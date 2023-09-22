Американского сенатора Боба Менендеса и его жену Надин Арсланян обвинили во взятках

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В оказании небесплатных услуг Египту обвиняются и сам Роб Менендес, и его жена Надин Арсланян

42 минуты назад

Американский сенатор-демократ, кавалер армянского Ордена Дружбы и фигурант российского «черного списка» Роберт Менендес официально обвинен в том, что получал взятки на сотни тысяч долларов в обмен на услуги властям Египта.

Министерство юстиции США в пятницу объявило, что Менендес, который с 2006 года представляет в Сенате штат Нью-Джерси, принимал взятки в обмен на некие услуги, которые приносили выгоду властям Египта.

Следствие утверждает, что сенатор Менендес и его жена Надин Арсланян получили от трех работающих в Нью-Джерси бизнесменов наличные деньги, золотые слитки, выплаты в счет погашения кредита на дом, а также роскошный автомобиль.

Бизнесмены Ваэль Хана, Хосе Урибе и Фред Дейбс, согласно обвинению, платили Менендесу за то, что он, используя свое влияние как сенатора, защищал их, а также делал нечто, «выгодное Арабской Республике Египет».

Расследование по делу Менендеса министерство юстиции США вело около года.

Дома у сенатора был проведен обыск, в ходе которого нашли более 480 тысяч долларов наличными, которые, как сообщает министерство, были разложены по конвертам и спрятаны в одежде, в шкафах и в сейфе.

Кроме того, следователи нашли в доме золотые слитки стоимостью 100 тысяч долларов. Роскошный автомобиль, за который, как утверждает следствие, заплатил Хосе Урибе, стоял в гараже.

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Все эти находки, как считает минюст, являются уликами и доказательствами взяточничества сенатора Менендеса.

В тексте обвинения говорится, что жена сенатора, Надин Арсланян вместе с одним из трех упомянутых бизнесменов, египтянином по происхождению Ваэлем Ханой, познакомили Менендеса с представителями армии и разведки Египта.

Ваэль Хана и Надин Арсланян обменивались тысячами текстовых сообщений. Надин позже удалила их с телефона.

Согласно обвинению, целью организованных Надин Менендес и Ваэлем Ханой контактов было лоббирование сенатором интересов Египта в сфере военных закупок и военной помощи США.

В 2013–2015 гг Менендес был главой сенатского комитета по внешней политике.

69-летний Боб Менендес восемь лет назад уже обвинялся во взятке — тогда, как считали правоохранительные органы, богатый глазной врач из Флориды оплатил ему роскошное путешествие.

В тот раз дело, однако, закончилось ничем: присяжные не смогли вынести вердикт.

Боб Менендес, имея жену-армянку по происхождению, входил в Конгрессе в парламентскую группу по делам Армении, и за продвижение интересов этой страны в прошлом году был награжден армянским Орденом Дружбы.