Алексея Навального приговорили к 19 годам особого режима

Автор фото, Reuters

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

38 минут назад

Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии - теперь уже особого режима, сообщают российские информагентства.

Процесс по «экстремистскому» делу был засекречен. Он начался 19 июня и продолжался всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме.

20 июля прокурор запросил для Навального, уже отбывающего в колонии №6 во Владимирской области девятилетний срок по делу о мошенничестве, еще 20 лет особого режима. Срок был запрошен путем частичного сложения по совокупности с предыдущим наказанием.

Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями отсидки. Туда, согласно УК РФ, отправляют мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы, или при «особо опасном рецидиве преступлений» — в случае Навального обвинение опирается на этот второй пункт.

По «экстремистскому» делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. «Экстремистским сообществом» власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).

Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Суд над Навальным начался с того, что по ходатайству обвинения судья засекретил процесс. Всего в закрытом режиме прошло 16 выездных заседаний.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Еще одному фигуранту этого дела — бывшему техническому директору YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному — прокурор запрашивал 10 лет колонии общего режима.

В последнем слове, которое публиковали соратники Навального, оппозиционер цитировал литературоведа Юрия Лотмана: «Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги: совесть и интеллект... Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне XXI века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется».

«Нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека есть две ноги — это совесть и интеллект. И когда вам надоест поскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы наконец поймете, что отказ от совести приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить прекрасную Россию будущего», — считает Навальный.

Еще до суда по «экстремистскому» делу политик заявлял, что ему грозит до 30 лет колонии. В июле выяснилось, что ему к тому же запрашивают особый режим.

В колониях особого режима есть три вида условий: облегченные, обычные и строгие. «Команда Навального» исходит из того, что политику сразу определят строгие условия. Они предусмотрены для двух категорий заключенных — либо это те, кто уже внутри колонии особого режима злостно нарушил порядок, либо осужденные, которые в период отбывания наказания совершили новые преступления.

Судя по всему, Навального отнесут ко второй категории. Как говорил его соратник Иван Жданов (в реестре «иноагентов»), в «экстремистском» деле есть эпизоды, которые относятся ко времени, когда оппозиционер уже оказался за решеткой. «Он [будет] осужден за то, что во время отбывания [наказания] руководил экстремистским сообществом», — ожидал Жданов.

Для Навального это уже третий срок за последние несколько лет. После того, как суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, его этапировали в колонию общего режима №2 в городе Покров во Владимирской области. В июне 2022 года после вступления в силу приговора о «мошенничестве с донатами» и неуважении к суду — Навальный получил девять лет — оппозиционера отправили в колонию строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области.