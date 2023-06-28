Мать и дочь преследуют в Ярославле за антивоенную позицию. 19-летнюю дочь приговорили к шести годам

Автор фото, Family Archive

час назад

2-й Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 19-летнюю жительницу Ярославля Валерию Зотову, обвиняемую в попытке поджечь сельский пункт сбора помощи мобилизованным на войну в Украине.

О приговоре сообщил проект «Зона солидарности», обвинение запрашивало для девушки восемь лет лишения свободы. Би-би-си подробно рассказывала об истории Валерии Зотовой и ее матери, которую также преследуют за антивоенную позицию.

Девушка из «Магнита»

Работавшую бригадиром в распределительном центре торговой сети «Магнит» девушку задержали в ночь на 17 февраля и обвинили в намерении поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для военных в селе Карабиха под Ярославлем.

Суд отправил ее в СИЗО, а следователи предъявили обвинение в покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

О возбуждении дела правозащитникам рассказывала ее мать. Она сообщила, что девушка ушла из дома вечером 16 февраля, а около часа ночи в квартиру пришли с обыском.

Вскоре телеграм-канал «Типичный Ярославль» опубликовал видео с ее «признанием». Находящаяся в подавленном состоянии девушка, запинаясь, сказала, что якобы согласилась за 7 тысяч рублей передать украинским военным координаты и фото зданий, где размещены пункты сбора помощи мобилизованным.

На видео она несколько раз уточняла у человека за кадром, что именно должна сказать, после чего произнесла фразу о том, что ВСУ «хотели поджечь это здание», где «собирают мобилизованным посылки, отправляют на Донбасс».

Мать девушки рассказывала, что в октябре прошлого года ее саму штрафовали по статье о «дискредитации» армии из-за граффити «Нет войне» на киоске.

После ареста дочери мать двоих детей Светлана Зотова сама стала подозреваемой по статьям о призывах к терроризму и его оправдании (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) за два комментария в телеграм-канале.

Проект «Зона солидарности» сообщал, что Зотовой предъявили обвинение по этим двум статьям, а мерой пресечения назначили подписку о невыезде.

Зотова-старшая считает, что ее дочь стала жертвой провокации ФСБ. С прошлого года ей писал некий «Андрей из ВСУ» и настойчиво уговаривал совершить поджог.

История с «Андреем»

Светлана Зотова — оппозиционерка. Еще до войны она выходила на одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального и в поддержку протестующих в Хабаровске.

Ее 19-летняя дочь жила с родителями и работала на складе продуктовой сети «Магнит». Вечером 16 февраля она ушла из дома, сказав матери, что идет гулять с друзьями.

Около часа ночи домой к Зотовым пришли сотрудники ФСБ с обыском. Светлана Зотова на тот момент находилась дома одна — муж уехал в командировку, а младшая дочь ушла на ночь к подруге. Силовики изъяли технику, а Зотовой сказали, что ее дочь задержали по террористической статье.

17 февраля суд отправил Валерию Зотову в СИЗО по обвинению в покушении на теракт. После задержания силовики записали видео с Зотовой, на котором она говорит, что задержана «за общение с украинским представителем СБУ Андреем». Светлана Зотова считает, что ее дочь стала жертвой провокации, потому что, по ее словам, еще осенью дочь познакомилась в одном из украинских телеграм-каналов с неким Андреем, который представился военнослужащим украинской армии и пытался с ней флиртовать.

«Она мне сказала: мама, я тут с украинцем познакомилась и общаюсь. Я ей сказала: будь осторожна, потому что в этих украинских каналах сидят фсбшники. Это я знаю точно», — рассказывала мать девушки.

По словам Зотовой-старшей, «Андрей» писал ее дочери, что находится на войне, и если с ним что-то случится, то его друзья ей об этом сообщат. Сообщения он писал на украинском языке. В конце год через аккаунт «Андрея» с ней связался другой человек, который представился его «командиром» и сообщил, что «Андрей» получил серьезное ранение и находится в коме.