«Проложите путь для Турции в ЕС». Эрдоган связал вступление Швеции в НАТО с переговорами о членстве в Евросоюзе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Накануне саммита НАТО Эрдоган встречается с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и главой альянса Йенсом Столтенбергом

час назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО в том случае, если Европейский союз начнет переговоры о членстве его страны в ЕС.

«Я обращаюсь к тем, кто заставлял Турцию ждать у дверей ЕС более 50 лет: проложите путь для Турции, а мы проложим путь для Швеции», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в понедельник, перед тем как отправиться на саммит НАТО в Литве.

Президент добавил, что проинформировал о своих намерениях президента США Джо Байдена и планирует повторить свое требование и на самом саммите, который будет проходить в Вильнюсе во вторник и среду.

Накануне саммита Эрдоган встречается с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Неожиданное заявление Эрдогана вызвало осуждение нескольких европейских политиков, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца.

«Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО», — сказал Шольц журналистам в Берлине. А членство Турции в ЕС — это «другой вопрос, не связанный с этим», добавил он.

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант напомнила, что у ЕС есть «очень четкий набор шагов, которые должны быть предприняты всеми странами-кандидатами и даже теми, кто хочет стать странами-кандидатами».

Другой неназванный представитель ЕС, которого цитирует издание Economist, назвал предложение Эрдогана шантажом, сравнив его с риторикой турецкого лидера во время миграционного кризиса 2015 года. «Эрдоган повышает ставки. Это, прямо скажем, немного чересчур», — сказал источник газеты.

В течение выходных стало известно еще об одном громком шаге Эрдогана — возврате в Украину пленных командиров отрядов ВСУ, защищавших завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию и увез защитников завода с собой; в Кремле назвали это нарушением договоренностей.

Во время визита Зеленского президент Турции также заявил, что место Украины — в НАТО (против ее вступления в альянс резко возражает Москва).

Наш корреспондент Ольга Просвирова сегодня пишет об отношениях Турции с Россией и странами Запада в рассылке Русской службы Би-би-си «Контекст»:

«Турция — совсем не та страна, с которой Москва может сейчас активно спорить или конфликтовать. Турецкий президент остается чуть ли не единственным мировым лидером, который продолжает регулярно общаться с Владимиром Путиным, и Кремль прекрасно об этом помнит. А Эрдоган традиционно руководствуется интересами своего президентства, а не вопросами дружбы или сотрудничества».

Полностью ее «Контекст» можно прочитать по этой ссылке.

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Возражения Турции

Турция является членом НАТО и имеет право вето на присоединение к альянсу любой новой страны.

Западные государства во главе с США пытаются убедить ее одобрить вступление Швеции, против чего Эрдоган с самого оглашения ее заявки категорически возражал.

Турция обвиняет Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией, а также последователей Фетхуллаха Гюлена - его Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

За последний год Швеция пошла на несколько уступок в попытке добиться расположения Анкары, включая принятие нового закона о борьбе с терроризмом. Но Эрдоган считает, что этого недостаточно и требует дополнительных мер – например, ограничений на демонстрации в поддержку РПК.

Помимо Турции, РПК признана террористической организацией в ЕС, США и Великобритании.

Венгрия также воздержалась от поддержки заявки Швеции, но заявила, что не будет задерживать процесс, если Турция изменит свою позицию.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что в ходе двухдневной конференции все еще возможно принять «положительное решение».

Он добавил, что вступление Швеции в НАТО «укрепит нашу способность (…) защищать, не в последнюю очередь, Балтийский регион».

Заявки Финляндии и Швеции

В мае 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция вслед за Финляндией решила подать заявку на вступление в НАТО. Таким образом она положила конец 200-летней традиции нейтралитета.

Столтенберг неоднократно заявлял, что обе этих скандинавских страны будут "приняты с распростертыми объятиями", но за это единодушно должны проголосовать все 30 членов альянса.

Эрдоган выдвинул к обеим странам особые требования, но в июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде было заявлено, что Турция больше не будет препятствовать вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. По словам президента Финляндии, прорыва удалось добиться после того, как три страны подписали совместный меморандум об оказании друг другу полной поддержки в случае возникновения угрозы безопасности любой из них.

С тех пор Финляндия успела войти в НАТО, став ее 31 членом в апреле 2023 года, однако заявку Швеции Турция блокировать не перестала.

Что касается заявки Турции на вступление в ЕС, то она была подана еще в 1987 году, а формальные переговоры о вступлении для нее начались только в 2005 году.

В последние годы заявка Турции находится в замороженном состоянии.

Члены ЕС проголосовали за приостановку переговоров о вступлении Турции в 2016 году из-за преследования Эрдоганом противников после неудавшейся попытки государственного переворота в том же году.

Европейские политики тогда заявили, что Турция сползает к авторитаризму: в стране, в частности, практически отсутствует свобода прессы, а многие политические противники Эрдогана подвергаются преследованиям.