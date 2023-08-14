Пожары на Гавайях: число погибших на Мауи продолжает расти, жители ругают власти за бездействие

Автор фото, Hawaii Department Of Land And Natural Resources Подпись к фото, Набережная Лахайны со сгоревшими машиными

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24 минуты назад

Согласно последним официальным данным, число жертв природных пожаров на гавайском острове Мауи достигло 96, при этом местные чиновники предупреждают, что эти данные далеко не окончательные.

Сотни человек все еще числятся пропавшими без вести. По словам спасателей, пока им удалось обследовать лишь 3% территории, по которой прокатился пожар.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин заявил, что в историческом городе Лахайна было разрушено более 2700 зданий.

Причины возникновения пожаров на данный момент все еще неизвестны, местные власти говорят, что проводят расследование.

Масштаб бедствия был усилен благодаря засухе и ураганным ветрам с берега. Некоторые порывы ветра достигали скорости 130 км/ч, в результате чего пламя иногда распространялось со скоростью до полутора километров в минуту, оставляя людям слишком мало времени на то, чтобы спастись.

«Там почти ничего не осталось», - сказал Грин журналистам.

Вечером в воскресенье власти округа Мауи заявили, что два очага возгорания еще не полностью локализованы, в том числе и тот, который уничтожил Лахайну.

Губернатор Грин отметил, что в настоящий момент ведется расследование по поводу того, почему не сработали сирены, предназначенные для предупреждения жителей об опасности.

«Скоро мы узнаем, достаточно ли было сделано для того, чтобы они включились», - отметил он.

Автор фото, BBC/Reuters Подпись к фото, Дорога около Лахайны: до и во время пожара

Однако некоторые чиновники, так же как и местные жители, говорят, что пламя распространялось слишком стремительно и местные власти были физически не в состоянии организовать ему достойный отпор.

«Этот пожар распространялся слишком быстро, и стлался по земле, — рассказала Лори Мур-Меррелл из Управления пожарной охраны США. — Пожарные просто не могли сделать ничего большего. Их действия достойны похвалы».

Власти также предупредили, что токсичные вещества, выброшенные в атмосферу в результате пожаров, могут накапливаться, например, в питьевой воде.

Поиск пропавших и погибших

Автор фото, Sandy Hooper/USA Today Network via REUTERS Подпись к фото, Стихийный мемориал в память о погибших

Пока что местные власти сосредоточили усилия на тщательном осмотре того, что осталось от прибрежной зоны острова.

«В настоящий момент никто из нас не в состоянии оценить масштабы этого бедствия, — сказал явно взволнованный начальник полиции Мауи Джон Пеллетье. — Мы подбираем останки [сгоревших людей], а они рассыпаются у нас в руках».

По его словам, Лахайна, бывшая столица королевства Гавайи (существовало с 1820 по 1845 гг) превратилась в крематорий.

Автор фото, MASTER SGT ANDREW JACKSON Подпись к фото, Спасатели пока что осмотрели не более 3% сгоревшей территории, поэтому общее число погибших, скорее всего, будет гораздо выше

«Когда мы находим останки, то учтите, что эти люди погибли в огне, который расплавил металл, — сказал Пеллетье. — Надо срочно делать экспресс-тест ДНК, чтобы идентифицировать их».

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Для поиска погибших используют и специально обученных собак. Очевидцы говорят, что их лай громким эхом разносится по опустошенным улицам, которые теперь похожи на зону боевых действий.

Джереми Гринберг, высокопоставленный сотрудник Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), сообщил Би-би-си, что в район бедствия отправлена дополнительная помощь, в том числе спасательные команды, специализирующиеся на поиске пострадавших в городских условиях и дополнительные пожарные бригады.

«Абсолютный приоритет номер один — это безопасность выживших», — сказал он.

Гринберг также добавил, что, хотя число пропавших без вести приближается к одной тысяче, некоторые из них вполне могут быть в безопасности и просто по какой-то причине не могут связаться с родными и близкими.

Сотни эвакуированных были размещены в Военном мемориальном комплексе Мауи, где получают еду, гигиенические принадлежности и, в случае надобности, медицинскую помощь. С ними работают волонтеры.

Автор фото, ETIENNE LAURENT/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Доска с объявлением где и в каком уьежище еще есть места

В центре на больших досках вывешены объявления о том, в чем больше всего нуждаются пострадавшие. Сейчас больше всего требуются батарейки, вода и электрогенераторы, а вот одежды как раз хватает.

Кеапо Биссен, член команды приюта Военного мемориала, сказал, что список пропавших без вести меняется практически каждый час, потому что какие-то люди сообщают о пропавших близких, а другие – о том, что своих друзей, или родственников, нашли.

«Худшее стихийное бедствие»

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пожар уничтожил даже стоявшие в гавани лодки

Начавшиеся в прошлый вторник пожары, безусловно, станут худшим стихийным бедствием, с которым когда-либо сталкивались Гавайи, предупредил губернатор Грин.

Генеральный прокурор штата вслед за Грином подтвердил, что проводит всестороннюю проверку действий властей в критической ситуации.

