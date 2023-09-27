Судья в штате Нью-Йорк признал доказанным, что Трамп завышал стоимость своей недвижимости. Это сильный удар по его бизнесу
Дональд Трамп совершил мошенничество, неоднократно завышая стоимость своей недвижимости на миллионы долларов. Такое промежуточное решение вынес суд штата Нью-Йорк по гражданскому иску против Дональда Трампа и его семьи. Иск подала прокуратура штата, которая утверждает, что в ходе своей предпринимательской деятельности Трамп многие годы обманывал банки и страховые компании.
Это серьезный удар для Трампа, который скорее всего помешает ему в будущем заниматься бизнесом в этом штате. Сам Трамп и другие ответчики по этому делу утверждают, что никогда не совершали противозаконных действий.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летисия Джеймс обвинила Трампа, двух его взрослых сыновей и их корпорацию Trump Organization в том, что они завысили стоимость своей недвижимости на более чем $2 млрд для нужд своего бизнеса.
Согласно ее утверждениям, ответчики фальсифицировали документы и бухгалтерские отчеты для получения кредитов и страхования на более выгодных условиях, а также для минимизации налогов.
Промежуточное решение было вынесено судьей штата Нью-Йорк Артуром Энгороном по просьбе прокурора Летисии Джеймс до начала рассмотрения иска по существу. Прокурор предлагала заранее установить непреложность ряда фактов, чтобы ускорить весь судебный процесс.
В промежуточном постановлении суда говорится, в частности, что Дональд Трамп:
- В одном из финансовых отчетов переоценил свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде на 2300%;
- Переоценил свой пентхаус в башне Trump Tower в Нью-Йорке, утверждая, что он в три раза больше его реальных размеров;
- «Абсурдно» утверждал, что расчеты площади пентхауса — дело субъективное, а посему «расхождения таких масштабов, допущенные застройщиком в отношении его личной собственности, в которой он проживал десятилетиями, могут рассматриваться исключительно как мошенничество».
Таким образом в промежуточном решении суд разобрался с ключевым пунктом иска, так что теперь процесс сможет сосредоточиться на шести оставшихся, менее важных пунктах и определить размеры возможного штрафа.
Суд должен начаться 2 октября и может продлиться как минимум до декабря. Прокурор Джеймс добивается для Трампа штрафа в размере $250 млн и запрета на ведение бизнеса в родном штате.
«Имеющиеся документы явно содержат мошеннические оценки, которые ответчики использовали в интересах бизнеса», — говорится в постановлении судьи Энгорона.
Судья также распорядился аннулировать сертификаты, позволяющие компаниям экс-президента, в том числе Trump Organization, вести бизнес в штате Нью-Йорк.
Судья также отказал юридической команде Трампа в просьбе закрыть дело и даже оштрафовал пятерых его адвокатов на $7500 каждого за выдвижение «смехотворных» аргументов, ранее уже отклоненных судом, и провоцирование их клиента на «хулиганское», как выразился судья, поведение.
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Адвокаты Трампа настаивают на том, что промежуточное решение было «судебной ошибкой», и намекают на предстоящую апелляцию.
Сам экс-президент настаивает на том, что не совершал ничего противоправного, и называет разбирательство в суде очередным примером политической «охоты на ведьм» со стороны прокурора, которая настроена лично против него.
Трамп по-прежнему пытается отложить судебное разбирательство в Нью-Йорке и даже подал иск против судьи Энгорона, который должен быть рассмотрен апелляционным судом на этой неделе. Если его апелляция будет отклонена, Трампу придется отстаивать свои интересы в суде.
И это далеко не единственная юридическая баталия, которая предстоит возможному кандидату от Республиканской партии и сопернику Джо Байдена в борьбе за Белый дом на предстоящих в будущем году президентских выборах.
Так, ему грозит 91 обвинение в совершении тяжких преступлений сразу по четырем уголовным делам. Свою вину во всех этих преступлениях Трамп категорически отрицает.