Кандидат в президенты Рамасвами больше не будет исполнять рэп Эминема. Автор запретил

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Поющий Рамасвами произвел фурор, но автору песни это не понравилось

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час назад

Рэпер Эминем официально попросил кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами прекратить использование его музыки в предвыборной кампании.

Рамасвами, молодой миллионер, родители которого иммигрировали в США из Индии, неожиданно оказался победителем дебатов в первом туре американских республиканских праймериз.

В начале августа видео, на котором он подпевает хиту Эминема Lose Yourself («Потерять себя») стало вирусным. Эминем получил за эту песню премию «Оскар» за лучший саундтрек к фильму «8 миля», в котором рэпер сыграл главную роль.

В письме от имени одной из трех американских компаний по защите авторских прав, Broadcast Music Inc. (BMI), адресованном организаторам предвыборной кампании Рамасвами, которое первым опубликовал британский таблоид Daily Mail, говорится, что «компания получила извещение от Маршалла Б. Мазерса III, профессионально известного как Эминем, в котором он возражает против использования в кампании Рамасвами музыкальной композиции Эминема».

«BMI будет рассматривать любое исполнение композиций Эминема в [ходе предвыборной] кампании Vivek 2024 … как существенное нарушение Соглашения (по защите авторских прав), в отношении которого BMI оставляет за собой все права и средства правовой защиты», — говорится в письме.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Рамасвами позиционирует себя еще большим Трампом, нежели сам Трамп, и уже заявил, что мира в Украине надо достичь, отдав России те территории, которая та в настоящий момент оккупирует. Некоторые обозреватели говорят, что в Рамасвами республиканцы хотят найти «своего Обаму»

Вивек Рамасвами исполнил Lose Yourself за 11 дней до письма BMI на ярмарке в штата Айова, где выступал перед собравшейся публикой совместно с губернатором штата, республиканцем Кимом Рейнольдсом.

Рейнольдс попросил 38-летнего потенциального кандидата на участие в президентских выборах 2024 года назвать его любимую песню. Рамасвами с радостью ответил, что это — Lose Yourself.

Практически мгновенно один из звукооператоров поставил песню из фильма «8 миля», а Рамасвами схватил микрофон и продемонстрировал собравшимся исполнение, которое стало вирусным: «Часы истекли, время вышло, все кончилось, вернись в реальность, гравитация уходит», спел кандидат к восторгу зрителей и СМИ.

«Все, что сделал Вивек — это вышел на сцену и повел себя свободно. К большому огорчению американцев, нам придется оставить рэп всяким подозрительным типам (игра слов: одно из сценических имен Эминема, Slim Shady, можно перевести как «сомнительный», или «подозрительный» тип), — заявил официальный представитель избирательной кампании Рамасвами британскому таблоиду.

При этом Рамасвами, возможно, единственный кандидат от республиканцев на праймериз, который может исполнять рэп и не казаться смешным: он баловался этим во время учебы в Гарвардском университете под псевдонимом «Да Век» и является давним поклонником Эминема.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Публике исполнение понравилось

«Я вырос не в таких обстоятельствах, как он (Эминем), — сказал Рамасвами, чьи родители-иммигранты из Индии были инженером и врачом. — Но мысль о том, что ты аутсайдер, и что люди не верят, что ты можешь достичь больших целей, это мне близко».

На двух предыдущих президентских выборах в США известные артисты, в том числе Фаррелл Уильямс, Рианна, Aerosmith и Адель, а также наследники Принса, жаловались, что их песни исполнялись на митингах Дональда Трампа без их разрешения.