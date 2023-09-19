Иран освободил пятерых граждан США в обмен на размораживание $6 млрд

Автор фото, Reuters

37 минут назад

Власти Ирана вернули в США пятерых американцев, которые несколько лет провели в иранских тюрьмах и считались заложниками. В ответ Тегеран получил доступ к 6 млрд долларов, которые находились на счетах в Южной Корее.

Сделку согласовали при посредничестве властей Катара, в банки которого были перечислены иранские средства. После того, как перевод был подтвержден, четверо мужчин и одна женщина (они также являются гражданами Ирана) сели в самолет, который доставил их в Доху. Там освобожденных встретили американские чиновники, и сейчас они летят в Вашингтон.

В числе граждан США, которые были освобождены, — 51-летний бизнесмен Сиамак Намази (он провел в иранской тюрьме почти восемь лет), 59-летний бизнесмен Эмад Шарги и Морад Тахбаз — 67-летний специалист в области охраны природы (у последнего также есть гражданство Великобритании).

США считают, что власти Ирана отправили этих людей в тюрьму по безосновательным обвинениям, чтобы получить рычаги давления на Вашингтон.

Кого освободили власти Ирана

Автор фото, anyhopefornature/FreetheNamazis/NedaSharghi

Морад Тахбаз Был арестован в Тегеране в 2018 году вместе с восемью иранскими защитниками природы. Они снимали животных (азиатских гепардов, которые находятся под угрозой), но были обвинены в шпионаже. Тахбаз отрицал обвинения, но получил 10 лет тюрьмы.

Сиамак Намази Этот работавший в Дубае менеджер нефтяной компании был арестован в 2015 году. Год спустя власти Ирана задержали его пожилого отца, Бакера (до этого тому разрешили навестить сына). Оба получили 10 лет лишения свободы за «сотрудничество с иностранным врагом». Эти обвинения они отрицали. В 2022 году Бакеру разрешили выйти на свободу для лечения.

Эмад Шарги Его арестовали в 2018 году, когда он работал в иранском венчурном фонде. Шарги освободили под залог и сняли с него обвинения в шпионаже. Но в 2020 году суд сообщил ему, что его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Шарги был снова освобожден до рассмотрения апелляции, а 2021 году задержан при попытке нелегально покинуть Иран через западную границу.

Еще двое освобожденных предпочли сохранить анонимность.

В рамках сделки между Тегераном и Вашингтоном американские власти также помиловали пятерых иранцев, которые отбывают различные сроки — в основном за нарушение санкций, введенных против Ирана. Однако не все из этих людей должны вернуться на родину.

«Сегодня пятеро невинных американцев, которые находились в иранских тюрьмах, наконец возвращаются домой», — сказал президент США Джо Байден после того, как их самолет приземлился в Дохе.

Байден также объявил о новых санкциях против бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и иранского Министерства разведки, которые, по его словам, принимали участие в преследовании американцев.

Челночная дипломатия

Как передает дипломатический корреспондент Би-би-си Диз Дюсет, сделка между США и Ираном была заключена многомесячных переговоров — они начались в феврале и проходили при посредничестве Катара.

Источник нашего корреспондента сообщил, что стороны провели по меньшей мере девять раундов переговоров. Высокопоставленные катарские чиновники также занимались челночной дипломатией, перемещаясь между Тегераном и Вашингтоном.

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«Думаю, что в определенной степени выиграли все стороны, — сказал Би-би-си профессор Джорджтаунского университета в Катаре Мехран Камрава. — Байден, у которого на носу выборы, привозит домой американцев, а у Ирана есть освобождение иранцев из американских тюрем, но еще и шесть миллиардов долларов — это большой выигрыш».

Иранские власти неоднократно говорили, что будут тратить полученные деньги по своему усмотрению. Однако источники, принимавшие участие в обмене, настаивают, что цели, на которые можно направить размороженные средства, будут жестко контролироваться.

«Никакие деньги в Иран не пойдут, — настаивают источники. — Только гуманитарные транзакции, в том числе продовольствие, лекарства и сельское хозяйство. Они будут направляться продавцам в третьих странах».

Источники сообщили Би-би-си, что эти деньги не были частью средств Ирана, замороженных в результате санкций. Суммы, находившиеся на счетах в Южной Корее, были получены от продажи иранской нефти и Тегеран должен был их использовать для гуманитарных программ, не ограниченных санкциями. Однако иранские власти не могли их потратить по различным причинам, в том числе связанным с обменом валют.

Заложники Ирана

Как отмечает наш корреспондент, радость от освобождения американцев омрачена пониманием, что в будущем Иран вполне может задержать новых заложников. Кроме того, за решеткой в Тегеране остаются некоторые другие люди с двойным гражданством.

«Иранское правительство стало брать людей в заложники», — говорит Санам Вакил из лондонского Королевского института международных отношений «Чатэм-хаус» (в России он объявлен «нежелательной организацией»).