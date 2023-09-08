В Кривом Роге ракета попала в здание полиции. Полицейских спасали из-под завалов — фото

Автор фото, t.me/mvs_ukraine Подпись к фото, Спасатели помогают одному из пострадавших выбраться из-под завалов

час назад

По меньшей мере один человек погиб, более 50 ранены в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Под завалами административного здания оказались полицейские. Погиб сотрудник вневедомственной охраны.

«Кривой Рог. Прилет по центру. Разрушено одно из админзданий полиции», — написал утром министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он сообщил об одном погибшем сотруднике.

К 12:30 также известно о 52 пострадавших, эти данные сообщает МВД. Разбор завалов завершен. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Автор фото, t.me/mvs_ukraine Подпись к фото, МВД Украины публикует кадры с места разбора завалов здания полиции

Здание полиции оказалось полностью разрушено.

«В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии. Шесть сотрудников получили травмы разной степени тяжести», — писал в первом посте министр внутренних дел.

Позже МВД уточнило, что погибший — вольнонаемный работник вневедомственной охраны (полиции охраны). Девять сотрудников полиции получили ранения, троих из них вытащили из-под завалов. Остальные 35 пострадавших — обычные граждане, заявили в полиции.

Автор фото, t.me/mvs_ukraine Подпись к фото, Раненый полицейский в Кривом Роге

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил в своем телеграм-канале, что повреждения получили также еще три административных здания и семь жилых домов, в том числе многоэтажный.

Автор фото, dnipr.gp.gov.ua Подпись к фото, Днепропетровская областная прокуратура также публикует фото последствий ракетного удара

В ночь на пятницу Россия также осуществила пятую атаку беспилотников на юг Одесской области, где расположены украинские порты на Черном море и реке Дунай, которые используются для экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Воздушные силы ВСУ заявили, что сбить удалось 16 из 20 запущенных дронов-камикадзе в небе над Одесской и Николаевской областями. Одесские власти сообщили об отсутствии жертв очередного удара.

Россия также атаковала ракетами Сумскую и Запорожскую области, заявили украинские власти. В Сумах был разрушен частный жилой дом. Из-под завалов достали 65-летнюю женщину и 70-летнего мужчину.

Автор фото, t.me/mvs_ukraine Подпись к фото, Один из жилых домов в Сумах разрушен до основания, заявили в МВД Украины

Россия пока не комментировала сообщения о новых ударах по Украине.

Два дня назад под удар попал город Константиновка в Донецкой области. Украинские власти обвинили в обстреле Россию. Погибли 16 человек.