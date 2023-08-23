Евгений Пригожин мертв? Что известно

Автор фото, LEV BORODIN/TASS

Автор, Елизавета Фохт, Сергей Горяшко, Анастасия Лотарева

Должность, Би-би-си

час назад

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В среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет развалился в воздухе на части. Борт связан с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Росавиация сообщила, что человек с таким именем и фамилией был в списке пассажиров самолета. Всего их было семь, членов экипажа — трое. В катастрофе, по предварительным данным, никто не выжил, но официальных подтверждений гибели основателя «Вагнера» пока так и не появилось. О его смерти в результате авиакатастрофы сообщили несколько СМИ, в том числе и близкие к самому Пригожину, со ссылкой на анонимные источники. Сам Пригожин, путешествуя, использовал двойников и летал пассажиром с паспортами на другие имена.

О гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе вечером в среду сообщил близкий к руководству ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone. «Герой России, настоящий патриот своей Родины — Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим!», — говорится в сообщении. Точно так же канал обвинил предателей России в гибели сооснователя ЧВК, первого командира наемников Дмитрия «Вагнера» Уткина, по позывному которого и названа компания.

«Царьград ТВ» со ссылкой на анонимный источник, а также телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что вместе с Пригожиным погиб и Уткин. О смерти Пригожина в катастрофе также пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. Точно так же, ссылаясь на анонимного собеседника, о гибели Пригожина и Уткина сообщил Владимир Рогов, занимавший в назначенной Кремлём оккупационной администрации Запорожья должность члена главного совета.

Автор фото, LEV BORODIN/TASS Подпись к фото, Летом 2023 года Евгений Пригожин выступал в разных российских городах-миллионниках

Официально российские власти гибель Пригожина и Уткина, по состоянию на вечер среды, не подтвердили. В восемь вечера по Москве в Росавиации заявили, что Евгений Пригожин был в списке пассажиров потерпевшего крушение бизнес-джета. В 11 вечера в телеграм-канале ведомства опубликовали имена всех, кто должен был находиться на борту разбившегося самолета.

С Пригожиным, судя по манифесту, летел Уткин, а также Александр Тотмин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Валерий Чекалов, Николай Матусеев.

Пригожин, судя по этому сообщению Росавиации, летел со своими соратниками и партнерами — так, Чекалов был владельцем связанной с Пригожиным компании, претендовавшей на контракты на добычу газа и нефти в Сирии в 2017 году. В июле 2023 Минфин США внес в санкционные списки Чекалова (как человека, связанного с Пригожиным). Наемниками ЧВК «Вагнер» в этой же базе значатся Евгений Макарян и Александр Тотмин. Самолетом управляли командир Алексей Левшин и второй пилот Рустам Каримов. В салоне работала бортпроводница Кристина Распопова.

Потерпевший крушение Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 связывали с Пригожиным в СМИ, самолет фиксировали в местах, куда, как было известно публично, прилетал основатель ЧВК «Вагнер». В 2019 году Минфин США ввел санкции в отношении этого самолета, тогда тот еще носил бортовой номер M-SAAN.

Картина катастрофы

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Сервис Flightradar24, отслеживающий полеты самолетов по сигналам транспондеров, регистрировал полет Embraer Legacy 600 с 17:59 по Москве до 18:11. Судя по траектории полета, которую показал Flightradar24, самолет включил транспондер уже в воздухе. Для бизнес-джетов это обычная практика. В момент включения передатчика борт находился на высоте 3,7 километра в районе подмосковного Зеленограда и летел со скоростью 585 километров в час, набирая высоту и ускоряясь.

В течение всего полета, зарегистрированного Flightradar24, самолет набирал высоту и увеличивал скорость. Вероятно, он поднимался «на эшелон», то есть набирал высоту, на которой должен был продолжить полет к месту назначения. В районе деревни Шернево транспондер перестал посылать сигнал. В этот момент самолет продолжал набирать высоту — транспондер отключился во время полета, на траектории снижения не видно. Это означает, что прибор либо был выключен, либо перестал работать по другим причинам.

Первые сообщения о падении самолета в Тверской области появились в около 19:20 по московскому времени. Телеграм-канал 112 сначала сообщил о падении военного самолета, Readovka в 19:29 опубликовала видео падения, также утверждая, что катастрофу потерпел военный борт.

