Скандал с ведущим Би-би-си и непристойными фото: молодой человек опровергает обвинения, но таблоид Sun утверждает, что у него есть доказательства

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Имя ведущего Би-би-си, обвиняемого в непристойном поведени, пока не называется

час назад

В Великобритании продолжается скандал вокруг обвинений в адрес неназванного ведущего Би-би-си в том, что он, якобы, платил некоему тинейджеду (его половая принадлежность не разглашается) за фотографии сексуального характера. В понедельник адвокат молодого человека назвал прозвучавшие в прессе обвинения «чушью».

Обвинения были выдвинуты еще в мае, однако обнародованы они были только в пятницу: в публикации британского таблоида Sun, поговорившего с матерью тинейджера.

Газета написала, что сотрудник корпорации на протяжении трех лет платил этому тинейджеру за откровенные фотографии, перечислив в общей сложности 35 тыс. фунтов стерлингов (ок. 45 тыс.долларов).

Как пишет Sun, выплаты начались, когда тинейджеру было 17 лет, сейчас этому человек исполнилось 20. По словам матери, ее ребенок согласился на непристойное предложение, потому что пристрастился к наркотикам и остро нуждался в деньгах на их приобретение.

В статье Sun говорится, что семью очень расстроило, что ведущий остался в эфире и после того, как они пожаловались руководству Би-би-си 19 мая.

В продолжение пятничной истории газета рассказала сегодня, что ведущий, о котором идет речь, уже после публикации якобы дважды в панике звонил подростку и просил его позвонить матери и убедить ее, чтобы она остановила ход расследования. Би-би-си эти утверждения газеты подтвердить не может.

«Обвинения — это чушь»

В понедельник вечером Би-би-си получила письмо от адвоката тинейджера, который фигурирует в публикациях Sun.

В нем говорится, что заявление матери, ставшее причиной скандала, является «чушью». Это ставит под сомнение всю историю, которая доминировала на первых полосах практически всех британских СМИ в минувшие выходные.

В письме также сообщается, что еще в пятницу вечером «потерпевший» отправил опровержение в редакцию Sun, заявив, что все, в чем обвиняют телеведущего, «это неправда». Однако, по словам адвоката, «неуместная статья» все-таки была опубликована.

На это представитель Sun заявил, что газета «рассказала историю о двух обеспокоенных родителях, которые пожаловались Би-би-си на поведение ведущего и которые волнуются о благополучии своего ребенка. Но на их жалобу Би-би-си не отреагировала».

Sun также утверждает, что видела «доказательства, подтверждающие их опасения», и что теперь Би-би-си «должна провести надлежащее расследование».

Службе новостей Би-би-си неизвестно имя этого молодого человека и ее представители не разговаривали с ним напрямую. Кроме того, наших журналистов не познакомили с «доказательствами», о которых говорит редакция таблоида.

У Би-би-си также нет того пакета документов, который, согласно публикации Sun, был передан ей в эти выходные.

В своем письме адвокат написал следующее: «Во избежание сомнений, между нашим клиентом и ведущим Би-би-си не было ничего неуместного или незаконного, и обвинения, опубликованные в газете Sun, являются чушью».

Заявление генерального директора Би-би-си

Еще в воскресенье генеральный директор Би-би-си Тим Дэви разослал письмо всем сотрудникам корпорации, в котором отметил, что руководство Би-би-си всегда «очень серьезно относится к подобным обвинениям».

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Генеральный директор Би-би-си Тис Дэви призвал соблюдать осторожность и не наполнять соцсети слухами, которые могут испортить репутацию невинных людей

«Би-би-си стало известно о жалобе в мае, — говорится в письме. — Группа внутреннего расследования занималась этим вопросом с самого момента его возникновения. В четверг были выдвинуты новые обвинения другого характера. В дополнение к нашему собственному расследованию мы, согласно существующим правилам, связались с соответствующими органами. Я также могу подтвердить, что сотрудник, о котором идет речь, от работы отстранен».

«Хочу заявить, что категорически осуждаю необоснованные слухи, распространяемые в интернете о некоторых наших сотрудниках. Мы находимся в контакте с семьей, о которой идет речь. Мы работаем над установлением фактов и стараемся обеспечить то, чтобы эти вопросы решались справедливо и осторожно», — заключил генеральный директор Би-би-си.

К осторожности призвала и министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман, отметив, что, прежде, чем делать однозначные выводы, следует тщательно во всем разобраться.

«Понятно, что это очень серьезные обвинения», — сказала она в программе телеканала ITV Good Morning Britain, подчеркнув, что внутреннее расследование Би-би-си сначала «должно установить факты».

«Я бы не хотела забегать вперед и предварять то, что вскроется», — сказала Браверман.

Что заявила полиция

Утром в понедельник руководство Би-би-си провело виртуальную встречу с представителями лондонской полиции.

В результате полицейские заявили, что пока не проводят уголовного расследования, но заняты предварительными разбирательствами, чтобы установить, были ли совершены какие-либо противоправные действия.

При этом Би-би-си проводит свое собственное внутреннее расследование, которое возглавил бывший детектив столичной полиции Джефф Браун - он специализируется на преступлениях, связанных с мошенничеством, сексуальными домогательствами, а также правонарушениях, о которых сообщают представители общественности.

Браун уже три с половиной года возглавляет корпоративную следственную группу Би-би-си.

Как Би-би-си освещает истории о себе самой

Журналисты Би-би-си освещают истории, связанные с корпорацией, точно так же, как и новости, связанные с любой другой организацией.

Корреспонденты Би-би-си должны запросить официальный ответ у руководства корпорации или связаться с ее пресс-службой для получения официальных заявлений.

Иногда они обращаются с просьбой об интервью к руководству. Они знают, что должны освещать любые заявления, сделанные их собственными менеджерами, точно так же, как и заявления руководства любой другой компании. Они обязаны так же критически относиться к их высказываниям.

Являются ли обвинения против телеведущего Би-би-си уголовно наказуемыми?

Как пишет корреспондент Би-би-си по юридическим вопросам Доминик Касиани, обвинения, выдвинутые против ведущего Би-би-си, в юридических толкованиях не нуждаются.

Говорят, что он заплатил неназванному подростку огромные деньги за фотографии сексуального характера. Сообщается, что выплаты начались, когда этому человеку исполнилось 17 лет, что превышает возраст сексуального согласия, который в Англии равняется 16 годам.

Однако в том случае, когда речь идет о непристойных изображениях, в действие вступает другой закон.

В Законе о защите детей 1978 года говорится, что снимать, создавать, распространять и хранить непристойные изображения людей младше 18 лет является преступлением.

Максимальный срок наказания составляет 10 лет.

Лицо моложе 18 лет не может дать свое согласие на съемку непристойных фотографий.

Если рассказ матери подростка, опубликованный газетой Sun, верен, то не надо быть юристом, чтобы понять, что мы имеем дело с уголовно наказуемым деянием.