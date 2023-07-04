«Аллах видит, что совесть моя чиста». Суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам тюрьмы

Автор фото, Yelena Afonina/TASS

час назад

Зарему Мусаеву — жену бывшего чеченского судьи и мать оппозиционеров — судили по обвинению в мошенничестве. Рамзан Кадыров называл ее семью террористами. По мнению правозащитников, этот приговор — политический.

Мужчины в черных куртках поднимают с пола легко одетую женщину, выволакивают из лифта и выводят из подъезда на мороз. Так выглядело задержание Заремы Мусаевой 20 января 2022 года.

В ее квартиру в Нижнем Новгороде вломились сотрудники МВД Чечни и насильно вывезли в Грозный. Мусаевой не позволили ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается — у женщины диабет.

Следующие полтора года Зарема провела в СИЗО. 4 июля Ахматовский районный суд Грозного вынес приговор: пять с половиной лет колонии общего режима.

Муж Мусаевой — бывший чеченский федеральный судья Сайди Янгулбаев. Их сыновья Абубакар и Ибрагим — правозащитники и оппозиционеры. Зарема и Сайди вынужденно уехали из Чечни еще в 2017 году. Приход чеченских силовиков к критикам Кадырова в другом регионе России, вне зоны их контроля, стал на тот момент редким и шокирующим прецедентом.

«Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей»

Чеченские власти связывают Янгулбаевых с движением 1ADAT (названо так же, как телеграм-канал оппозиционного содержания), которое открыто критикует Кадырова и, как они о себе пишут, «выступает за деоккупацию Чечни». Движение в России запрещено, их сайт заблокирован. Абубакар — правозащитник, он работал юристом в кавказском отделении «Команды против пыток». И он, и его отец связь с 1ADAT отрицают: свое участие подтвердил только Ибрагим.

Для Чечни в порядке вещей давление на критиков Рамзана Кадырова через их родственников. А Кадыров явно зол на эту семью. Незадолго до ареста Заремы Мусаевой в Чечне пропали 15 родственников Янгулбаевых.

Уже когда Зарему увезли в Грозный, а ее дело получило громкую огласку, Кадыров публично угрожал Янгулбаевым. «Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе, — заявил глава Чечни. — Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа».

А советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов просто пригрозил семье расправой.

После этого отец и сыновья Янгулбаевы покинули Россию.

А в Грозном собрался митинг против семьи оппозиционеров. Властями он преподносился как «стихийный», но стихийные многотысячные митинги в Чечне невозможны. На деле его собрала власть республики, чтобы показать Москве, что народ присоединяется к проклятиям Кадырова, писал «Кавказский узел» (издание признано в России «иноагентом»).

Через полтора месяца после того, как Абубакар Янгулбаев сообщил об исчезновении своих родственников в Чечне, он рассказал, что их отпустили. Правозащитник больше не контактировал с родными, чтобы не подвергать их дальнейшей опасности: ведь освободили их для того, чтобы они публично отреклись от семьи Янгулбаевых, уверен он.

«Человека просто убивают в тюрьме»

Сначала Зареме Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского. Так в России — и не только в Чечне — регулярно поступают с теми, кого собрались посадить, чтобы успеть собрать материал для уголовного дела. Против Мусаевой возбудили уголовное дело: якобы 52-летняя женщина набросилась на составлявшего протокол участкового и, как заявил Кадыров, «чуть не лишила его глаза». Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве.

«Это нападение [на полицейского], о котором заявляют эти люди, оно, по их риторике, произошло в пути либо при задержании. Но это уже другая территориальная юрисдикция и это другая территориальная подследственность, — настаивал ее сын Абубакар Янгулбаев в разговоре с «Настоящим временем» (СМИ объявлено в России «иноагентом»). — В Чечне ее никто привлекать к ответственности не мог».

У Мусаевой серьезные проблемы со здоровьем: родственники говорят, что у нее межпозвоночная грыжа, сахарный диабет второго типа. Она просила перевести ее под домашний арест по состоянию здоровья, но суд ей отказывал.

В 2022 году Мусаевой стало плохо прямо в зале суда, она упала на пол. По словам ее сына Абубакара Янгулбаева, из-за прогрессирующей боли в спине Мусаева практически не может ходить, не пользуется тюремными прогулками. «Человека просто убивают в тюрьме. И это без какой-либо вины», — написал он.

Адвокаты просили назначить Мусаевой медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что ей необходима госпитализация. Однако суд им отказал. В июне 2023 года ее прямо из СИЗО увезли в больницу, однако вскоре вернули в тюрьму.

Адвокаты Мусаевой замечали за собой слежку в Чечне.

Обменять сына на мать

В январе 2023 года Абубакар Янгулбаев предложил Рамзану Кадырову обменять мать на себя.

«Я понимаю, что чем-то в любом случае надо жертвовать. Жертвовать своей матерью я не собираюсь. Без сомнений, я готов ради нее пожертвовать собственной жизнью. Сейчас я иду на крайние меры», — объяснил он в интервью «Холоду».

«Если бы похитили меня или братьев, обвинив в терроризме, то практически никто не обратил бы внимание — для российских медиа и правовой системы очередное похищение в Чечне выглядит обыденным. То, что произошло с матерью, за гранью морали».

Он надеялся, что похищение его матери — случай настолько вопиющий, рассуждал Абубакар, что, выпустив ее, власти Чечни могут «почистить» свою репутацию в общественном сознании. Поэтому они могут согласиться на его предложение.

Впрочем, очевидно, что чеченское руководство не пошло на обмен.