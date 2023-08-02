«Перегнули палку». Почему в отношениях Украины и Польши возникла напряженность

Автор фото, Getty Images

Автор, Оксана Тороп

Должность, BBC News Україна

25 минут назад

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1 августа в Киеве и Варшаве происходили похожие события: и там, и там звучали сирены. В украинской столице – из-за угрозы ракетных атак со стороны России, а в польской таким образом отмечали 79-ю годовщину Варшавского восстания. В этот же день произошло еще одно событие, которое внесло ложку дегтя в отношения между двумя странами.

Все началось с высказывания главы Офиса по вопросам международной политики в канцелярии президента Польши Марчина Пшидача.

В интервью польским СМИ он сказал, что Украина должна ценить помощь и поддержку Польши. И хотя это было сказано не просто так, а в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу, в Киеве это заявление было воспринято достаточно резко.

Заявлениями дело не ограничилось: 1 августа МИД Украины вызвал для объяснений польского посла, на что польский МИД ответил зеркально, вызвав украинского посла.

Все это происходило в публичном поле и сопровождалось дискуссией в соцсетях и экспертных кругах обеих стран относительно того, насколько в действительности благодарна Украина, и стоило ли обеим сторонам так эмоционально реагировать на высказывания отдельных чиновников.

«Украина должна начать ценить»

Марчин Пшидач отметил, что Украина действительно получила большую поддержку от Польши, и ей «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы».

Это высказывание прозвучало в контексте дальнейшего запрета на импорт украинского зерна. Польша ввела этот запрет весной, а теперь хочет продлить его действие после 15 сентября 2023 года.

Украинский премьер Денис Шмыгаль назвал это решение «недружественным и популистским шагом, который ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины».

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Быстро отреагировал и офис президента Украины, опубликовав пропорциональный ответ на слова Пшидача.

«Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение о том, что Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция», – заявил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

В своем заявлении он довольно эмоционально отметил, что «именно украинцы сегодня отдают жизнь, в том числе за своих польских друзей», а в это время у них пытаются «выторговать» еще что-то.

«Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью», – продолжал Сибига.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Но и этим дело не закончилось. 1 августа украинский МИД сообщил, что вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого из-за высказываний Пшидача.

«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев Польше, за оказанную ею помощь, не соответствуют действительности и неприемлемы», – заявили в дипломатическом ведомстве.

В этой ситуации Польше ничего не оставалось, как предпринять зеркальные действия – вызвать в МИД украинского посла.

Реакция польских политиков

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В польских СМИ появилось немало возмущенных комментариев по поводу самого факта вызова их посла в украинский МИД.

Генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Кшиштоф Соболевский напомнил, что именно польский посол был единственным, кто остался в Киеве после начала полномасштабного вторжения, когда все остальные уехали.

«Вызов в МИД польского посла – это игра с огнем, а особенно 1 августа – это просто наглость и не может остаться без аналогичного ответа», – написал он в твиттере, имея в виду, что именно 1 августа Польша отмечает годовщину Варшавского восстания.

Бывшая премьер Беата Шидло назвала странной реакцию украинского МИД и призвала Киев в дальнейшем воздержаться от таких шагов.

«Вместо того, чтобы возмущаться и делать абсурдные жесты и заявления, украинским властям следует прислушиваться к польским настроениям», – считает бывшая глава польского правительства.

Это событие в польских СМИ обсуждали ничуть не меньше, чем нарушение белорусскими вертолетами польской границы в тот же самый день. 1 августа Министерство обороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили польское воздушное пространство (в Минске эти обвинения отвергли).

За возмущенными высказываниями польских политиков вскоре последовало и заявление премьера страны Матеуша Моравецкого. Он назвал вызов польского посла в МИД Украины ошибкой и подчеркнул, что подобных вещей происходить не должно.

«Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и никакие интересы другой страны не будут преобладать над интересами Польши», – заявил он.

