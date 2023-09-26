Джо Байден присоединился к пикету бастующих автомобилестроителей в Мичигане

Автор фото, Getty Images

18 минут назад

Президент США Джо Байден во время визита в Мичиган выразил поддержку бастующим работникам автопрома, присоединившись к их пикету. Ни один президент США до него не рисковал поддержать бастующих. Байден прибыл в Мичиган за день до визита его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа, и забастовщики опасаются, что участники предстоящей президентской гонки могут политизировать их борьбу.

В своем обращении к участникам пикетов Джо Байден отметил, что они «заслуживают заметного увеличение зарплат и других благ», однако далеко не у всех участников забастовки визиты Байдена и Трампа вызывают прилив энтузиазма.

«Было бы куда лучше, если бы ни один из них здесь не появлялся, — заявил в интервью Би-би-си один из забастовщиков. — Мы не хотим раскола, а когда в дело вмешивается политика, начинаются разногласия».

Хотя американские политики и кандидаты в президенты часто появляются в рядах забастовщиков, чтобы выразить солидарность с американскими рабочими, действующие президенты до сих пор этого не делали.

Члены профсоюза американских автомобилестроителей UAW объявили забастовку, чтобы добиться от трех крупных компаний — Ford, General Motors и Stellantis — повышения зарплат и улучшения условий труда.

При этом, как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация, в 2022 году активно принимавшая участие в разрешении трудового конфликта между железнодорожниками и их работодателями, в нынешний спор не вмешивается.

По ее словам, президент решил оказать личную поддержку пикетчикам потому, что с его точки зрения «мужчины и женщины, члены UAW заслуживают того, чтобы с ними поделились рекордными доходами, росту которых они способствовали».

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пикетчики UAW предпочли бы, чтобы и Байден, и Трамп не вмешивались в их дела со своей политикой

Визиты Байдена и Трампа, на данный момент главного претендента на номинацию от Республиканской партии, в Мичиган связаны с тем, что и республиканцы, и демократы понимают, как важны голоса избирателей Среднего Запада, так называемого «ржавого пояса», где трудятся «синие воротнички» вроде членов профсоюза UAW.

А битва за голоса мичиганцев обещает стать нешуточной, учитывая, что на выборах 2016 года демократы в этом штате проиграли, а в 2020-м победили с минимальным перевесом.