Судя по видео очевидцев катастрофы, самолет развалился в воздухе, на записи видно падение отдельных обломков. Бизнес-джет падал в плоском штопоре — судно, лишившееся правой плоскости крыла, снижалось по крутой нисходящей спирали, пока не врезалось в землю почти под прямым углом. На других видео виден пожар на месте падения самолета, его обломки и тела погибших. Очевидцы, заснявшие падение, утверждают, что слышали два взрыва.

Embraer рухнул в районе Бологого в полутора километрах от деревни Куженкино. Местный житель рассказал Би-би-си на условиях анонимности, что к вечеру среды полиция перегородила подъезды к месту падения самолета.

«Сейчас темно, но работают под прожекторами», — уточнил собеседник Би-би-си. Ближайшее жилье к месту падения — это ферма. «От фермы метрах в 200 упал самолет, никакие постройки не повредил, в чистом поле упал рядом с лесом», — рассказал анонимный очевидец.

На первых видео люди снимали обломки с близкого расстояния, другие местные жители поделились с Би-би-си фотографиями места катастрофы. На одной из них компания из трех человек рассматривает кусок хвостового оперения самолета, который упал в отдалении от основных обломков.

Росавиация уже в девять вечера по Москве отчиталась о создании специальной комиссии по расследованию катастрофы. Самолет, по данным Росавиации, принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках. Агентство также сообщило, что Embraer совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, на его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа (экипаж Embraer Legacy 600 — два пилота и один бортпроводник).

Автор фото, MARINA LYSTSEVA/TASS Подпись к фото, Крушение потерпел частный самолет Embraer Legacy 600 (архивное фото)

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) — по этой статье СКР возбуждает дела после любой авиакатастрофы.

Шесть собеседников Би-би-си в ЧВК «Вагнер» в том или ином виде подтверждают гибель Пригожина. «Я думаю, братан, что это конец, других слов у меня просто нет, это конец», — резюмировал один из вагнеровцев в разговоре с корреспондентом.

Как Пригожин стал лицом войны в Украине

За полтора года войны в Украине статус Евгения Пригожина в российской вертикали несколько раз кардинально менялся.

Еще весной 2023 года российские власти настаивали: государство не имеет ни к Пригожину, ни к созданной им группе «Вагнер» никакого отношения. Это неудивительно — с формальной точки зрения такие вооруженные формирования незаконны. Но уже летом в государственных СМИ, которые годами сторонились темы ЧВК, стали появляться сообщения о том, что наемники, собранные петербургским бизнесменом, участвуют в войне.

Затем Пригожин, не скрывая своего лица, начал объезжать российские колонии и вербовать заключенных для отправки в Украину — согласившихся миловал лично Владимир Путин. Осенью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, неоднократно отрицавший связь Кремля с «Вагнером», назовет Пригожина человеком, который «болеет душой за то, что происходит», и вносит «большой посильный вклад» в происходящее в Украине.

Дальше события развивались еще стремительнее. В ноябре в Петербурге с помпой открылся «ЧВК Вагнер-центр». Одновременно развивалась история с публичной казнью вернувшегося из плена экс-заключенного Евгения Нужина, который до этого вступил в «Вагнер». Орудием убийства стала кувалда, которую наемники в итоге сделали своим символом. «Не наше дело», — отреагировали тогда в Кремле.

В канун Нового года Путин вручал награду одному из наемников «Вагнера», бывшему заключенному. А в январе, после взятия украинского города Соледар, Министерство обороны впервые официально признало, что бойцы Пригожина участвуют в войне.

При этом поведение самого Пригожина сильно отличалось от того, как вели себя другие ключевые персонажи полномасштабного вторжения.

С тех пор, как власти и СМИ перестали скрывать факт существования ЧВК «Вагнер», бизнесмен все резче и резче критиковал кадровых военных. История его противостояния с армией уходит корнями еще в войну в Сирии — Би-би-си подробно рассказывала, как уже тогда вагнеровцы были недовольны попытками Минобороны взять ЧВК под контроль.

Прошлой осенью, когда российские войска после контрнаступления Украины потерпели чувствительное поражение в Херсонской и Харьковской областях, Пригожин был одним из самых резких критиков Вооруженных сил. Впрочем, казалось, что власти в целом сняли негласный запрет на критику армии — Минобороны тогда критиковали и многие другие, например, глава Чечни Рамзан Кадыров. Но Пригожин в итоге пошел дальше, чем все остальные.