Польский МИД, будто подводя черту под произошедшими событиями, признал, что отношения между Украиной и Польшей «в последнее время оставляют желать лучшего».

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский обратил внимание на чрезмерную эмоциональность заявлений украинских политиков и добавил следующее: «Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это отвечает польским национальным интересам. Так было и так будет всегда».

«Мы благодарны каждому»

С каждым последующим заявлением, раздававшимся из Варшавы, градус дискуссии только повышался и снижать его взялся сам украинский президент. Поздно вечером 1 августа он опубликовал заявление, в котором поблагодарил Польшу за поддержку и призвал стороны взглянуть на ситуацию без излишних эмоций.

«Украина сражается за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который нам помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не должно», – заявил Владимир Зеленский.

Он призвал обе стороны быть едиными и не портить отношения. «Мы не дадим никаким сиюминутным политическим соображениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоции точно следует остудить. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего», – добавил он.

Украинской стороне изначально не стоило так эмоционально реагировать на слова Пшидача, считает бывший посол Польши в Украине Ян Пекло.

«Можно было решить этот вопрос другим способом. Сложившаяся ситуация не производит хорошего впечатления, она не несет никакого конструктива, поскольку не решает проблему, а лишь демонстрирует ее наличие», – сказал дипломат Би-би-си.

По его словам, проблема украинского зерна длится определенное время, и стороны должны сосредоточиться на ее решении, а не вызывать поочередно послов и вносить эскалацию в свои отношения.

«Еврокомиссия, которая сейчас находится в отпуске, почти ничего в этом деле не сделала, но должна была. Это не только проблема Польши, потому что Польша является членом ЕС. Это проблема всего Евросоюза», – считает Пекло.

Экономика, смешанная с политикой

Автор фото, UNIAN

События, происходящие в последнее время в отношениях Украины и Польши, следует рассматривать в широком контексте, считает эксперт «Украинской призмы» Сергей Герасимчук.

Осенью 2023 года в Польше состоятся парламентские выборы. Чтобы мобилизовать свой электорат, правящая партия «Право и справедливость» прибегает к резким заявлениям, в которых подчеркивает, что поддерживает отечественного производителя.

«Второе измерение – это запрет на экспорт украинского зерна в Польшу и желание продлить этот запрет после 15 сентября. Это находится в плоскости отношений между ЕС и Польшей», – объясняет Герасимчук Би-би-си.

По его словам, очевидно, что единоличное решение Варшавы нарушает европейские правила, но Польша хочет на национальном уровне показать, что позиция польского правительства весит больше, чем позиция ЕС.

Эксперт предполагает, что в этом контексте речь идет не столько о запрете ради принципа, сколько о цели «выторговать себе дополнительные преференции».

С другой стороны, по его словам, украинская реакция несколько преувеличена, потому что так или иначе речь не шла о запрете транзита. Украина вполне может продолжать использовать маршруты через страны, запретившие импорт ее зерна.

«Можно говорить и еще об одном измерении, а именно двустороннем. И здесь мы видим, что с одной стороны Польша оказала Украине огромную поддержку, но есть давние проблемы в отношениях между двумя странами, и они возникли не на пустом месте», – говорит Герасимчук и уточняет, что речь идет как об исторической памяти, таки и о проблемах экономического характера, отошедших на второй план после начала войны.

По его словам, в любом случае в этой ситуации экономика смешана с политикой, и сторонам не стоит так эмоционально реагировать, а нужно пытаться спокойно и непублично решать подобные проблемы.

«Проблема была преувеличена и с одной, и с другой стороны, такие вещи не должны случаться в публичной плоскости. Вполне допускаю, что стороны могли спорить, решать эту проблему за кулисами, но бросать это в публичную плоскость на уровне вызовов послов – это было несколько преувеличено. И здесь, мне кажется, обе стороны перегнули палку», – резюмирует эксперт.