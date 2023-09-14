Хакеры завладели списком сотрудников Полиции Большого Манчестера

Автор фото, PA Media

час назад

Полиция Большого Манчестера на севере Англии подтвердила, что личные данные части ее сотрудников были украдены в результате хакерской атаки с использованием программы-вымогателя.

Взлому подверглась база данных частной компании в городе Стокпорт, изготовляющей пропуска и удостоверения полицейских. Она хранит у себя информацию о различных британских организациях, в том числе о части сотрудников Полиции Большого Манчестера (GMP).

Это означает, что имена тысяч полицейских могут оказаться раскрыты.

Как объяснил в интервью Би-би-си сотрудник полиции, разговаривавший на условиях анонимности, имена многих полицейских были общедоступны и так. Но озабоченность у правоохранительных органов вызывает тот факт, что теперь могут быть раскрыты и имена сотрудников, работающих под прикрытием.

«На данном этапе мы не думаем, что [украденные] данные включают в себя финансовую информацию», — сказал один из руководителей Полиции Большого Манчестера, помощник главного констебля Колин Макфарлейн.

«К этому вопросу относятся крайне серьезно, и по факту нападения проводится национальное уголовное расследование», — добавил он.

«Крайне тревожно»

Чуть больше месяца назад крупная утечка личных данных произошла в Полицейской службе Северной Ирландии.

Тогда в официальный ответ на запрос об обнародовании данных по закону о свободе информации по ошибке включили фамилии и инициалы 10 тысяч сотрудников. В результате они попали в интернет, но потом были удалены.

В августе полиция Лондона могла потенциально пострадать после аналогичного инцидента с утечкой данных у одной из компаний, услугами которой она пользуется.

По словам Эда Гибсона, бывшего следователя ФБР, который также возглавлял отдел кибербезопасности в Microsoft UK, любое сообщение о взломе данных правоохранительных органов «крайне тревожно», потому что информация может попасть «не в те руки».