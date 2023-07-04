В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова

Автор фото, t.me/babinetssergey

час назад

В Чечне вооружённые люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, сообщили во вторник правозащитный центр «Мемориал» (российский суд принял решение о ликвидации «Мемориала», а Минюст объявил «иноагентом») и «Новая газета Европа» (издание признано нежелательным на территории России).

Как сообщают правозащитники, автомобиль Немова и Милашиной по дороге из аэропорта в Грозный заблокировали вооруженные люди, затем они ногами избили журналистку и адвоката, отобрали и уничтожили документы и технику.

«При избиении им говорили: Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите», — говорится в сообщении «Мемориала».

Сейчас Александр Немов и Елена Милашина находятся в больнице. Сообщается, что Немов с трудом говорит и передвигается. По информации «Команды против пыток», у адвоката повреждена нога — предположительно, речь идет о ножевом ранении.

У Милашиной сломаны пальцы и она периодически теряет сознание, говорят правозащитники.

«У неё ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта её нельзя», — сообщает «Мемориал».

«Обоих били ногами, руками, полипропиленовыми трубами, припоминали им всю их активность: работы, суды, процессы, на которые они ездили, про что Лена Милашина писала. То есть, судя по всему, это явно не бандитское нападение. Это нападение за их деятельность», — рассказал руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец.

Александр Немов и Елена Милашина прилетели во вторник, 4 июля, в Грозный на приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, которая в январе 2022 года была похищена из Нижнего Новгорода чеченскими силовиками.

Это уже не первый случай нападения на Елену Милашину в Чечне.

В феврале 2020 года ее и адвоката Марину Дубровину избили в Грозном, куда они приехали на суд над автором видеоролика «Как живут Кадыров и его соратники». Милашина тогда сказала Би-би-си, что связывает нападение с недовольством властей Чечни ее публикациями.

Елена Милашина много лет работала в «Новой газете» (до того момента, пока издание не прекратило деятельность на территории России), она специализируется на расследованиях. Большая часть ее публикаций связана с нарушением прав человека в Чечне.

В расследованиях Милашиной в «Новой газете» рассказывалось о внесудебных казнях жителей республики, а также о преследовании и пытках чеченских геев. Чеченские власти настаивали на том, что описываемые события не соответствуют действительности.

Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Лотарева – о работе Елены Милашиной в Чечне:

«За пару недель до войны я говорила с Еленой Милашиной — она покинула Россию после очередной порции угроз. Риски, привычные для журналистов в России, в случае Милашиной дополнялись угрозами персональными и смертельными, связанными с регионом, с которым она работает.

В 2006 году убили Анну Политковскую, которую Милашина называет своим учителем. В 2009 — убили коллегу и подругу Наталью Эстемирову. Самой Милашиной много угрожали, на нее нападали, били. Она рассказывала в интервью, что фактически отказалась от семьи, чтобы не подвергать близких опасности.

В том предвоенном разговоре я спросила — как бы заранее предполагая ответ — что скажете молодым журналистам, которые интересуются Чечней и хотят в ней работать? Сейчас это, наверное, невозможно? «Как это невозможно, — сказала Милашина. — Обязательно надо работать и, конечно же, это возможно. Читайте источники. Общайтесь с людьми. А главное — нужно ездить на суды. Все забывают про суды, а в них можно получить информацию, как раз поговорить с людьми».