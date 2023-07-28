В Таганроге произошел взрыв. Минобороны обвинило Украину в ракетном обстреле

Автор фото, t.me/golubev_vu

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28 июля 2023, 14:54 GMT Обновлено 39 минут назад

В центре Таганрога Ростовской области взорвалась ракета, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, пострадали 15 человек. Минобороны России обвинило Украину в ракетном ударе по городу.

Днем в пятницу в местных телеграм-каналах появились видео с места взрыва. Его причина не была понятна, но вскоре губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что «взорвалась, предположительно, ракета». Погибших при взрыве нет, но есть раненые.

Министерство обороны России заявило, что в Таганроге упали обломки перехваченной в воздухе украинской ракеты. По заявлению ведомства, с территории Украины была запущена «переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200».

Власти Украины произошедшее не комментировали.

Губернатор отметил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея — разрушены стены здания и близлежащие постройки. У располагающихся рядом домов выбило окна.

Телеграм-канал Astra отметил, что взрыв произошел в двух километрах от таганрогского порта. Таганрог — город на Азовском море в 50 километрах от границы с Украиной.

Это не первый прилет ракеты или вооружения в Таганроге за время войны, но пока самый разрушительный. В июле 2022 года на частный жилой дом в Таганроге упал дрон, в результате чего начался пожар.