«Мама, это я, твой сын». Чилийцы ищут своих родных, бесследно пропавших в годы диктатуры Пиночета

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, «Женщины не простят» - написано на баннере в руках чилийки у мемориала жертвам Пиночета

49 минут назад

Ровно 50 лет назад, 11 сентября 1973 года, в результате военного переворота к власти в Чили пришел Аугусто Пиночет. В преддверии годовщины нынешний чилийский президент Габриэль Борич запустил общенациональную кампанию по поиску людей, пропавших без вести при Пиночете.

За 17 лет диктатуры Пиночета (с 1973 по 1990 гг.) в Чили бесследно исчезли десятки тысяч человек, в том числе тысячи детей были похищены у родителей и отправлены на усыновление за границу.

Власти Чили понимают, что многих пропавших, возможно, уже нет в живых, но надеются хотя бы установить обстоятельства их исчезновения.

По словам Борича, это необходимо не только в память о жертвах диктатуры, но и ради будущего страны, которая больше никогда не должна пережить подобное.

Чилийская оппозиция назвала инициативу правительства левым популизмом. Сторонники правых взглядов заявляют, что Аугусто Пиночет спас Чили от коммунизма и обеспечил экономическое процветание.

Лидеры оппозиционных партий не пришли на церемонию, посвященную началу кампании «National Search Plan», сославшись на то, что их не пригласили. Власти настаивают, что приглашены были все без исключения.

Между тем в народе предложение властей восприняли положительно. В поисковой программе может принять участие каждый чилиец.

Большую ставку власти делают на свидетельства очевидцев, которые могут помнить моменты исчезновения своих родных, друзей или соседей.

Также, судя по всему, в рамках кампании по разным направлениям будут работать экспертные группы, которым предстоит обрабатывать и систематизировать новые данные.

Поиски детей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аугусто Пиночет умер в Чили в 2006 году. Со своей супругой Люсией Хириарт (на фото) он прожил всю жизнь. Ее смерть в декабре 2021 года вызвала в Чили народное ликование и празднования

Наибольшего успеха правительство Чили надеется добиться в поисках похищенных детей, которым на сегодняшний день должно быть от 30 до 50 лет.

Расследования в этом направлении ведутся уже несколько лет, но усилиями отдельных семей и ряда благотворительных фондов. Теперь к ним подключатся государственные механизмы.

Официально считается, что за время правления Пиночета иностранцы усыновили порядка 20 тысяч чилийских детей. Еще несколько тысяч попали в состоятельные семьи в Чили.

По мнению правозащитников, на самом деле эти цифры могут быть намного выше.

Автор фото, AFP

Подавляющее большинство этих детей не были сиротами, их попросту отнимали у матерей. В основном это были социально незащищенные женщины, часто – матери-одиночки.

Правительство Пиночета заявляло, что таким образом собирается победить нищету в стране.

Есть свидетельства очевидцев, рассказывающих, что иногда детей вырывали из рук родителей прямо на улицах. В иных случаях заставляли матерей подписывать документы, содержание которых они не понимали, увозили детей, а позднее говорили им, что дети умерли.

В переправке их за границу участвовали соцработники, монахини, врачи, юристы и международные агентства по усыновлению.

Большая часть детей попала в соседнюю с Чили Аргентину, в США, Германию, Швецию и Нидерланды.

По данным на 2019 год, разыскать своих детей удалось примерно 200 матерям.

Нестыковки в свидетельстве об усыновлении

Автор фото, NOS BACAMOS Подпись к фото, В 1980 году в роддоме Сантьяго Марии Анхелике Гонсалес сказали, что ее сын умер в инкубаторе, а от его тела пришлось избавиться

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Последний случай счастливого воссоединения произошел 22 августа этого года.

43-летний адвокат по уголовным делам из американского штата Вирджиния Джимми Липперт-Тайден впервые обнял свою биологическую мать Марию Анхелику Гонсалес. Их встреча состоялась в небольшом городке Вальдивия на юге Чили.

В октябре 1980 года Мария Ангелика родила мальчика в больнице «Дель Сальвадор» в Сантьяго.

Врачи сказали ей, что ребенок родился преждевременно и должен несколько дней провести в специальном инкубаторе. Вскоре матери сообщили, что ее сын умер, а на просьбу выдать его для похорон заявили, что избавились от тела.

В это время мальчик уже был передан американской паре Джоан и Фреду Липперт-Тайден.

По словам Джимми, он всегда знал, что его усыновили, но долго думал, что родная мать добровольно отдала его, чтобы в США у него было больше достатка и возможностей.

Он заподозрил неладное, когда увидел, что в документах об усыновлении изложены три разные версии отказа матери от него. Судя по всему, документы печатались наспех и, возможно, разными людьми, поэтому в них закралось несоответствие.

По одной версии, Мария Анхелика Гонсалес ушла из больницы, оставив там новорожденного сына. По другой – она добровольно отдала его, когда ему было уже два года. А третья версия гласит, что она умерла при родах.

Чтобы разобраться в ситуации, Джимми обратился в фонд Nos Buscamos, занимающийся поисками биологических детей и родителей, разлученных во времена Пиночета.

По словам основательницы и директора фонда Констанцы дель Рио, приемные родители в таких случаях не могут помочь никакой информацией, так как уверены, что усыновление было законным.

Торговцы людьми во времена Пиночета вовлекали в свои схемы почтенных людей, например, священнослужителей, чтобы все выглядело безупречно.

Единственной подсказкой в деле Джимми было имя его родной матери в свидетельстве о рождении, вспоминают сотрудники фонда, но это было не слишком обнадеживающе, потому что в Чили проживают тысячи женщин по имени Мария Гонсалес.

Соединить мать и сына удалось с помощью тестов ДНК и платформы MyHeritage, на которой разлученные чилийские семьи ищут друг друга.

ДНК Джимми совпал с ДНК одного из пользователей, который оказался его двоюродным братом, зарегистрировавшимся на платформе для своих целей.

«В моем первом сообщении я прикрепил свою фотографию и написал «мама, это я, твой сын». Потом я послал фотографии своей жены и двух дочерей. Но я попросил ее не торопиться с ответом, потратить столько времени на осмысление информации, сколько нужно», - вспоминает Джимми свои первые дни общения с биологической матерью.

По его словам, жертвами в этой истории стали абсолютно все, включая его приемных родителей, которых обманули.