Писателя Дмитрия Глуховского заочно приговорили к 8 годам колонии

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

19 минут назад

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.

Прокуратура требовала приговорить автора популярных романов «Метро», «Пост» и «Текст» к девяти годам колонии.

Адвокат Глуховского Вероника Полякова ранее назвала уголовное дело против ее подзащитного «политическим преследованием». Предъявленное писателю обвинение, по ее словам, не соответствует нормам закона.

Дело в отношении писателя рассматривалось заочно, поскольку Дмитрий Глуховский еще в прошлом году уехал из России и остается за границей.

Поводом для уголовного преследования послужили публикации писателя в соцсетях о войне в Украине.

Согласно материалам дела, Глуховский, находясь за пределами РФ, разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики, «смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения в якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных преступлений в ходе специальной военной операции на Украине», пишет ТАСС.

По информации «Медиазоны»*, показания против писателя дала сотрудница информационного агентства NewsFront Юлия Лозанова (Витязева), а также редактор «Рупора Москвы» и АНО «Аналитический центр проблем безопасности» Иван Климов. Лозанова и Климов не были лично знакомы с Глуховским, однако, как они утверждают, их задели посты писателя про Бучу и Мариуполь, писало издание.

Сам Глуховский ранее рассказывал, что поводом для уголовного дела в частности послужил пост в «Инстаграме», где он возложил ответственность за развязывание войны в Украине на российского президента Владимира Путина.

«В качестве отягчающих обстоятельств — обвинение Президента РФ в развязывании войны с Украиной. Готов повторить все, что там сказано: «Остановите войну! Признайте, что это война против целого народа и остановите ее!» — писал Глуховский.

В июне этого года Басманный суд также назначил восемь лет лишения свободы медиаменеджеру Илье Красильщику по статье о распространении «фейков» о российской армии.

На данный момент самый большой срок, назначенный по делам о «фейках» про армию, составляет девять лет лишения свободы. К такому сроку заочно была приговорена блогер Вероника Белоцерковская*, ставшая одной из первых обвиняемых по статье, появившейся в УК РФ после начала вторжения в Украину.

* признаны властями РФ иноагентами