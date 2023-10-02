Вторая вакцина от малярии одобрена ВОЗ. Почему это важно?

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18 минут назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к использованию новую вакцину от малярии. Она недорогая и может производиться массово.

Это всего лишь вторая в истории вакцина от малярии, которую поддержала ВОЗ. Первая была разработана компанией GSK, и была допущена к широкому применению два года назад.

Новая вакцина называется R21. Она была создана Оксфордским университетом, и ее ключевое отличие от предыдущей — RTS, S — возможность недорогого производства в крупных масштабах.

В ВОЗ заявили, что эффективность двух вакцин очень схожа, и нет никаких оснований считать, что в этом отношении одна из них лучше другой.

Но предыдущей вакцины RTS,S на данный момент в мире имеется только 18 миллионов доз, тогда как новой вакцины скоро будет создано намного больше.

Крупнейший в мире производитель вакцин — Индийский институт сыворотки крови — уже готов выпускать более 100 миллионов доз R21 в год и планирует увеличить объем производства до 200 миллионов доз в год.

Малярия убивает сотни тысяч человек в год — в основном младенцев и маленьких детей — и является одной из крупнейших проблем человечества. У ученых ушло более столетия для разработки эффективных вакцин против этого заболевания.

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Малярия вызывается паразитическими микроорганизмами, которые, попадая в организм человека через укус комара, разрушают кровяные клетки. Строение этих микроорганизмов намного сложнее вируса, и оно позволяет им скрываться от иммунной системы, постоянно меняя форму внутри человеческого тела.

Это затрудняет естественное формирование иммунитета путем заражения малярией и разработку вакцины против нее.

До недавнего времени для борьбы с малярией использовались фармацевтические средства, убивающие паразитов, антимоскитные сетки, предохраняющие от укусов переносящих болезнь комаров, и инсектициды.

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, приветствовал появление второй одобренной ВОЗ вакцины от малярии.

«Раньше я мечтал о том дне, когда у нас появится безопасная и эффективная вакцина против малярии, а теперь у нас их две», — сказал он.

В ВОЗ заявили, что новая вакцина R21 станет «жизненно важным дополнительным инструментом» для борьбы с болезнью.

Каждая доза стоит 2–4 доллара США, и на человека требуется четыре дозы. Это примерно половина цены RTS,S.

В обеих вакцинах используются схожие технологии и они нацелены на одну и ту же стадию жизненного цикла малярийного паразита.

Однако новую вакцину легче производить, поскольку она требует меньших доз и использует более простой адъювант (химическое вещество, входящее в состав вакцины, которое приводит в действие иммунную систему).

В 2021 году было зарегистрировано 247 миллионов случаев малярии и умерло 619 000 человек, большинство — дети в возрасте до пяти лет. Более 95% случаев малярии встречается в Африке.

«Эта вторая вакцина обладает реальным потенциалом для устранения огромного разрыва между спросом и предложением», — сказал доктор Матшидисо Моэти, региональный директор ВОЗ по Африке.

«Есл эти две вакцины произвести в больших масштабах и широко распространить, они могут помочь усилить профилактику малярии и борьбу с ней и спасти сотни тысяч молодых жизней», — подчеркнул представитель ВОЗ.