине, замечает она.

Илюшина также полагает, что несмотря на призыв МИД Армении к российским миротворцам «предпринять четкие и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана», они вряд ли вмешаются.

«Отвлеченная продолжающимся вторжением в Украину, Москва не смогла удержать напряженность под контролем, в то время как осмелевший Азербайджан укрепил свои позиции, взяв под твердый контроль единственную дорогу, связывающую его с Арменией», - замечает обозреватель New York Times Иван Нечепуренко.

Призрак новой войны между Арменией и Азербайджаном становится помехой для Кремля. Но, если это произойдет, проблемы получат и США, и НАТО, полагает он. До конца не ясной остается и роль российских миротворцев, мандат которых истекает лишь через два года.

Армения неоднократно критиковала российских миротворцев за неспособность сохранить открытым Лачинский коридор и невмешательство в спорадические пограничные стычки, отмечает в редакционной статье Euronews.

Хотя Армения - давний союзник Москвы, а на ее территории размещена российская военная база, за последний год отношения между странами заметно ухудшились, напоминает издание. Армения разозлила Россию отказом разрешить учения на своей территории возглавляемому Москвой блоку Организации Договора о коллективной безопасности, да еще и провела учения с американцами. Кроме того, Армения оказала гуманитарную помощь Украине, что, разумеется, не оценили в Кремле.