США на грани шатдауна. Что это, чем грозит и правда ли, что у Америки закончились деньги?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Поводом для шатдауна в очередной раз могут оказаться мигранты на мексиканской границе. Причина — глубже

Автор, Алексей Калмыков

Должность, Би-би-си

30 сентября 2023, 09:03 GMT

Правительство США в ночь на 1 октября почти наверняка останется без денег. Не потому, что их нет, а потому что республиканцы и демократы в Конгрессе опять разругались и за оставшуюся субботу вряд ли успеют выписать чек на содержание сотен тысяч бюджетников: мусорщиков, военных, чиновников. В итоге все разрешится за неделю-другую и прямой ущерб будет минимальным, однако репутации США как мирового лидера уже нанесен очередной удар.

Палата представителей Конгресса США в субботу одобрила законопроект о временном финансировании, направленный на предотвращение шатдауна, который должен начаться в полночь.

Временное финансирование на 45 дней включает средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий, но не предусматривает помощи Украине.

Однако до подписания президентом законопроект должен быть одобрен верхней палатой — Сенатом, в котором у демократов преимущество в один мандат.

Если соглашение не будет достигнуто, начнется четвертый за последнее десятилетие шатдаун — так называют в Америке прекращение финансирования бюджетников. Он перекроет расходы на госуправление, которые составляют около 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать и рефинансировать долг при этом не ограничиваются.

Шатдаун — обычное дело в США. Оппозиция часто превращает рутинное бюджетное голосование в политический торг, чтобы вынудить своих противников в Белом доме пойти на уступки.

На этот раз сторонники Дональда Трампа из числа республиканских ультрас требуют обуздать миграцию и урезать госрасходы. Президент-демократ Джо Байден и его однопартийцы в Сенате называют замах оппонентов неприемлемым.

Этот шатдаун будет особенным, поскольку ляжет на старые дрожжи и рискует затянуться до выборного 2024 года.

Конгресс уже второй раз в этом году ставит на карту платежеспособность правительства. Весной угроза была даже серьезнее: Америка оказалась перед лицом первого в ее истории дефолта. Тогда республиканцы не давали правительству демократов наращивать госдолг, и все могло закончиться мировым финансовым кризисом.

С дефолтом всё разрешилось в последний момент, но не без последствий.

США лишились наивысшего кредитного рейтинга, и не потому, что не могут заплатить по долгам. Америка всегда выплатит причитающееся кредиторам, поскольку может напечатать долларов сколько нужно. Однако с каждым снижением рейтинга займы обходятся ей все дороже, и деньги, которые могли бы пойти на развитие крупнейшей экономики мира, тратятся на обслуживание долга.

Новый шатдаун рискует еще больше увеличить эти расходы.

Доверие к Америке подорвано

Автор фото, EPA Подпись к фото, Конгресс на Капитолийском холме — арена жестоких сражений республиканцев с демократами, подрывающих доверие к Америке. Прошлой весной тут чуть не случился дефолт США, а в январе 2021 года сторонники Трампа чуть не взяли штурмом оплот американской демократии.

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Дело не в деньгах, а в доверии. Люди все меньше верят в то, что Америкой управляют разумные люди, не готовые ставить на карту судьбу страны ради сиюминутной политической выгоды.

У двух крупнейших мировых рейтинговых агентств, оценивающих кредитоспособность частных и суверенных должников, уже лопнуло терпение и они лишили США наивысшего кредитного рейтинга. Угроза нового шатдауна на этот раз вывела из себя и третье, поменьше.

«Шатдаун вряд ли подорвет выплаты по долгам и рост экономики, однако он подчеркивает слабость институтов и госуправления в США, на которую мы указывали в последние годы», — написало рейтинговое агентство Moody’s.

Его оценки подтверждают экономисты американского банка Goldman Sachs. Они полагают, что рост американской экономики замедлится не более чем на 0,2 процентного пункта.

Шатдаун продлится пару недель, полагают они, после чего будет достигнуто компромиссное решение. Но и оно недолговечно — новый шатдаун вероятен еще до конца года.