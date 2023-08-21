Очередная атака дронов на Москву — два беспилотника подряд сбили в Подмосковье

Автор фото, t.me/vorobiev_live Подпись к фото, Подмосковный губернатор опубликовал фото из садового товарищества, где упал один из двух дронов

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15 минут назад

Минобороны России утверждает, что утром в понедельник ПВО удалось предотвратить атаку двух украинских беспилотников на Москву. Это вторая за четыре дня атака, в пятницу дрон долетел до Краснопресненской набережной российской столицы.

Очередная атака несколько отличалась от предыдущих. В этот раз дроны прилетели в Московскую область не рано утром, как чаще бывало этим летом, а ближе к утреннему часу пик. Хотя 11 августа дрон долетел еще позже и упал после 11 утра на территории Москвы на Карамышевской набережной.

Минобороны заявляет, что в этот раз два дрона упали на подлете к российской столице — в 06:50 и в 08:16. Первый дрон, по версии военного ведомства, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, второй — сбит. Первый упал около села Покровское в Рузском районе, второй — в Истринском районе Подмосковья.

Где именно, Минобороны не уточняло, но вскоре главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале, что дрон якобы упал рядом с ее домом.

«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», — написала она, выложив фото.

Автор фото, t.me/margaritasimonyan Подпись к фото, Маргарита Симоньян рассказала об атаке дрона в своем телеграм-канале

Предыдущая атака беспилотника произошла в пятницу, 18 августа, и тогда дрон смог долететь до центра столицы и упал на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. С одной стороны от «Экспоцентра» находится деловой комплекс «Москва-Сити», который летом атаковали уже дважды (одну и ту же башню с министерствами), а с другой стороны — Белый дом, где размещается правительство России.

Как и в пятницу, в понедельник одновременно с сообщением о новой атаке приостановили работу все четыре московских аэропорта, а не только находящиеся на киевском направлении «Внуково» и на южном направлении «Домодедово». В пятницу такое произошло в первый раз.

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В понедельник посадка и вылет самолетов не возобновлялись после падения первого беспилотника. Работа всех аэропортов была восстановлена к 9:00, следует из пресс-релиза Росавиации.

Там же заявили, что из-за ограничений на запасные аэродромы пришлось перенаправить 45 пассажирских рейсов (и два грузовых). В то же время из данных сервиса «Яндекс.Расписание» следует, что в понедельник задержали или отменили более 90 рейсов.

Власти заявляют, что под Истрой в результате атаки пострадали два человека. «В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ „Дорожник“ в городском округе Истра, — написал губернатор Андрей Воробьев. — Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах».

Мэр Москвы Сергей Собянин, который обычно первым официально сообщает об атаках беспилотников, в этот раз ограничился лаконичным заявлением, причем только об одном дроне. «Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Атаки дронов на Москву продолжаются с мая, летом они участились. Украинские власти не признают свою причастность к ним.

В эти выходные дроны прилетали и в другие регионы России - Курскую, Белгородскую и Ростовскую области. В Курске серьезные повреждения получил центральный вокзал. Хотя дрон ударил по зданию ночью, в момент взрыва в нем находилось 50 пассажиров, пятеро пострадали, сообщали региональные власти. Пострадали также зал ожидания, крыша, фасад и одна из платформ, подтверждали опубликованные фото.

В субботу Россия нанесла ракетный удар по расположенному на севере Украины городу Чернигову. Погибли семь человек, более 150 пострадали.