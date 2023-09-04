В Габоне приведен к присяге глава хунты генерал Нгема. Он пообещал свободные выборы, но дату не назвал

Автор фото, Reuters

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

17 минут назад

Генерал Брис Олигуи Нгема, возглавивший переворот в Габоне на прошлой неделе, приведен к присяге в качестве временного президента.

В своей инаугурационной речи он пообещал вернуть власть гражданскому населению после «свободных и прозрачных» выборов, однако не сказал. когда он намерен их провести.

Военные захватили власть в стране 30 августа, сразу после объявления о переизбрании президента Али Бонго на третий срок. Они объявили результаты выборов недействительными и поместили бывшего президента под домашний арест.

Полковник Ульрих Манфумби, представитель военных правителей Габона, также объявил по телевидению об открытии границ страны, закрытых сразу после переворота.

После переворота в стране начались праздничные гуляния, многие приветствовали прекращение 55-летней династии Бонго. Омар Бонго находился у власти 41 год, пока его сын Али не сменил его после смерти в 2009 году.

Однако, как рассказал Би-би-си источник, близкий к свергнутому президенту, захват власти приведет лишь к продолжению правления клана Бонго.

«Генерал Брис Олигуи Нгема – прямой продукт клана Бонго», – заявил источник, пожелавший остаться неизвестным по соображениям безопасности.

По его мнению, больших перемен ожидать не стоит.

Похожей точки зрения придерживается и лидер оппозиции Альберт Ондо Осса, заявивший агентству Associated Press, что переворот был «дворцовой революцией», спланированной семьей Бонго для сохранения своей власти.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Али Бонго унаследовал власть от своего отца Омара, умершего после 41 года пребывания у власти

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Коалиция «Альтернатива 2023», поддерживающая Осса и утверждающая, что именно она является законным победителем выборов, состоявшихся в прошлую субботу, призвала международное сообщество добиваться возвращения к гражданскому правлению.

«Мы рады, что Али Бонго был свергнут, но мы надеемся, что международное сообщество выступит в поддержку республики и демократического порядка в Габоне, потребовав от военных вернуть власть гражданским лицам», – заявила Би-би-си представитель Осса Александра Панга.

По ее словам, приведение генерала Нгемы к присяге в качестве временного президента – это абсурд.

По данным источника Би-би-си, переворот всех застал врасплох, несмотря на постоянные слухи об амбициях Нгемы.

«Для нашей команды это стало полной неожиданностью, но в течение последних двух лет ходили слухи о том, что если и есть человек, способный нарушить иерархию, то это будет именно он. Он всегда играл важную роль в клане Бонго и обладал естественным, хотя и неявным, авторитетом», – сказал он.

Базирующееся во Франции издание Jeune Afrique, следящее за событиями в Африке, 1 сентября высказало похожую версию.

По данным издания, Альберт Ондо Осса утверждает, что приказ о перевороте отдала сестра бывшего президента Паскалин Бонго Ондимба. На данный момент нет никаких доказательств в пользу этого утверждения, признает Jeune Afrique, но оно основано на том, что в семье Бонго Ондимба уже давно не было единства.

Как утверждают источники издания, в расколе в семье бывшего президента Паскалин Бонго Ондимба обвиняет его супругу Сильвию Бонго Ондимбу. Считается также, что именно благодаря ей сестра Али Бонго постепенно утратила свое влияние в клане.

Сама Паскалин Бонго Ондимба пока никак не отреагировала на обвинения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие габонцы надеются, что приход к власти военных приведет к переменам в их стране

Переворот осудили ООН, соседи Габона и Франция, у которой, как считается, были тесные связи с семьей Бонго.

После переворота Габон был исключен из Африканского союза.

Хунта пока не сообщила, как долго она намерена удерживать власть. В пятницу Нгема заявил, что будет действовать «быстро, но уверенно», но предупредил, что излишняя поспешность может привести к проведению выборов, не вызывающих доверия.

«Альтернатива 2023» призвала международное сообщество заставить хунту вернуть власть гражданским.

Как сообщил агентству Reuters источник в коалиции, в воскресенье члены «Альтернативы 2023» встретились с Нгемой для переговоров. Никаких подробностей встречи он не привел.

Бывший президент Али Бонго по-прежнему находится под домашним арестом.

Последняя попытка силой захватить власть в Габоне была предпринята в 2019 году. Тогда она закончилась безуспешно.