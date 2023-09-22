Американского сенатора Боба Менендеса и его жену Надин Арсланян обвинили во взятках
Американский сенатор-демократ, кавалер армянского Ордена Дружбы и фигурант российского «черного списка» Роберт Менендес официально обвинен в том, что получал взятки на сотни тысяч долларов в обмен на услуги властям Египта.
Министерство юстиции США в пятницу объявило, что Менендес, который с 2006 года представляет в Сенате штат Нью-Джерси, принимал взятки в обмен на некие услуги, которые приносили выгоду властям Египта.
Следствие утверждает, что сенатор Менендес и его жена Надин Арсланян получили от трех работающих в Нью-Джерси бизнесменов наличные деньги, золотые слитки, выплаты в счет погашения кредита на дом, а также роскошный автомобиль.
Бизнесмены Ваэль Хана, Хосе Урибе и Фред Дейбс, согласно обвинению, платили Менендесу за то, что он, используя свое влияние как сенатора, защищал их, а также делал нечто, «выгодное Арабской Республике Египет».
Расследование по делу Менендеса министерство юстиции США вело около года.
Дома у сенатора был проведен обыск, в ходе которого нашли более 480 тысяч долларов наличными, которые, как сообщает министерство, были разложены по конвертам и спрятаны в одежде, в шкафах и в сейфе.
Кроме того, следователи нашли в доме золотые слитки стоимостью 100 тысяч долларов. Роскошный автомобиль, за который, как утверждает следствие, заплатил Хосе Урибе, стоял в гараже.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Реклама подкастов
Все эти находки, как считает минюст, являются уликами и доказательствами взяточничества сенатора Менендеса.
В тексте обвинения говорится, что жена сенатора, Надин Арсланян вместе с одним из трех упомянутых бизнесменов, египтянином по происхождению Ваэлем Ханой, познакомили Менендеса с представителями армии и разведки Египта.
Ваэль Хана и Надин Арсланян обменивались тысячами текстовых сообщений. Надин позже удалила их с телефона.
Согласно обвинению, целью организованных Надин Менендес и Ваэлем Ханой контактов было лоббирование сенатором интересов Египта в сфере военных закупок и военной помощи США.
В 2013–2015 гг Менендес был главой сенатского комитета по внешней политике.
69-летний Боб Менендес восемь лет назад уже обвинялся во взятке — тогда, как считали правоохранительные органы, богатый глазной врач из Флориды оплатил ему роскошное путешествие.
В тот раз дело, однако, закончилось ничем: присяжные не смогли вынести вердикт.
Боб Менендес, имея жену-армянку по происхождению, входил в Конгрессе в парламентскую группу по делам Армении, и за продвижение интересов этой страны в прошлом году был награжден армянским Орденом Дружбы.
В российский санкционный список Менендес попал как активный критик Москвы еще в 2014 году, в год захвата Россией Крыма и развязывания войны в Донбассе.