Умер Марк Марголис — актер, сыгравший Гектора Саламанку в сериале «Во все тяжкие»
В Нью-Йорке умер американский актер Марк Марголис, который больше всего известен по роли мексиканского мафиози-наркоторговца из популярных сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Ему было 83 года.
Представители актера сообщили, что Марголис скончался после непродолжительной болезни.
Марголис начал сниматься в кино в середине 1970-х и первые заметные роли он сыграл в фильмах режиссера Брайана де Пальмы, в том числе в знаменитом «Лице со шрамом» (Scarface), где его героя Альберто убивает Тони Монтана в исполнении Аль Пачино.
Роли мафиози достанутся Марголису еще не раз в его карьере, в том числе в сериале «Тюрьма Оз», который выходил в эфир американского телеканала HBO в конце 1990-х — начале 2000-х годов.
Однако его сотрудничество с режиссером Дарреном Аронофски «криминальных» мотивов не имело. Как отмечает издание Hollywood Reporter, он снимался в шести его фильмах и играл в них учителя математики, продавца телевизора, священника, хозяина съемной квартиры, покровителя балета и даже падшего ангела.
Настоящая мировая известность пришла к Марголису после появления в сериале «Во все тяжкие» (Breaking Bad) и его приквеле (и одновременно сиквеле) «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul).
В этих фильмах он сыграл роль мексиканского наркоторговца Гектора Саламанки, который значительную часть действия проводит в инвалидном кресле и не может говорить из-за перенесенного инсульта. Поэтому ему часто приходится использовать для общения только мимику и жесты.
За эту роль он в 2012 году был номинирован на премию «Эмми».
Как пишет Hollywood Reporter, готовясь к перевоплощению в прикованного к инвалидному креслу Гектора Саламанку, Марголис использовал опыт своей тещи.
«К огромному сожалению, она многие годы провела в доме престарелых во Флориде после инсульта, — вспоминал актер. — Мы к ней ездили, и она не могла говорить. Но она очень бурно реагировала, когда мы заходили к ней в комнату, и левой стороной рта она всегда производила такие движения, как будто жевала табак, выпячивала губы. Так что я у нее это позаимствовал».