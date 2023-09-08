В Кривом Роге ракета попала в здание полиции. Полицейских спасали из-под завалов — фото
По меньшей мере один человек погиб, более 50 ранены в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Под завалами административного здания оказались полицейские. Погиб сотрудник вневедомственной охраны.
«Кривой Рог. Прилет по центру. Разрушено одно из админзданий полиции», — написал утром министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он сообщил об одном погибшем сотруднике.
К 12:30 также известно о 52 пострадавших, эти данные сообщает МВД. Разбор завалов завершен. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Здание полиции оказалось полностью разрушено.
«В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии. Шесть сотрудников получили травмы разной степени тяжести», — писал в первом посте министр внутренних дел.
Позже МВД уточнило, что погибший — вольнонаемный работник вневедомственной охраны (полиции охраны). Девять сотрудников полиции получили ранения, троих из них вытащили из-под завалов. Остальные 35 пострадавших — обычные граждане, заявили в полиции.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил в своем телеграм-канале, что повреждения получили также еще три административных здания и семь жилых домов, в том числе многоэтажный.
В ночь на пятницу Россия также осуществила пятую атаку беспилотников на юг Одесской области, где расположены украинские порты на Черном море и реке Дунай, которые используются для экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Воздушные силы ВСУ заявили, что сбить удалось 16 из 20 запущенных дронов-камикадзе в небе над Одесской и Николаевской областями. Одесские власти сообщили об отсутствии жертв очередного удара.
Россия также атаковала ракетами Сумскую и Запорожскую области, заявили украинские власти. В Сумах был разрушен частный жилой дом. Из-под завалов достали 65-летнюю женщину и 70-летнего мужчину.
Россия пока не комментировала сообщения о новых ударах по Украине.
Два дня назад под удар попал город Константиновка в Донецкой области. Украинские власти обвинили в обстреле Россию. Погибли 16 человек.