Зимой создатель ЧВК «Вагнер» начал открыто жаловаться на то, что руководство Министерства обороны отказывается признавать заслуги наемников в боях на востоке Украины. А в феврале открыто объявил военное руководство — министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова — в том, что они якобы искусственно создают «снарядный голод» и не выдают ЧВК «Вагнер» достаточно боеприпасов для наступления на Бахмут.

Минобороны эти обвинения отвергало. Пригожина это не остановило. Ролики и аудиосообщения, которые он оставлял в многочисленных связанных с «Вагнером» телеграм-каналах, становились все жестче.

В какой-то момент конфликт перешел в личную плоскость — бизнесмен регулярно делал выпады в адрес Сергея Шойгу. На фоне противостояния у «Вагнера» забрали возможность вербовать заключенных — теперь этим стала заниматься армия.

В мае Пригожин поставил военным ультиматум и, обматерив командование, пригрозил увести своих бойцов из Бахмута, если ему не дадут снаряды. Исправлять ситуацию отправили бывшего командующего российской группировкой генерала Сергея Суровикина — но наладить отношения Пригожина с армией ему явно не удалось.

Свою угрозу уйти из Бахмута немедленно Пригожин так не выполнил, но вскоре наемники действительно оттуда ушли — после того, как объявили, что взяли город и сдали позиции регулярным частям армии РФ.

«Марш справедливости»

Ситуация окончательно вышла из-под контроля в ночь на 23 июня. Тогда Пригожин обвинил Сергея Шойгу в том, что тот отдал приказ нанести удары по полевым лагерям «Вагнера» (никаких доказательств, что такой удар действительно состоялся, нет). После он объявил «марш справедливости» на Москву.

Собеседники Би-би-си и других СМИ тогда объясняли такой отчаянный шаг тем, что у бизнесмена «поехала крыша» и он таким образом пытался привлечь внимание Владимира Путина на фоне своего конфликта с военными.

К утру наемники захватили здания силовых структур в Ростове-на-Дону. Пленниками вагнеровцев оказались генералы Юнус-Бек Евкуров и Владимир Алексеев. Каналы Пригожина выкладывали ролик, на котором бизнесмен требовал у них выдать Герасимова и Шойгу. Параллельно вторая колонна наемников шла к Москве, в процессе сбив два вертолета и самолет (всего бойцы «Вагнера», по разным данным, убили до 15 российских военных).

ФСБ завела на Пригожина дело по факту организации вооруженного мятежа. Владимир Путин в специальном обращении прямо назвал Пригожина (хоть и не называя его имени) предателем, который нанес стране удар в спину, и пообещал, что все участники бунта будут наказаны. В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

Но уже к вечеру 24 июня ситуация неожиданно разрешилась. Пригожин остановил колонны и ушел из Ростова. В Кремле объявили, что бизнесмену и другим желающим вагнеровцам дадут «уйти» в Беларусь, а остальным бойцам предложат подписать контракты с армией или вернуться домой.

Несколько дней местонахождение Пригожина оставалось загадкой. А потом выяснилось, что 29 июня Путин лично встретился с Пригожиным и другими командирами «Вагнера». Сам президент потом утверждал, что во время разговора предлагал бойцам служить под началом одного из командиров и те якобы соглашались, но сам Пригожин говорил, что такой вариант им не подойдет.

В разговоре с Би-би-си собеседники в ЧВК «Вагнер» тоже говорили о том, что переходить под контроль армии бойцы не хотят.

На фронт в Украину наемники Пригожина так и не вернулись. Но и изгнания бизнесмена из России, судя по всему, не произошло. Два последних месяца СМИ почти в ежедневном режиме следили за тем, как самолеты, связанные с Пригожиным, курсировали между Минском, Петербургом и Москвой. Сам бизнесмен при этом стал намного реже писать в соцсетях.

В конце июля связанные с Пригожиным каналы утверждали, что его заметили на саммите Россия-Африка. С учетом давних интересов ЧВК «Вагнер» в Африке многие наблюдатели восприняли это как знак того, что Пригожин перенесет свою активность именно туда.

И действительно, за два дня до катастрофы джета в Тверской области в соцсетях появилось видеообращение Пригожина якобы из одной из африканских стран.

«Кошмарим ИГИЛ, „Аль-Каиду“ и других бандосов», — говорил на нем бизнесмен. Это пока остается последним его публичным заявлением.

