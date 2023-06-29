Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» об армии

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40 минут назад

Басманный суд Москвы назначил восемь лет лишения свободы медиаменеджеру Илье Красильщику, обвиняемому по статье о распространении «фейков» о российской армии.

Суд рассматривал дело Красильщика заочно, поскольку он находится за пределами России. Обвинение накануне потребовало приговорить его к девяти годам колонии.

О возбуждении дела против Красильщика СМИ сообщили в конце апреля прошлого года. Спустя почти пять недель Красильщик сообщил, что получил от Следственного комитета России подтверждение о своем уголовном преследовании.

Позже суд заочно арестовал его, а затем объявил в международный розыск. Также приставы арестовали его банковские счета.

Красильщик обвинялся в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Поводом для уголовного дела стали пост в инстаграме об убийстве мирных жителей в украинском городе Буча, опубликованный 3 апреля 2022 года, а также интервью YouTube-каналу «Шепелин» от 14 апреля того же года.

В понедельник, после того, как обвинение запросило срок, Красильщик опубликовал в фейсбуке свое последнее слово.

«В происходящем нет логики, поэтому давайте не будет делать вид. Суды ничего не решают, законы ничего не значат, а меня тут вообще нет, —говорится в нем. — Поскольку логики и смысла нет, то и пожелание соответствующее: прошу заменить мое наказание на поездку в Беларусь, село Люденевичи Гомельской области. Это бывшее местечко, из которого вышла вся моя семья по папиной линии. Те, кто не вышел, был уничтожен в 1941 году, вся семья, больше 10 человек. Их убили настоящие фашисты, а не выдуманные».

В прошлом Красильщик возглавлял журнал «Афиша», затем был издателем «Медузы» (признана российскими властями одновременно «иноагентом» и «нежелательной организацией»), до осени 2021 года руководил сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка». После начала войны Красильщик уехал из России и основал медиа «Служба поддержки».