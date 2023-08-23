Росавиация сообщила о крушении в Тверской области бизнес-джета с Пригожиным на борту

Автор фото, Marina Lystseva/TASS Подпись к фото, Крушение потерпел частный самолет Embraer Legacy 600 (архивное фото)

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час назад

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, сообщили в МЧС России. В Росавиации заявили, что среди пассажиров значатся фамилия и имя Евгения Пригожина. Погиб ли основатель ЧВК «Вагнер», пока достоверно неизвестно.

Как уточнили в МЧС, бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург и упал около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят работы на месте крушения.

В Росавиации подтвердили, что разбившийся самолет — это бизнес-джет производства Embraer. По данным ведомства, среди пассажиров значатся фамилия и имя Евгения Пригожина. Находился ли основатель ЧВК «Вагнер» на борту — пока неизвестно.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, ситуацию с крушением самолета взял на личный контроль губернатор региона Игорь Руденя.

Сначала об авиакатастрофе в Тверской области сообщили телеграм-каналы. Baza и Mash, в частности, писали, что разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600.

Телеведущая Ксения Собчак, не указывая источник информации, написала в своем телеграм-канале, что разбившийся самолет предположительно принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Евгений Пригожин действительно владеет самолетом Embraer Legacy 600. Бортовой номер самолета Пригожина — RA-02795.

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Сервис Flightradar24, который отслеживает полеты самолетов по сигналам транспондеров, зарегистрировал полет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 с 17:59 московского времени по 18:11. Судя по траектории полета, самолет включил транспондер уже в воздухе — так иногда делают бизнес-джеты. В это время самолет находился на высоте 3,7 километра в районе подмосковного города Зеленоград, и летел со скоростью 585 километров в час, набирая высоту и ускоряясь. В районе деревни Шернево транспондер перестал посылать сигнал.

Как писала ранее Би-би-си, и у основателя, и у командира ЧВК «Вагнер» были «двойники» — граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество, и становились их полными тезками, получив паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина.

Несколько псевдопригожиных и псевдоуткиных занимались бизнесом и регистрировали смену персональных данных в ЕГРЮЛ, у одного из них — в прошлом Леонида Красавина — дата рождения совпадала с датой рождения Пригожина. СМИ предполагали, что именно он прилетал в Литву, когда Пригожин уже находился под санкциями. Еще об одном тезке Пригожина стало известно после его ареста по уголовному делу.

Иногда «двойники» Пригожина и Уткина возвращали себе прежние имена, но сколько таких «двойников» продолжали использовать руководители ЧВК «Вагнер», неизвестно.

После попытки мятежа в конце июня Пригожин, объявив об отъезде в Беларусь, появлялся и в Петербурге, и в Москве (где, в частности, он вместе с вагнеровцами встречался с Путиным). New York Times в июле сообщала о версии Пентагона, согласно которой Пригожин использует «двойников», чтобы скрыть свои передвижения.

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