Судья в штате Нью-Йорк признал доказанным, что Трамп завышал стоимость своей недвижимости. Это сильный удар по его бизнесу

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Экс-президент утверждает, что ни в чем не виновен и стал жертвой «охоты на ведьм»

41 минуту назад

Дональд Трамп совершил мошенничество, неоднократно завышая стоимость своей недвижимости на миллионы долларов. Такое промежуточное решение вынес суд штата Нью-Йорк по гражданскому иску против Дональда Трампа и его семьи. Иск подала прокуратура штата, которая утверждает, что в ходе своей предпринимательской деятельности Трамп многие годы обманывал банки и страховые компании.

Это серьезный удар для Трампа, который скорее всего помешает ему в будущем заниматься бизнесом в этом штате. Сам Трамп и другие ответчики по этому делу утверждают, что никогда не совершали противозаконных действий.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летисия Джеймс обвинила Трампа, двух его взрослых сыновей и их корпорацию Trump Organization в том, что они завысили стоимость своей недвижимости на более чем $2 млрд для нужд своего бизнеса.

Согласно ее утверждениям, ответчики фальсифицировали документы и бухгалтерские отчеты для получения кредитов и страхования на более выгодных условиях, а также для минимизации налогов.

Промежуточное решение было вынесено судьей штата Нью-Йорк Артуром Энгороном по просьбе прокурора Летисии Джеймс до начала рассмотрения иска по существу. Прокурор предлагала заранее установить непреложность ряда фактов, чтобы ускорить весь судебный процесс.

В промежуточном постановлении суда говорится, в частности, что Дональд Трамп:

В одном из финансовых отчетов переоценил свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде на 2300%;

Переоценил свой пентхаус в башне Trump Tower в Нью-Йорке, утверждая, что он в три раза больше его реальных размеров;

«Абсурдно» утверждал, что расчеты площади пентхауса — дело субъективное, а посему «расхождения таких масштабов, допущенные застройщиком в отношении его личной собственности, в которой он проживал десятилетиями, могут рассматриваться исключительно как мошенничество».

Таким образом в промежуточном решении суд разобрался с ключевым пунктом иска, так что теперь процесс сможет сосредоточиться на шести оставшихся, менее важных пунктах и определить размеры возможного штрафа.

Суд должен начаться 2 октября и может продлиться как минимум до декабря. Прокурор Джеймс добивается для Трампа штрафа в размере $250 млн и запрета на ведение бизнеса в родном штате.

«Имеющиеся документы явно содержат мошеннические оценки, которые ответчики использовали в интересах бизнеса», — говорится в постановлении судьи Энгорона.

Судья также распорядился аннулировать сертификаты, позволяющие компаниям экс-президента, в том числе Trump Organization, вести бизнес в штате Нью-Йорк.

Судья также отказал юридической команде Трампа в просьбе закрыть дело и даже оштрафовал пятерых его адвокатов на $7500 каждого за выдвижение «смехотворных» аргументов, ранее уже отклоненных судом, и провоцирование их клиента на «хулиганское», как выразился судья, поведение.

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс хочет, чтобы Трампа обязали выплатить штраф в $250 млн

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Адвокаты Трампа настаивают на том, что промежуточное решение было «судебной ошибкой», и намекают на предстоящую апелляцию.

Сам экс-президент настаивает на том, что не совершал ничего противоправного, и называет разбирательство в суде очередным примером политической «охоты на ведьм» со стороны прокурора, которая настроена лично против него.

Трамп по-прежнему пытается отложить судебное разбирательство в Нью-Йорке и даже подал иск против судьи Энгорона, который должен быть рассмотрен апелляционным судом на этой неделе. Если его апелляция будет отклонена, Трампу придется отстаивать свои интересы в суде.

И это далеко не единственная юридическая баталия, которая предстоит возможному кандидату от Республиканской партии и сопернику Джо Байдена в борьбе за Белый дом на предстоящих в будущем году президентских выборах.