А представитель 2-го избирательного округа Гавайев Джилл Токуда сказала Би-би-си, что властям штата придется ответить на очень серьезные вопросы.

«У каждого в этой конкретной ситуации есть серьезные основания для гнева, и мы все хотим получить ответы», — отметила она.

По ее словам, она застала в Лахайне душераздирающую картину и что многие люди в одночасье потеряли всё.

Автор фото, Richard Olsten/Air Maui Helicopters Подпись к фото, Вид на сгоревшую Лахайну из кабины вертолета

После полета над Мауи пилот вертолета Ричард Олстен сказал Би-би-си, что даже большая часть лодок в гавани сгорела и затонула.

«Исторические здания, церковь, миссионерское здание — все исчезло. Главная туристическая зона, где находятся все магазины и рестораны, историческая Фронт-стрит — все сгорело дотла», — сказал он.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям оценило стоимость восстановления Лахайны в 5,5 млрд долларов.

Проблемы с доставкой помощи

Автор фото, Marco Garcia Подпись к фото, Помощь организуют по всему острову, но доставить ее получается не всегда

Полиция ограничила доступ в западную часть острова Мауи, опасаясь вреда, который токсичные вещества, образовавшиеся в результате пожара, могут нанести людям. В районах Лахайна и Верхняя Кула, где была восстановлена часть водопровода, власти предупредили, что пить воду из-под крана небезопасно.

Добровольцы из других районов острова не всегда могут провезти помощь в Лахайну, потому что полиция пропускает только тех, кто может подтвердить, что проживал в ней.

Например, Фелиция Джонсон, владеющая типографией в городе Кахулуи, самостоятельно организовала сбор помощи пострадавшим.

Подпись к фото, Фелиция Джонсон (справа) добровольно взялась за организацию помощи пострадавшим

В Лахайне проживала ее семья. Она собрала помощь на сотни долларов, но не смогла проехать через контрольно-пропускной пункт.

По ее словам, самым трудным было уговорить власти разрешить ей проехать с пожертвованиями в пострадавший город. По ее словам, многие причалы настолько повреждены, что доставка помощи по воде практически невозможна.

Некоторые молодые люди, помогавшие ей загружать припасы в надежде все-таки доставить их в Лахайну, обвинили правительство в халатности и бюрократии.

«Слишком много вождей, недостаточно воинов», — сказал 25-летний Брада Янг. «Все командуют, но никто не двигается», — отметил другой.

Свидетельства очевидцев

Автор фото, DAVID GRAHAM/US COAST GUARD HANDOUT Подпись к фото, Катер береговой охраны США направляется на помощь жертвам пожара

Почти все жители Лахайны рассказали, что солнечный пляжный городок почти мгновенно стал местом полного опустошения. Когда огонь добрался до воды, небо заволок густой черный дым, превративший день в ночь.

Он был таким густым, что видимость ограничивалась двумя-тремя метрами. Единственное, что видели люди, были летящие по воздуху ярко-красные угли. «Не было вообще ничего видно, люди постоянно наталкивались друг на друга, пытаясь выбраться», — рассказал Би-би-си Ричард Тенисон.

Он видел, как сгорел большой дом его друга: «Его дом исчез за 10 минут. Двухэтажный дом, восемь спален… пуф! Этот пожар буквально сравнял с землей весь город».

Пытаясь спастись, Ричард бросился в продуктовый магазин. По дороге он наткнулся на три тела. «Эти люди уже были мертвы», — сказал он.

Автор фото, Dustin Johnson/Handout via REUTERS Подпись к фото, Огонь распространился так быстро, что бежать было просто некуда

Для туристки из Канзаса Ти Дэнг первым свидетельством того, что ее отпуск стал смертельно опасным, стал хозяин ее апартаментов, который пробегая мимо ее двери, прокричал, что ей и ее семье надо срочно спасаться.

Позднее она с мужем и тремя детьми застряла в автомобильной пробке на набережной, Фронт-стрит. «Было всего полчетвертого или четыре часа, но вокруг была кромешная тьма. И везде слышались взрывы», — сказала Ти Дэнг.

Когда стоявшие рядом с ними в пробке машины стали загораться, они с мужем схватили детей и кинулись к самому безопасному месту: в океан, где они и оставались почти четыре часа.

Подпись к фото, Линнет Джонсон сумела спасти свою собаку

Многие жители, в том числе и Линетт Джонсон, загрузив в машины все, что в них уместилось, попытались выбраться из города на восток, по единственной оставшейся дороге. Но вскоре им пришлось буквально пробираться через пламя: «Мы увидели, что к нам приближается огонь. Мы почувствовали запах дыма. Внезапно – бум-бум! – начали взрываться шины автомобилей».

Лиз Германски, чей дом полностью сгорел, сказала, что винит в большом числе погибших и правительство округа, и правительство штата.

«Они бы могли сделать гораздо больше, чтобы предотвратить эту трагедию, или уведомить нас. Вообще, сделать меньше, чем сделали они, было бы сложно», — сказала она.

Автор фото, LIZ GERMANSKY Подпись к фото, Все, что осталось от дома Лиз Германски

Сейчас Лиз подает в суд на правительство за грубую халатность, порчу имущества и эмоциональную травму.