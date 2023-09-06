Румыния признала, что на ее территории упали обломки, вероятно, российского дрона. Почему ранее она это отрицала?

Автор фото, https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50 Подпись к фото, Фото взрыва от падения обломков, как утверждается, российского беспилотника на территории Румынии опубликовал спикер МИД Украины. Независимого подтверждения, что данное фото сделано на территории Румынии, нет

17 минут назад

Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил, что обломки того, что могло быть российским беспилотником, найдены в районе Плауру в уезде Тулча, который граничит с украинским городом Измаил Одесской области. Всего два дня назад Минобороны Румынии отрицало эту информацию.

«Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой велись дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона», — сказал министр обороны Румынии в комментарии телеканалу Antena 3 CNN, добавив, что найденные объекты будут проанализированы, чтобы подтвердить их происхождение.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что если будет подтверждено, что найденные компоненты принадлежат российскому беспилотнику, то это будет «серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии».

Между тем буквально два дня назад румынские политики делали противоположные заявления.

О падении обломков российского дрона на территории Румынии стало известно еще в понедельник 4 сентября. Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины на своей странице в Facebook написал спикер МИД Украины Олег Николенко, подчеркнув, что упали не просто обломки дрона, а сдетонировала его боевая часть.

В тот же день Министерство обороны Румынии отвергло сообщения о том, что российские беспилотники упали и взорвались на румынской территории.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев располагает фотодоказательствами того, что российские беспилотники нанесли удар по территории Румынии во время ночной воздушной атаки на украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай.

Несмотря на заявления главы МИД Украины, на следующий день президент Румынии Клаус Йоханнис продолжал отрицать инцидент. В частности, он заявлял, что «ни один предмет, ни один беспилотник, ни одна часть устройства не приземлялась в Румынии». «Мы полностью контролируем наше национальное пространство...», — заявлял во вторник журналистам Йоханнис.

Почему Румыния признала падение обломков беспилотника на своей территории спустя два дня? Объясняет военный обозреватель Би-би-си Илья Абишев

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Сразу же после инцидента в Киеве заявили, что на территории Румынии упали не просто обломки дрона, а сдетонировала его боевая часть.

«По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии», — писал 4 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

В украинских пабликах выкладывали кадры момента взрыва, который, как утверждалось, произошел на сопредельной территории. Верифицировать видеозаписи непросто – съемка велась ночью, из ориентиров виден лишь водоем, судя по всему, большая река, за которой понимается зарево от взрыва, и прибрежные огни.

Россия уже не первый раз наносит удар по Измаилу — важному портовому городу на берегу Дуная. По реке проходит линия государственной границы с Румынией, поэтому российские ракеты и дроны-камикадзе летят и атакуют украинские цели в непосредственной близости от страны-члена НАТО.

Если видеозапись действительно велась со стороны Измаила, то можно предположить, что взрыв произошел на противоположном берегу, то есть на румынской территории.

Стал ли этот взрыв следствием детонации боевой части российского беспилотника? Дроны-камикадзе, такие как иранский «шахед» с российским лейблом «Герань», представляют собой летающую бомбу большой мощности и, как правило, взрываются при ударе о землю, даже если их удается сбить.

Румынская сторона двое суток отрицала факт падения российского беспилотника на ее территории, но в итоге признала его. Заявление министра обороны Румынии выглядит довольно обтекаемым – в нем сказано об упавших обломках, но не о взрыве.

Даже невзорвавшиеся обломки боевого дрона, упавшие на территории страны-члена НАТО, — это серьезное происшествие, предполагающее меры реагирования со стороны западного военного блока. Хотя очевидно, что если бы Бухарест официально заявил о взрыве БПЛА, а не просто о падении его обломков, реакция НАТО на инцидент могла бы быть куда более жесткой.