Бизнес Пригожина и финансирование ЧВК «Вагнер»

После мятежа Владимир Путин впервые подтвердил, что деньги на ЧВК «Вагнер» Пригожин получал через госконтракты. «Хочу, чтобы мы все знали об этом. Содержание всей группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством, из Министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу», — заявил президент. Хотя никаких законных оснований для этого не было: частные военные компании, как и другие не предусмотренные законом вооруженные формирования, в России запрещены.

Добровольческие батальоны были узаконены лишь в ноябре прошлого года, и только как подконтрольные Минобороны структуры. Путин же подчеркивал, что «Вагнер» — это именно военная структура, в которой служат «бойцы и командиры», не являющиеся солдатами и офицерами российской армии.

По версии Путина, государство только за предшествовавший мятежу год заплатило «Вагнеру» и, по-видимому, раненым и семьям погибших около 200 млрд рублей.

Прокремлевский пропагандист Дмитрий Киселев говорил в эфире федерального российского телевидения, что ЧВК «Вагнер» получила через госконтракты «под триллион» рублей.

Из слов Путина следовало, что к схеме финансирования ЧВК имела отношение компания Пригожина «Конкорд», якобы заработавшая миллиарды на контрактах с Минобороны. Пригожин в опубликованном его пресс-службой письме министру обороны Сергею Шойгу утверждал, что «Конкорд» управляет группой компаний, которые кормят военных, а на прибыль финансирует проекты в Сирии, Африке и арабских странах.

Автор фото, GETTY IMAGES

Однако портфель госконтрактов структур Пригожина был намного шире — он строил военные городки и другие государственные объекты, обслуживал казармы, кормил школьников и участников кремлевских банкетов.

В день мятежа при обыске в доме Пригожина силовики, по данным «Фонтанки», нашли наличные деньги и 600 печатей различных номинальных фирм. Сам основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил, что наличных было «Газель и два автобусика», и заявил по этому поводу, что всегда платил вагнеровцам наличными, и это «всех устраивало».

Эксперты объясняли, что без согласованной с властями цепочки серых схем обналичить средства в таких объемах было невозможно.

«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше, но, безусловно, мы будем, конечно, с этим со всем разбираться», — предупредил Путин.

Опрошенные Би-би-си юристы расценили это как прямое предупреждение Пригожину — что ему грозит уголовное преследование по «экономической» статье.

Собеседники Би-би-си прогнозировали, что дело может быть возбуждено заочно.

Однако вскоре выяснилось, что Пригожин не только летал в Россию, но даже встречался с Путиным в Кремле - о чем публично рассказал сам президент.

«Двойники» Пригожина и Уткина

И у основателя ЧВК «Вагнер», и у командира вагнеровцев были «двойники» — граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество и становились их полными тезками, получив паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина.

Известно о них становилось в тех случаях, если они регистрировали смену персональных данных в ЕГРЮЛ, или из судебной хроники. У одного «двойника» — в прошлом Леонида Красавина — дата рождения совпадала с датой рождения Пригожина. СМИ предполагали, что именно он прилетал в Литву, когда Пригожин уже находился под санкциями.

Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис утверждал в интервью «Радио Свобода» (в российском реестре «иностранных агентов»), что операция была подготовлена российскими спецслужбами с целью продемонстрировать слабость Евросоюза и европейских пограничников.

Полный тезка Дмитрия Уткина возглавлял несколько месяцев принадлежавшую Пригожину компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», после чего вернул себе прежнее имя. Так поступали и тезки Пригожина, но сколько «двойников» могли использовать оба руководителя ЧВК «Вагнер» на момент крушения самолета под Тверью, неизвестно.

Автор фото, NATALYA TALANOVA/TASS Подпись к фото, Могилевская область. Осиповичи. Палаточный лагерь для возможного размещения бойцов ЧВК «Вагнер». Июль 2023 года

В день мятежа при обысках в доме Пригожина силовики нашли фальшивые паспорта — в том числе оформленные на имя других людей, но с его фотографией. Иногда указанные в них персональные данные принадлежали реальным людям. В частности, Пригожин под другим именем был VIP-пациентом медицинского центра СОГАЗ.

После мятежа Пригожин, объявив об отъезде в Беларусь, стал появляться в Петербурге и в Москве. New York Times в июле сообщала о версии Пентагона, согласно которой Пригожин использует «двойников», чтобы скрыть свои передвижения.