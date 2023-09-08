Китай запретил чиновникам пользоваться iPhone, Apple терпит миллиардные убытки

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Китай является одним из крупнейших рынков сбыта iPhone

41 минуту назад

Акции компании Apple падают второй день подряд после того, как власти Китая запретили своим госслужащим пользоваться телефонами некитайского производства, в частности, iPhone.

За двое суток стоимость компании на фондовом рынке упала более чем на 6%, или почти на 200 миллиардов долларов.

Китай является для Apple третьим по величине рынком сбыта. В 2022 году китайские потребители принесли 18% общего дохода компании.

Большая часть продукции Apple также производится в Китае.

Запрет на иностранные смартфоны вводился поэтапно.

Сначала он коснулся лишь чиновников центрального правительственного аппарата. В среду издание Wall Street Journal сообщило, что им запретили приносить iPhone в офис и использовать их в рабочих целях.

Уже на следующий день агентство Bloomberg сообщило, что запрет будет также введен в отношении сотрудников госкомпаний и агентств, поддерживаемых правительством.

В пятницу WSJ со ссылкой на свои источники сообщила, что запрет расширят еще больше, но пока неизвестно, какие именно структуры попадут под него следующими.

Сообщается также, что ограничения коснутся продукции и других иностранных компаний.

Мощный удар по Apple

Эксперты отмечают, что решение Пекина совпало с запланированной на 12 сентября презентацией iPhone 15.

Пока неясно, случайно ли это совпадение. Власти Китая на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.

По прогнозам, iPhone 15 должен был сместить Samsung с лидирующей позиции на рынке смартфонов в Китае.

Apple – самая дорогая компания на фондовом рынке, ее стоимость составляет 2,8 триллиона долларов.

Помимо падения ее собственных акций Apple, пострадали и акции некоторых ее поставщиков.

Например, акции Qualcomm, крупнейшего в мире поставщика чипов для смартфонов, в четверг упали более чем на 7%, а акции южнокорейской SK Hynix в пятницу упали примерно на 4%.

Реакция китайцев

Автор фото, Future Publishing Подпись к фото, В конце августа этого года Apple расширила свое присутствие в Шанхае

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В китайских социальных сетях пользователи, работающие в госструктурах, подтвердили, что им велено прекратить использование устройств Apple к концу сентября.

Многие сетуют, что не видят достойной альтернативы.

При этом эксперты отмечают, что пострадавший от американских санкций китайский техгигант Huawei возрождается.

С 2019 года Вашингтон всячески осложнял Huawei доступ к приобретению передовых чипов, но несмотря на это, на прошлой неделе компания выпустила улучшенный смартфон Mate 60 Pro.

Канадская исследовательская компания TechInsights заявила, что в новом телефоне установлен процессор 5G Kirin 9000s, разработанный для Huawei крупнейшим производителем микросхем в Китае SMIC.

По словам аналитика TechInsights Дэна Хатчесона, Китай демонстрирует явный технический прогресс, который антикитайские санкции лишь подстегнули.

По некоторым сообщениям, с момента выпуска модели Mate 60 Pro активно раскупаются в Китае.

Однако некоторые пользователи соцсетей шутят, что они не настолько богаты, чтобы позволить себе новый отечественный смартфон. Его минимальная стоимость составляет порядка тысячи долларов.

Технологическое противостояние

Напряженность между США и Китаем в сфере технологий неуклонно растет. Обе страны вводят ограничения, создающие сложности для противоположной стороны.

В этом году Вашингтон вместе с Японией и Нидерландами ограничил доступ Китая к некоторым технологиям производства чипов.

Китай ответил ограничением экспорта двух материалов, ключевых для производства полупроводников.

Сообщается, что Пекин также работает над созданием нового инвестиционного фонда в размере 40 миллиардов долларов для стимулирования своей индустрии производства чипов.