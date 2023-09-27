Шакиру второй раз обвинили в уклонении от уплаты налогов

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8 минут назад

Власти Испании, где некоторое время проживала колумбийская певица Шакира, второй раз обвинили ее в уклонении от уплаты налогов.

Испанская прокуратура утверждает, что в 2018 году она не доплатила государству 6,7 млн евро (около 7 млн долларов) за свой мировой тур El Dorado, а также скрыла другие доходы.

По информации властей, в 2018 году Шакира была налоговым резидентом Испании, поскольку постоянно проживала в Барселоне вместе с экс-бойфрендом, футболистом Жераром Пике.

Расследование по этому делу было начато в июле, но подробности были обнародованы только во вторник.

Телекомпания RTVE утверждает, что 46-летняя певица в курсе новых обвинений, но юридическая команда Шакиры в Майами, где она проживает сейчас, сосредоточена на подготовке к судебному процессу по первому делу, который начнется 20 ноября и охватывает 2012-2014 годы, сообщает Reuters.

В рамках этого дела ее обвиняют в неуплате 14,5 млн евро налогов в период с 2012 по 2014 год. Сама певица неоднократно отрицала вину.

Испанские власти утверждают, что Шакира должна была платить налоги со всех доходов в Испании, пока была налоговым резидентом, но вместо этого певица перенаправляла их в «компании, зарегистрированные в странах с низким уровнем налогообложения и высокой степенью непрозрачности».