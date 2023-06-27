Израиль расширяет поселения на Западном Берегу. США резко против

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, США и другие страны призывают прекратить расширять поселения ради решения палестино-израильского конфликта

час назад

Израиль объявил о масштабном расширении поселений на Западном берегу реки Иордан. США пригрозили отменить финансирование израильских университетов на Западном берегу в ответ на грандиозные планы построить тысячи новых домов в поселениях на оккупированных территориях.

Правительство Израиля, самое ультраконсервативное в истории страны, одобрило планы строительства на Западном берегу дополнительно почти шести тысяч новых домов для поселенцев. Это крупнейший строительный проект.

Это решение, принятое на фоне растущей волны насилия на Западном берегу, осудила не только палестинская сторона, но и международное сообщество, и даже ближайший союзник Израиля — Соединенные Штаты, которые пригрозили прекратить финансирование израильских университетов на Западном берегу в случае, если строительству новых поселений будет дан зеленый свет.

Негодование и энтузиазм

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сожженные автомобили в палестинской деревне на Западном берегу

По данным израильской организации Peace Now, выступающей против строительства новых поселений на палестинских территориях, с начала года на Западном берегу в разной стадии строительства находятся уже около 13 тысяч домов. Это уже в три раза больше, чем за весь прошлый год.

«Израильское правительство беспрецедентными темпами толкает нас к полной аннексии Западного берега», — говорится в заявлении этой организации.

По международному законодательству такое строительство на оккупированных территориях считается незаконным, однако Израиль с такой постановкой вопроса не согласен.

Новые планы, включающие строительство тысячи новых домов в поселении Эли, были объявлены правительством через неделю после того, в результате нападения палестинских боевиков там погибло несколько поселенцев.

В ответ вооруженные поселенцы разгромили и сожгли несколько палестинских деревень, так что военное руководство страны и служба безопасности Шин-Бет обратились к поселенцам с совместным заявлением, потребовав прекратить такие акты возмездия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Армейский блок-пост в поселении на Западном берегу

Сами поселенцы с большим энтузиазмом восприняли решение властей о новых застройках.

«Я благодарю израильское правительство за продолжающееся расширение израильских поселений, — заявил глава регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман. Особенно сейчас, в эти трудные дни, это самый достойный сионистский ответ всем, кто хочет уничтожить нас».

В свою очередь Вашингтон, отношения которого с новым правительством премьер-министра Нетаньяху складываются не лучшим образом, и открыто, и в частном порядке не раз дававший понять Израилю, что недоволен политикой расширения поселений на оккупированных территориях, заявил, что глубоко озабочен новым развитием событий.

«Расширение поселений подрывает географическую состоятельность идеи двух государств, усиливает напряженность и еще больше подрывает доверие между двумя сторонами», — подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Удар по науке

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, От американских санкций в первую очередь может пострадать Ариэльский университет

За заявлениями Белого дома последовали и конкретные шаги. США объявили, что прекратят субсидирование научных исследований, которые ведутся в израильских университетах и институтах на Западном берегу, давая понять тем самым, что они не одобряют оккупацию палестинских территорий.

Это решение сильнее всего отразится на Ариэльском университете, крупном научном центре, основанном в 1982 году в тогда еще новом поселении на Западном берегу.

При этом, как подчеркнул Мэтью Миллер, США «высоко ценят научное и технологическое сотрудничество с Израилем», но ограничения, касающиеся субсидирования науки на Западном берегу, «отражают давнюю позицию Америки».

Действительно, новый шаг администрации Джо Байдена отменяет политику Дональда Трампа, предпочитавшего игнорировать сложившееся международное мнение, что Израиль незаконно удерживает территории Западного берега, и даже одобрившего идею маркировки товаров, произведенных на Западном берегу, как «сделано в Израиле».